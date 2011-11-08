skin link
HOMENewsAttualità

Filiere corte e innovazione: Argos ST rafforza la supply chain italiana

  • 12/12/2025
  • 36 volta/e

La sede di Cambiago, in provincia di Milano, del Gruppo Argos Surface Technologies.

La sede di Cambiago, in provincia di Milano, del Gruppo Argos Surface Technologies.

 

 

Filiere sotto pressione: perché cresce la scelta del fornitore locale. Interruzioni operative sempre più frequenti, costi in aumento e colli di bottiglia globali stanno ridefinendo le logiche della supply chain manifatturiera.

Nel 2025 i giorni medi di fermo produttivo hanno raggiunto quota 23, contro i 17 dell’anno precedente, con impatti severi su continuità e performance delle imprese. In risposta, il 43% delle aziende ha scelto di affidarsi a fornitori locali per ridurre la dipendenza da filiere globalizzate e non sempre prevedibili.

In questo scenario, la prossimità diventa un asset competitivo. Le imprese cercano partner in grado di garantire tempi certi, qualità costante e maggiore reattività. È qui che si inserisce il modello sviluppato dal Gruppo Argos Surface Technologies, realtà di riferimento nei trattamenti superficiali e rivestimenti industriali.

 

La strategia di Argos ST: prossimità, competenze diffuse e continuità

Dal 2020 Argos ST ha avviato un percorso strutturato di crescita attraverso acquisizioni mirate nel Nord Italia, costruendo un network industriale capillare e sinergico. Oggi il Gruppo conta circa 80 milioni di euro di fatturato, oltre 500 dipendenti e 15 sedi operative tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

La creazione di una rete di stabilimenti altamente specializzati permette di offrire una filiera corta, controllata e reattiva, capace di garantire consegne in soli tre giorni e interventi tempestivi in caso di variazioni progettuali o richieste urgenti.

Grazie all’integrazione tra competenze complementari e investimenti costanti in tecnologie avanzate, Argos ST ha ottimizzato i processi, ampliato la gamma di trattamenti e velocizzato le lavorazioni, consolidando il proprio ruolo di partner strategico per PMI e grandi player dei settori industriali più esigenti.

 

Tecnologia, sostenibilità e know-how: i pilastri della nuova filiera

La trasformazione della filiera industriale non può prescindere da tre elementi chiave, oggi al centro della strategia del Gruppo:

  • prossimità operativa. Una presenza territoriale distribuita consente di ridurre i tempi logistici, facilitare il contatto diretto con i clienti e assicurare continuità anche in contesti instabili. La vicinanza migliora inoltre la capacità di intervento rapido e personalizzato;
  • innovazione tecnologica. L’adozione di impianti automatizzati e soluzioni robotizzate permette di incrementare qualità ed efficienza, riducendo rischi e variabilità nei processi. L’innovazione si traduce in maggiore affidabilità e tempi di risposta più rapidi;
  • sostenibilità e tracciabilità. Monitoraggio dei consumi, riduzione degli sprechi e controlli qualità certificati garantiscono conformità e trasparenza lungo tutta la catena produttiva, aspetti ormai imprescindibili per i principali comparti industriali.

 

Know-how tecnico e supporto continuo

Un accompagnamento completo, dalla scelta del trattamento superficiale più adatto alla verifica finale, consente di ottimizzare tempi, prestazioni e durata dei componenti trattati, anche in settori ad alta complessità tecnologica.

In conclusione, “scegliere un fornitore locale significa investire in una filiera più solida, rapida e consapevole. È così che trasformiamo la prossimità in valore”, dichiara Andrea Siano, Presidente del Gruppo Argos ST. Un modello che unisce tecnologia, sostenibilità e competenze e che rappresenta una risposta concreta alle sfide che oggi caratterizzano la manifattura italiana.

 

 

 

Se vuoi rimanere aggiornato su
Trattamenti superficiali
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
Omnia Technologies inaugura l’headquarter hi-tech e sostenibile di Signoressa
Omnia Technologies inaugura l’headquarter hi-tech e sostenibile di Signoressa
  • 11/12/2025
FLIR aggiorna le telecamere Si2: GPS integrato per ispezioni più smart
FLIR aggiorna le telecamere Si2: GPS integrato per ispezioni più smart
  • 02/12/2025
Tracciabilità: SATO ha portato RFID e soluzioni smart al GLM Summit
Tracciabilità: SATO ha portato RFID e soluzioni smart al GLM Summit
  • 28/11/2025
Lodi S.p.A. accelera sul digitale: con IUNGO procurement più veloce e smart
Lodi S.p.A. accelera sul digitale: con IUNGO procurement più veloce e smart
  • 28/11/2025
Acer e la trasformazione digitale: 36% dei PC venduti in Italia già AI Ready
Acer e la trasformazione digitale: 36% dei PC venduti in Italia già AI Ready
  • 25/11/2025
La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
  • 25/11/2025
Vertiv punta sul raffreddamento a liquido e acquisisce PurgeRite per 1 miliardo
Vertiv punta sul raffreddamento a liquido e acquisisce PurgeRite per 1 miliardo
  • 20/11/2025
LOCTITE lancia soluzioni per batterie e sistemi e-drive EV
LOCTITE lancia soluzioni per batterie e sistemi e-drive EV
  • 17/11/2025
Stratasys e iAM Marketplace: la nuova era dei materiali per la stampa 3D
Stratasys e iAM Marketplace: la nuova era dei materiali per la stampa 3D
  • 14/11/2025
il fatto
Consergest-Tech, la circolarità in officina
Consergest-Tech, la circolarità in officina

Unendo innovazione tecnologica, digitalizzazione e attenzione ambientale, Consergest-Tech porta l’economia circolare al cuore dei processi produttivi.

Banner ID 3888
Banner ID 3888
osservatorio
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro

B&R e CT Pack hanno unito competenze e tecnologie per creare una soluzione rivoluzionaria nel confezionamento alimentare: il Magnetic Carrier System.

Relatech, per la digitalizzazione dell’industria
Relatech, per la digitalizzazione dell’industria

Relatech, sta effettuando un’evoluzione organizzativa per proporsi come unico riferimento lungo tutte le tappe del percorso di digitalizzazione verso l’industri...

La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota

Nell’ambito del progetto europeo HYINHEAT, Toyota Motor Europe ha installato in un suo impianto produttivo polacco un bruciatore dual fuel sviluppato da Fives I...

test
Sungrow, energia pulita per tutti
Sungrow, energia pulita per tutti

Sungrow ha presentato il sistema d’accumulo di energia PowerStack 200CS per ambiti C&I e il sistema PV con inverter ibrido SH125CX per accoppiamento in c.c.

top trend
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale

Il Natale è il momento perfetto per sorprendere chi ami con un regalo utile, innovativo e capace di semplificare la vita quotidiana

Articoli più letti
Tecnologie ACOPOS M4 di B&R ridefinisce il motion control per la produzione moderna
Attualità La via della perfezione dei cobot FANUC tra innovazione e collaborazione
Sostenibilità La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
Energie Rinnovabili Sungrow, energia pulita per tutti
Attualità The MathWorks: anomalie nei processi rilevate grazie all’IA
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può