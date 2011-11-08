skin link
Fendt e ART: tecnologia di mirroring migliora l’esperienza a bordo dei trattori

  • 18/11/2025
  • 39 volta/e

ART e AGCO/Fendt hanno avvianoto una nuova collaborazione tecnica con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza di bordo dei trattori Fendt.

Una collaborazione strategica per l’AgriTech. Fendt e ART hanno avviato una nuova partnership tecnica con un obiettivo chiaro: elevare l’esperienza dell’operatore a bordo dei trattori Fendt attraverso tecnologie avanzate di infotainment e digital cockpit.

L’unione fra il know-how automotive di ART, realtà italiana specializzata in sistemi connessi per vetture sportive di lusso, e l’expertise agricola di Fendt promette di portare una svolta nell’interfaccia uomo-macchina del settore.

Interfaccia intuitiva con le nuove tecnologie di mirroring

Il primo progetto congiunto introduce nel mondo agricolo le più recenti soluzioni di mirroring per smartphone, consentendo all’operatore di collegare il proprio dispositivo in modo sicuro e immediato.

Secondo Josef Mayer, Vicepresidente e CEO di Fendt Research and Development, si tratta di una delle prime applicazioni di questo tipo dedicate al comparto agricolo. Le nuove funzionalità offriranno un’interfaccia ottimizzata per garantire una fruizione semplice, chiara e pensata per l’uso quotidiano in cabina.

Tecnologia automotive al servizio del settore agricolo

Il valore distintivo della partnership risiede nella cross-fertilization tra automotive e AgriTech. I sistemi sviluppati da ART sono progettati per integrarsi completamente con l’ecosistema digitale del trattore, migliorando la qualità dell’esperienza di guida, l’efficienza operativa e la connettività.

Una strategia che porta in cabina standard tecnologici tipici delle supercar, adattati alle esigenze degli operatori agricoli.

ART punta sul mercato agricolo

Per ART, il settore AgriTech rappresenta un’area sempre più strategica. Come sottolinea l’Amministratore Delegato Francesco Ortix, l’azienda può mettere a disposizione competenze maturate in decenni di collaborazioni con brand automotive di fascia alta, trasferendo al mondo agricolo tecnologie avanzate di e-cockpit e infotainment.

Un approccio che guarda ai trend futuri, essenziale per innovare anche in contesti tradizionalmente meno digitalizzati.

Verso una cabina sempre più intelligente

Questa collaborazione segna un passo decisivo verso trattori dotati di cockpit intelligenti, personalizzabili e completamente connessi, capaci di supportare l’operatore in modo più intuitivo ed efficiente. Un’evoluzione che conferma come il settore agricolo stia accelerando il proprio percorso di trasformazione digitale, guidato da partnership strategiche e competenze trasversali.

