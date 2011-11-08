La sede di Cambiago, in provincia di Milano, del Gruppo Argos Surface Technologies.

Filiere sotto pressione: perché cresce la scelta del fornitore locale. Interruzioni operative sempre più frequenti, costi in aumento e colli di bottiglia globali stanno ridefinendo le logiche della supply chain manifatturiera.

Nel 2025 i giorni medi di fermo produttivo hanno raggiunto quota 23, contro i 17 dell’anno precedente, con impatti severi su continuità e performance delle imprese. In risposta, il 43% delle aziende ha scelto di affidarsi a fornitori locali per ridurre la dipendenza da filiere globalizzate e non sempre prevedibili.

In questo scenario, la prossimità diventa un asset competitivo. Le imprese cercano partner in grado di garantire tempi certi, qualità costante e maggiore reattività. È qui che si inserisce il modello sviluppato dal Gruppo Argos Surface Technologies, realtà di riferimento nei trattamenti superficiali e rivestimenti industriali.

La strategia di Argos ST: prossimità, competenze diffuse e continuità

Dal 2020 Argos ST ha avviato un percorso strutturato di crescita attraverso acquisizioni mirate nel Nord Italia, costruendo un network industriale capillare e sinergico. Oggi il Gruppo conta circa 80 milioni di euro di fatturato, oltre 500 dipendenti e 15 sedi operative tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

La creazione di una rete di stabilimenti altamente specializzati permette di offrire una filiera corta, controllata e reattiva, capace di garantire consegne in soli tre giorni e interventi tempestivi in caso di variazioni progettuali o richieste urgenti.

Grazie all’integrazione tra competenze complementari e investimenti costanti in tecnologie avanzate, Argos ST ha ottimizzato i processi, ampliato la gamma di trattamenti e velocizzato le lavorazioni, consolidando il proprio ruolo di partner strategico per PMI e grandi player dei settori industriali più esigenti.

Tecnologia, sostenibilità e know-how: i pilastri della nuova filiera

La trasformazione della filiera industriale non può prescindere da tre elementi chiave, oggi al centro della strategia del Gruppo:

prossimità operativa . Una presenza territoriale distribuita consente di ridurre i tempi logistici, facilitare il contatto diretto con i clienti e assicurare continuità anche in contesti instabili. La vicinanza migliora inoltre la capacità di intervento rapido e personalizzato;

. Una consente di ridurre i tempi logistici, facilitare il contatto diretto con i clienti e assicurare continuità anche in contesti instabili. La vicinanza migliora inoltre la capacità di intervento rapido e personalizzato; innovazione tecnologica . L’adozione di impianti automatizzati e soluzioni robotizzate permette di incrementare qualità ed efficienza, riducendo rischi e variabilità nei processi. L’innovazione si traduce in maggiore affidabilità e tempi di risposta più rapidi;

. L’adozione di permette di incrementare qualità ed efficienza, riducendo rischi e variabilità nei processi. L’innovazione si traduce in maggiore affidabilità e tempi di risposta più rapidi; sostenibilità e tracciabilità. Monitoraggio dei consumi, riduzione degli sprechi e controlli qualità certificati garantiscono conformità e trasparenza lungo tutta la catena produttiva, aspetti ormai imprescindibili per i principali comparti industriali.

Know-how tecnico e supporto continuo

Un accompagnamento completo, dalla scelta del trattamento superficiale più adatto alla verifica finale, consente di ottimizzare tempi, prestazioni e durata dei componenti trattati, anche in settori ad alta complessità tecnologica.

In conclusione, “scegliere un fornitore locale significa investire in una filiera più solida, rapida e consapevole. È così che trasformiamo la prossimità in valore”, dichiara Andrea Siano, Presidente del Gruppo Argos ST. Un modello che unisce tecnologia, sostenibilità e competenze e che rappresenta una risposta concreta alle sfide che oggi caratterizzano la manifattura italiana.