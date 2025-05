Festival della Robotica 2025: in Toscana la quinta edizione

Il Festival della Robotica è articolato in una serie di eventi, fra divulgazione scientifica, dibattiti e intrattenimento, dedicati alle macroaree della tecnologia e dell’innovazione.

Dal 9 all’11 maggio, in Toscana, va in scena la quinta edizione della rassegna tra scienza e cultura. Il futuro prende forma in Toscana con il Festival della Robotica 2025, evento di punta sull’innovazione tecnologica che, giunto alla sua quinta edizione, si conferma un punto di riferimento nazionale nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Con un calendario ricco e diffuso su tutto il territorio regionale, il cuore pulsante della manifestazione è a Pisa, dal 9 all’11 maggio, con eventi, laboratori e incontri che uniscono alta divulgazione scientifica, cultura e intrattenimento.

Un’edizione multidisciplinare

La rassegna, promossa dalla Fondazione Tech Care, quest’anno punta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio grazie a un programma che integra tecnologia e musica, letteratura, sport, cooperazione umanitaria, senza trascurare temi cruciali come il divario di genere. A rendere il festival ancora più accessibile e coinvolgente è l’ingresso gratuito a tutti gli eventi, in perfetto stile divulgativo.

Il sistema Pisa, forte della densità di centri di ricerca, università e aziende innovative, offre la base ideale per questo evento. La rete istituzionale che sostiene il festival si è ulteriormente ampliata, includendo enti regionali, università, fondazioni e amministrazioni comunali.

Dalla ricerca al mare, passando per le scuole

Il percorso del Festival della Robotica 2025 è iniziato il 17 aprile a Pistoia, con un convegno su robotica, digitalizzazione e vivaismo presso il centro di ricerca GEA. È proseguito a San Giuliano Terme il 2 e 3 maggio, dove la robotica si intreccia con l’agricoltura e con laboratori didattici per le scuole.

Il momento clou è atteso dal 9 all’11 maggio a Pisa, con un vero e proprio viaggio esperienziale nel mondo della robotica. Dalla Stazione Leopolda al Palazzo Blu, passando per Cinema Arsenale, Officine Garibaldi e Teatro Sant’Andrea, prendono vita seminari, conferenze, tavole rotonde, proiezioni e dimostrazioni interattive.

Oltre ai simulatori chirurgici e ai robot indossabili, spicca Abel, il robot umanoide empatico capace di interagire emotivamente, creato dal Centro di Ricerca “E. Piaggio”.

Robotica e cultura: un dialogo sempre più stretto

Una delle novità più interessanti di questa edizione è l’integrazione tra tecnologia e discipline artistiche e umanistiche. A Carrara, il 16 maggio, l’attenzione è rivolta alla robotica applicata alla scultura, con laboratori e tavole rotonde dedicate alla lavorazione del marmo.

A Firenze, il 23 maggio, l’appuntamento verte su robotica, AI e divario di genere, per indagare come la tecnologia possa contribuire a colmare disuguaglianze ancora troppo radicate.

Il gran finale è a Viareggio, dal 25 al 28 giugno, con un focus sulla robotica marina e nautica da diporto, all’interno di Viareggio Digital e in concomitanza con la storica regata Viareggio-Bastia-Viareggio. Un’occasione per avvicinare ricerca universitaria e imprese nautiche, toccando anche il tema della sostenibilità ambientale e del verde urbano.

Un festival “human centered”

“L’obiettivo – afferma Mauro Ferrari, direttore scientifico – è avvicinare la cittadinanza all’innovazione tecnologica con un linguaggio accessibile, esperienze interattive e contenuti di valore”.

Il training village con i simulatori dei robot chirurgici è uno dei luoghi simbolo dell’edizione, dove chiunque può mettersi nei panni di un chirurgo. Non mancano droni subacquei, robot zoomorfi per il monitoraggio ambientale e momenti di riflessione su etica, filosofia, giornalismo e persino amore tra uomo e macchina.

Il Festival della Robotica 2025 si conferma così molto più di una vetrina tecnologica: è un laboratorio sociale, culturale e scientifico dove la robotica non è solo futuro, ma strumento per comprendere e migliorare il presente. Un’esperienza immersiva e accessibile, dove ogni visitatore diventa protagonista dell’innovazione.

Presente e futuro dell’innovazione e della tecnologia a confronto, per la quinta edizione del Festival della Robotica, rassegna organizzata dalla Fondazione Tech Care.