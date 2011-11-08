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FANUC presenta la quarta edizione delle Olimpiadi per tecnici under 20

  • 27/04/2026
  • 71 volta/e

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Due studenti alle prese con la programmazione di un robot industriale FANUC durante una competizione WorldSkills.

 

Nelle fabbriche italiane, la carenza di tecnici in grado di programmare robot industriali e macchine a controllo numerico è una delle criticità più segnalate dalle associazioni di categoria. FANUC Italia ha scelto di rispondere con un format competitivo: le Olimpiadi FANUC, giunte alla quarta edizione.

L’11 e il 12 maggio 2026, presso la sede di Lainate, in provincia di Milano, 40 scuole, provenienti da 11 regioni, si sfideranno su tecnologie identiche a quelle presenti nelle linee produttive più avanzate del Paese.

La partecipazione è suddivisa in due filoni: 23 istituti iscritti al Concorso di Robotica Industriale e 17 al Concorso di Programmazione CNC, per un totale di oltre 80 studenti. I team, composti da due ragazzi e dal docente di riferimento, lavorano su celle robotiche ER-4iA e sul software ROBOGUIDE per la parte di robotica.

La sezione CNC prevede l'utilizzo di CNC Simulator e CNC Guide, con sviluppo di programmi in linguaggio ISO per la fresatura a 3 assi. Le stesse piattaforme software vengono usate ogni giorno nei reparti produttivi italiani più avanzati.

Le scuole partecipanti e la rete formativa nazionale

Le 40 scuole in gara coprono l’intera penisola, dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia, dalla Calabria al Piemonte. Istituti tecnici, professionali, ITS Academy e centri di formazione professionale competono sullo stesso piano, accomunati dal percorso formativo sviluppato sui laboratori didattici FANUC-Sanoma, già diffusi in centinaia di istituti italiani.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di enti e istituzioni che coprono l’intera filiera della formazione tecnica: Politecnico di Milano, Assolombarda, WorldSkills Italy, SIRI, MADE Competence Center i4.0, Fondazione UCIMU e Libera Università di Bolzano, tra gli altri.

Ogni anno vediamo ragazzi che arrivano con competenze sempre più solide, e questo ci dice che la sinergia tra scuola e industria sta funzionando”, ha dichiarato Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia. “Quando un ragazzo di diciassette anni programma un robot industriale con la stessa precisione di un tecnico in fabbrica, è evidente che qualcosa nel modo di fare scuola stia cambiando davvero”.

Come funziona il percorso verso EuroSkills Düsseldorf 2027

La competizione non si esaurisce con la cerimonia di premiazione. I migliori team del Concorso di Robotica avranno accesso, nell’autunno 2026, alle competizioni regionali WorldSkills Piemonte, valide per la qualificazione ai Campionati Europei EuroSkills Düsseldorf 2027.

È una filiera diretta: dal laboratorio scolastico a una competizione internazionale riconosciuta, con tappe certificate lungo il percorso. Le prime tre scuole classificate in ciascun concorso saranno premiate; tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

Formazione tecnica industriale e gap di competenze nel manifatturiero

Il manifatturiero italiano soffre di una carenza strutturale di figure qualificate in automazione e controllo numerico.

L’integrazione tra formazione scolastica e strumenti industriali reali – come avviene attraverso i laboratori FANUC-Sanoma – è considerata da più parti una risposta concreta al mismatch tra offerta formativa e domanda del mercato. Un approccio che costruisce competenze certificabili fin dall’istruzione tecnica secondaria, misurabili su macchine reali davanti a una giuria tecnica.

 

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Foto di gruppo davanti alla sede di FANUC Italia a Lainate al termine della scorsa edizione delle Olimpiadi FANUC.

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