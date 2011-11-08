Cristina Crotti, Presidente del Gruppo Enercom, durante un intervento pubblico. La sua lettera agli stakeholder apre il Bilancio di Sostenibilità 2025 del Gruppo.

Un obiettivo di 100 MW di rinnovabili entro il 2030, una rete gas che si sta preparando al biometano, una flotta aziendale in via di elettrificazione: sono alcuni dei dati industriali contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2025 del Gruppo Enercom, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 giugno e redatto per la prima volta secondo gli standard europei ESRS.

Il gruppo, attivo da oltre 70 anni soprattutto in Lombardia, Veneto e Piemonte, ha chiuso il 2025 con 456 dipendenti e un valore della produzione di 338,27 milioni di euro, in crescita di 35 milioni rispetto al 2024.

Rete gas pronta al biometano: monitoraggio digitale e magliature

Nella distribuzione del gas naturale, gestita da GEI su 85 Comuni per 2.632 km di rete, il Gruppo utilizza dal 2022 il sistema di monitoraggio CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) per rilevare con precisione l’origine delle dispersioni, un presidio che ha contribuito a confermare a GEI il Gold Standard Reporting Status nell’ambito dello standard OGMP 2.0.

Le emissioni fuggitive sono scese a 46,8 kg di CH4 per km di rete nel 2025, dai 51,1 kg/km del 2024, con un obiettivo di 36,0 kg/km al 2030.

Nel triennio 2023-2025 sono state inoltre magliate le reti tra Trescore Cremasco, Palazzo Pignano, Capralba e Pianengo: interventi che, entro il 2027, dovrebbero portare la capacità ricettiva minima estiva dagli attuali 800-1.000 Smc/giorno dei singoli impianti fino a 9.000 Smc/giorno, facilitando la distribuzione del biometano nelle aree con impianti a biogas convertibili.

100 MW di rinnovabili entro il 2030: produzione e flotta aziendale

Sul fronte della produzione, il Gruppo punta a raggiungere 100 MW di potenza installata e 120 GWh di energia annua entro il 2030, a cui si affiancano 24 MW di storage previsti. Nel 2025 è entrato in esercizio un impianto fotovoltaico in Piemonte da 4,8 MW, mentre altri impianti in Sicilia e Lombardia, per circa 14 MW complessivi, diverranno operativi nel 2026.

Parallelamente, il Gruppo ha mappato la propria flotta aziendale di 253 mezzi per avviarne la progressiva elettrificazione, con l’obiettivo di passare dall’11,5% di veicoli ibridi plug-in o elettrici in fringe benefit registrato nel 2025 al 100% entro il 2030, supportato dall’installazione di 14 nuovi punti di ricarica per una potenza complessiva di 230 kW.

Nel settembre 2025, inoltre, la nuova sede di Cremosano – nata dalla riqualificazione di tre capannoni industriali dismessi – ha ottenuto la certificazione LEED Gold.

Nel complesso, le emissioni Scope 1 del Gruppo si sono ridotte del 2,4% rispetto al 2024, attestandosi a 6.007,6 t di CO2 equivalente, grazie soprattutto al calo delle emissioni fuggitive che ha più che compensato l’aumento di quelle della flotta aziendale, cresciute del 10,4% con l’ampliamento del parco mezzi di SIMET e SIENT.