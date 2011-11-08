Sono aperte le iscrizioni alla 9° edizione delle Olimpiadi Italiane della Saldatura, organizzate da IIS Istituto Italiano della Saldatura.

La 9 edizione delle Olimpiadi Italiane della Saldatura, organizzate da IIS Istituto Italiano della Saldatura, coinvolge le aziende che, oltre ai saldatori professionisti, rappresentano il patrimonio del tessuto industriale nazionale dedicato al mondo della costruzione saldata. Per questo motivo, sono state identificate 3 categorie di partecipazione declinate su altrettanti settori dell’industria:

C1 – caldareria , riservata a chi opera nella fabbricazione saldata di recipienti a pressione ;

, riservata a chi opera nella ; C2 – carpenteria , riservata a chi opera nella fabbricazione saldata di carpenterie metalliche ;

, riservata a chi opera nella ; C3 – trasporti, riservata a chi opera nella fabbricazione saldata di mezzi di trasporto.

Come gareggiare nelle categorie delle Olimpiadi Italiane della Saldatura

Nelle categorie C1, C2 e C3 possono gareggiare aziende, liberi professionisti e privati. È inoltre possibile gareggiare nella categoria C4 – Master Welder, riservata a privati e liberi professionisti; potranno accedere a questa categoria anche i dipendenti di azienda già iscritti a una delle altre 3 categorie, partecipando come privati. La competizione per il titolo di Master Welder 2027/2028 prevede il superamento delle prove di tutte e tre le categorie.

Sarà premiato solo il primo classificato per ciascuna delle 4 categorie. Nelle categorie C1, C2, C3 saranno premiate sia l’azienda che il saldatore, se la partecipazione è aziendale; se il saldatore premiato ha partecipato come privato o libero professionista, il premio sarà solo quello previsto per il saldatore.

Non sono previsti specifici requisiti di accesso alla competizione, anche se si consigliano il possesso di una certificazione in corso di validità congruente con la categoria di proprio interesse e/o una consolidata e pluriennale esperienza lavorativa come saldatore.

Selezioni e iscrizioni alle Olimpiadi Italiane della Saldatura

Le selezioni per la 9° edizione si svolgeranno presso le scuole di saldatura dell’Istituto Italiano della Saldatura, oltre che nei Centri di Eccellenza IIS e nei Centri di Formazione IIS, nelle seguenti località: Genova, Legnano (MI), Mogliano Veneto (TV), Roma, Bologna, Ponte Felcino (PG), Provaglio d’Iseo (BS), Bellizzi (SA), Torino, Trento, Verona, Fossano (CN), Udine, Este (PD).

La sede prescelta riceverà l’iscrizione da IIS e contatterà l’interessato per concordare la data della selezione. Le aziende che iscriveranno cinque o più saldatori alla competizione potranno richiedere di effettuare le selezioni presso la loro sede, in presenza di un incaricato IIS.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando l’apposita scheda (scaricabile su Olimpiadi Italiane della Saldatura | Istituto Italiano della Saldatura nell’area download) e inviandola a olimpiadi@iis.it; eventuali informazioni potranno essere richieste a ivana.limardo@iis.it.

Criteri di valutazione dei saggi, regolamento tecnico e altre informazioni sono disponibili sulle pagine dedicate nell’area download e in utilities su Olimpiadi Italiane della Saldatura | Istituto Italiano della Saldatura.

Le prove finali si svolgeranno presso la sede di Genova dell’Istituto Italiano della Saldatura, il 15 aprile 2027. Le premiazioni si svolgeranno il 5 maggio 2027 al Centro Congressi del Porto Antico di Genova, durante l’inaugurazione delle Giornate Nazionali di Saldatura-GNS 14.