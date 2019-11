I compressori oil-free Classe Zero di Atlas Copco scelti per la produzione di bottiglie in PET di Acqua Smeraldina

I compressori oil-free certificati Classe Zero di Atlas Copco permettono un’elevata riduzione dei consumi energetici e dei tempi di fermo macchina nella produzione di Acqua Smeraldina, pregiato marchio di proprietà della famiglia Solinas che, grazie alla società A.L.B. S.p.A., si occupa da oltre trent’anni del suo imbottigliamento e distribuzione in Italia e nei principali mercati internazionali.

L'Acqua Smeraldina nasce in Sardegna, presso la località di Tempio Pausania dove, dal cuore incontaminato di Monti di Deu, montagna considerata sacra dagli antichi, l’acqua viene imbottigliata direttamente alla sorgente, con la massima attenzione a preservare le sue caratteristiche benefiche e qualitative.

Per poter garantire il mantenimento del perfetto equilibrio di sali minerali naturali presente nelle acque che scorrono nelle profondità del monte, A.L.B. S.p.A. ha sviluppato una filiera produttiva caratterizzata da un rigoroso ed efficiente sistema di controllo, dall’imbottigliamento alla distribuzione, fino all’arrivo alla tavola dei consumatori.

Grazie all’eccellente qualità del prodotto, Acqua Smeraldina, nata da un profondo rispetto sia per l’ambiente che per il benessere e la salute dei consumatori, era stata inserita dalla prestigiosa rivista americana Gayot nella lista delle dieci acque minerali migliori del mondo. All’inizio di quest’anno, la stessa acqua è stata insignita del premio “Best Bottled Water” (migliore acqua in bottiglia,) al termine dell’edizione annuale del “Berkeley Springs International Water Tasting”, la più grande competizione di degustazione d’acqua al mondo.

L’attenzione rigorosa per la salvaguardia delle proprietà naturali di questa eccellenza sarda ha spinto A.L.B. a rivolgersi all’expertise di Atlas Copco per la produzione delle sue bottiglie in PET (polietilene tereftalato) dal distintivo colore verde smeraldo per l’acqua naturale e blu per l’acqua frizzante.

La scelta dell’utilizzo di compressori d’aria oil-free, caratterizzati dall’assenza di rischi di contaminazione da oli minerali nel processo produttivo ha permesso ad A.L.B. di beneficiare, sia di un’elevata riduzione dei consumi energetici che dei tempi di fermo macchina dovuti alle costose e usuali sostituzioni dei filtri dell’aria, e quindi di conseguenza, dei costi di produzione. Atlas Copco è stata la prima azienda produttrice a ricevere la certificazione “Class Zero” relativa alla normativa ISO 8573-1 che definisce gli standard di purezza dell’aria compressa relativamente alla presenza di particelle di acqua e olio.

“Il prestigioso premio ottenuto dal Berkeley Springs International Water Tasting”, ha dichiarato Mauro Solinas, amministratore unico di A.L.B. S.p.A., “è la prova tangibile dell’eccellenza qualitativa che Acqua Smeraldina riesce a garantire attraverso il controllo rigoroso di tutta la filiera produttiva ed all’utilizzo di una rete di impianti certificata, informatizzata e all’avanguardia. In questo contesto rientrano i compressori oil-free di Atlas Copco, grazie ai quali riusciamo a garantire il controllo e a preservare tutte le innate qualità del prodotto originario anche nella fase di imbottigliamento”.

Quest’anno, Atlas Copco è stata presente a Cibus Tec, il Salone dedicato alle tecnologie per la produzione, il packaging e la logistica dell’industria alimentare, che si è tenuto a Parma dal 22 al 25 ottobre 2019. Valentina Todaro, Communication & Web Manager di Atlas Copco ha dichiarato: “In fiera abbiamo presentato le nostre soluzioni a 360° per l’uso dell’aria nel settore alimentare: compressori oil-free, per un’alimentazione sicura e senza contaminazione, generatori di azoto, con i numerosi vantaggi dell’autoproduzione rispetto all’acquisto di bombole, pompe per vuoto, che permettono risparmio energetico e controllo centralizzato”.