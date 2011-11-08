Matteo?Sinigaglia, direttore generale di Fòrema.

Dieci anni di evoluzione nella formazione. A dieci anni dal successo di 81 esercitazioni esperienziali, Fòrema lancia il nuovo volume “100 esperienze di sicurezza sul lavoro-Guida pratica alla prevenzione e alla sostenibilità in azienda”, un manuale completamente rinnovato che integra prevenzione, innovazione digitale e sostenibilità.

Pubblicato da Edizioni Fòrema, il libro nasce dall’evoluzione normativa, tecnologica e culturale che negli ultimi anni ha trasformato profondamente il mondo della sicurezza e della formazione professionale.

Un manuale allineato al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Il volume recepisce i contenuti del Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che introduce l’obbligo di verifiche finali, l’utilizzo di metodologie partecipative e un maggiore coinvolgimento diretto dei datori di lavoro nei processi formativi. L’approccio proposto supera il modello tradizionale della lezione frontale, promuovendo una formazione più attiva e misurabile.

Apprendimento esperienziale e strumenti digitali

Accanto all’aggiornamento normativo, il manuale valorizza il principio del learning by doing, integrando simulazioni, role play, serious game, escape room virtuali e strumenti di micro-learning. I percorsi formativi sono progettati in modalità blended, combinando aula, videoconferenza e attività digitali di rinforzo, per aumentare efficacia e coinvolgimento delle persone.

Dalle 81 alle 100 esperienze

Il passaggio da 81 a 100 esperienze riflette un ampliamento dei contenuti, che includono temi emergenti come bias cognitivi, benessere organizzativo, qualità dell’aria e sostenibilità ambientale. Le esercitazioni sono modulari, adattabili ai diversi contesti aziendali e collegate agli Obiettivi dell’Agenda 2030, rafforzando la visione della sicurezza come leva strategica per competitività, reputazione e tutela delle persone.

Sicurezza come valore strategico

Secondo Loredano Grande, delegato per l’Ambiente e la Sicurezza di Confindustria Veneto Est, la prevenzione rappresenta oggi un fattore chiave di competitività e crescita. Un concetto condiviso anche da Elena Bonafè, responsabile Area Ambiente, Energia, Sicurezza e Sostenibilità di Confindustria Veneto Est, che sottolinea come la formazione debba essere capace di stimolare attenzione e partecipazione attraverso esperienze concrete e strumenti digitali.

Un lavoro multidisciplinare

La nuova edizione è frutto del lavoro congiunto di esperti di sicurezza, psicologi del lavoro, learning designer e specialisti HSE, offrendo strumenti immediatamente applicabili a datori di lavoro, RSPP, ASPP, formatori e HR manager. Come evidenzia nella prefazione Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema, l’obiettivo è trasformare la formazione in un vero laboratorio di cambiamento culturale, capace di rendere la sicurezza parte integrante del benessere organizzativo.

