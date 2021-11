Fabio Zanardi è il nuovo Presidente di Assofond, fra ripresa e transizione

“Inizio questo mandato assistendo alle dinamiche impazzite dei prezzi che, ormai da mesi, affliggono tutta l’industria manifatturiera, impattano in modo drammatico nel nostro settore”, così il nuovo Presidente di Assofond, Fabio Zanardi, eletto il 22 ottobre scorso alla guida dell’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di fonderia italiane.

“Oltre al trend esplosivo dei metalli, partito circa un anno fa e che mantiene tuttora elevate le quotazioni delle materie prime metalliche, da qualche tempo è in atto un’allarmante crisi energetica che sta producendo fiammate inflattive su tutte le commodity”, ha poi detto Zanardi, commentando la situazione che stanno vivendo le imprese del settore.

Zanardi, Presidente e Amministratore Delegato di Zanardi Fonderie S.p.A., con sede a Minerbe, in provincia di Verona, è subentrato a Roberto Ariotti, al vertice di Assofond dal 2013 e attualmente presidente del comitato esecutivo dell’associazione europea delle fonderie CAEF-The European Foundry Association.

L’assemblea annuale di Assofond, dal titolo “Le fonderie fra ripresa e transizione”, ha riunito dopo quasi due anni oltre 200 persone fra rappresentanti delle fonderie associate e delle altre imprese della filiera presso Villa Corte Peron a Marmirolo, in provincia di Mantova.

Oltre al rinnovo delle cariche associative, è stato fatto il punto sui temi chiave per il settore in un momento caratterizzato da un clima di forte incertezza. Superata di slancio la pandemia, le fonderie si trovano ad affrontare grandi incognite già fortemente impattanti nell’immediato, ma probabilmente destinate ad avere effetti strutturali nel medio-lungo periodo.

“La prima”, ha sottolineato Zanardi, “è rappresentata dagli alti costi e dalle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. La seconda contingenza, esplosa nelle ultime settimane, è quella relativa ai costi insostenibili per le commodity energetiche. Una situazione complicata per tutti, tanto più per imprese energivore come le nostre. Un terzo fattore critico è la disponibilità e la competenza del capitale umano, che inevitabilmente porta con sé tutte le complessità di un mondo in costante e rapido cambiamento, un fattore determinante del successo di qualsiasi industria”.

“Il tutto va necessariamente e urgentemente legato alla transizione ecologica e agli obiettivi che l’Europa si è data con il pacchetto ‘Fit for 55’, che, inevitabilmente, alza il livello di complessità essendo fortemente correlata non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella economica e sociale. La voce di Assofond, insieme a quella delle altre associazioni di fonderie europee, è la più autorevole per quanto riguarda gli aspetti di transizione nel nostro specifico settore”, ha continuato Zanardi.

“Dovere di Assofond è quindi farsi parte attiva di questo processo di transizione, come peraltro già iniziato dal mio predecessore, esercitando la propria autorevolezza con competenza, chiarezza e trasparenza, individuando e proponendo azioni, tecnologie e tempistiche che aiutino le istituzioni a intraprendere direzioni veramente sostenibili a 360 gradi”, ha sottolineato Zanardi.

Proprio sul tema della transizione ecologica e della difficile congiuntura che il mondo produttivo sta affrontando in questi mesi si sono concentrati i relatori invitati al convegno, che si sono confrontati in una tavola rotonda con la partecipazione di Giorgio Arfaras, Direttore della Lettera Economica del Centro Einaudi, Matteo Di Castelnuovo, Associate Professor of Practice Sustainability della SDA Bocconi, Carlo Mapelli, Docente di metallurgia al Politecnico di Milano, oltre a Zanardi e Ariotti.

“Il rimbalzo dopo la pandemia ha una duplice natura”, ha detto Arfaras, “una grande crescita della domanda e un’offerta limitata. Ciò ha mostrato la vulnerabilità delle value chain e del just in time quando si ha una crisi. Dal che si deduce che, con il tempo, la distanza fra domanda e offerta di materie prime e di servizi di trasporto dovrebbe ridursi e quindi i prezzi dovrebbero flettere”.

“L’incognita è la transizione ecologica. Potrebbe esserci una carenza di energia non rinnovabile in presenza di una minor offerta di energia rinnovabile. Carenza che trarrebbe origine dai minori investimenti dei produttori di non rinnovabili che vedono chiudersi la prospettiva per le loro attività nel futuro”, ha aggiunto Arfaras.

“Il 2021 è stato un anno in cui si è verificata una serie di eventi naturali particolarmente negativi e drammatici che ci hanno ricordato come e quanto il cambiamento climatico stia fisicamente impattando il nostro pianeta”, ha sottolineato Matteo Di Castelnuovo. “La scienza ci dice chiaramente che per rallentare il riscaldamento globale e i suoi effetti più catastrofici, è urgente prima tagliare e poi azzerare le emissioni di gas serra”.

“Dobbiamo accelerare la decarbonizzazione della nostra economia, ovvero ridurre o meglio eliminare l’utilizzo di combustibili fossili, cioè carbone, gas e petrolio, e adottare tutte quelle tecnologie verdi e quei comportamenti, anche individuali, che consentano di ridurre l’inquinamento e il consumo di risorse naturali, con l’obiettivo di creare un sistema industriale e sociale più sostenibile per noi e per le generazioni future”, ha evidenziato Di Castelnuovo.

“Una transizione ecologica sensata”, ha argomentato Mapelli, “può avvenire a mio avviso puntando non su una singola linea di sviluppo, ma deve comprendere una visione articolata e diverse tecnologie. L’elettrificazione, per certi settori, è già un dato di fatto: le fonderie italiane, ad esempio, hanno già da anni in larga parte sostituito i forni a carbone con forni elettrici. Questo ci pone da un lato in una situazione di vantaggio, perché usiamo molto meno carbone di molti altri Paesi, Germania inclusa, ma dall’altro, paradossalmente più in difficoltà di fronte alla necessità di ridurre ancora le emissioni”.

“Per farlo bisogna, infatti, implementare tecnologie non ancora consolidate o che, anche se già sviluppate come la produzione di idrogeno verde, comportano dei costi energetici e degli investimenti molto più elevati rispetto alla semplice sostituzione di un forno. Servirebbe, quindi, un approccio graduale, che contempli anche l’utilizzo di altre tecnologie per arrivare all’obiettivo: cattura della CO 2 , utilizzo di biocarbone e biometano, produzione di idrogeno blu con stoccaggio dell’anidride carbonica”, ha spiegato Mapelli.

“La decarbonizzazione dei settori cosiddetti ‘hard to abate’ (acciaio, cemento, chimica, ceramica, carta, vetro e fonderie) è la vera sfida del prossimo decennio”, ha detto Ariotti. “Abbiamo stimato (in uno studio redatto in collaborazione con Boston Consulting Group) che l’implementazione delle nuove tecnologie e delle attività di ricerca e sviluppo necessarie costerebbero alle imprese di questi settori, nei prossimi 10 anni, circa 15 miliardi di euro. Una cifra enorme. Siamo determinati a lavorare per raggiungere questo obiettivo, ma non possiamo farlo da soli”.

“Con Confindustria e le altre associazioni di settore abbiamo proposto al Governo di costituire un fondo per la decarbonizzazione dei nostri settori, così da accelerare la transizione energetica e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Questo fondo permetterebbe alle nostre aziende di mettere in moto investimenti in grado di generare un impatto positivo sul PIL di circa 10 miliardi fino al 2030, consentendo il sostegno a circa 150.000 posti di lavoro qualificati”, ha concluso Ariotti.

