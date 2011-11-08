skin link
Florim realizza un BESS da 5 MWh con Proteo Engineering

  • 23/02/2026
  • 50 volta/e

florim-bess-autonomia-energetica

BESS (Battery Energy Storage System) in Florim nato da una visione condivisa con Proteo Engineering. L’impianto consente di ridurre in modo strutturale la dipendenza energetica da fonti esterne.

 

In un contesto segnato da volatilità dei prezzi energetici e crescente pressione competitiva, Florim compie un passo strutturale verso l’autonomia energetica. Con Proteo Engineering è in fase di realizzazione un Battery Energy Storage System (BESS) da 5 MWh, progettato per garantire continuità produttiva, efficienza e sostenibilità industriale.

Dalla visione industriale al progetto ingegneristico

Il progetto nasce da una collaborazione consolidata tra le due realtà, fondata su un presupposto chiaro: l’energia non può più essere una variabile esterna da subire, ma una leva strategica da governare. L’analisi condotta da Proteo Engineering ha portato al dimensionamento di un sistema in grado di stoccare gli esuberi di energia elettrica prodotti dagli impianti fotovoltaici di Florim durante le ore diurne, per renderli disponibili nei processi produttivi notturni.

Si tratta probabilmente del primo impianto di questo tipo nel panorama ceramico mondiale. L’obiettivo è ridurre in modo strutturale la dipendenza da fonti esterne, assicurando per lunghi periodi dell’anno disponibilità elettrica 24/7 e prevenendo microinterruzioni dovute ad anomalie della rete.

Un’infrastruttura energetica integrata

Il sistema installato è un BESS da 5 MWh con PCS di tipo stringa, concepito come infrastruttura energetica integrata. L’architettura permette una gestione puntuale dei flussi, incrementando resilienza operativa e flessibilità.

Le batterie LFP, il raffreddamento a liquido intelligente e i sistemi avanzati di monitoraggio completano una soluzione progettata per ambienti industriali ad alta intensità energetica.

Fin dall’origine il progetto è stato sviluppato secondo criteri di scalabilità e replicabilità industriale. Il modello è modulare ed estendibile ad altri reparti, adattandosi a differenti profili di carico e accompagnando nel tempo la crescita produttiva.

Autonomia energetica come politica industriale

A sostenere l’iniziativa, insieme a Claudio Lucchese, Presidente di Florim, è Maurizio Marchesini, Presidente di Marchesini Group e socio di maggioranza di Proteo Engineering. Marchesini richiama la necessità di una visione industriale di lungo periodo: investire in infrastrutture energetiche avanzate significa difendere produzione e occupazione sui mercati globali.

Lucchese sottolinea come, per Florim, l’energia sia un fattore determinante della competitività. L’integrazione tra autoproduzione fotovoltaica e accumulo di nuova generazione consente di minimizzare i costi, eliminare fermi produttivi e rafforzare l’indipendenza operativa. Quando imprese industriali investono insieme in innovazione infrastrutturale, si realizza una forma concreta di politica industriale costruita nei territori e nelle fabbriche.

Accumulo energetico e leadership industriale

Il progetto si inserisce in una traiettoria già adottata da importanti player internazionali, dove l’accumulo è parte integrante dell’architettura produttiva. In uno scenario di transizione ambientale e competizione globale, la capacità di progettare e governare l’energia diventa un fattore distintivo di leadership.

In Italia, dove il costo dell’energia elettrica per l’industria è tra i più elevati e la risorsa solare rappresenta un asset strutturale, accumulare nei momenti di abbondanza per utilizzare nei picchi di domanda significa trasformare una fonte intermittente in un’infrastruttura affidabile. È su questo terreno che si gioca una partita decisiva per l’autonomia energetica e la solidità del manifatturiero.

Il BESS di Florim rappresenta così un modello replicabile: non solo un intervento tecnologico, ma un progetto industriale integrato che coniuga sostenibilità ambientale e competitività economica, riportando il controllo delle infrastrutture critiche al centro della strategia d’impresa.

 

florim-claudio-lucchese-presidente

Claudio Lucchese, Presidente di Florim.

