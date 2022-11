Il laboratorio di prove del Gruppo TÜV Italia continua a crescere

Il laboratorio prove del Gruppo TÜV Italia ospita, in un unico polo, i laboratori TÜV Italia e quelli Bytest. Nella foto di anteprima: la sede di TÜV Italia.

Le attività di prova su prodotti, materiali e componenti caratterizzano da sempre il Gruppo TÜV SÜD che, fondato nel 1866, è oggi uno degli enti di certificazione, ispezione, test e formazione più noti al mondo e di riferimento tecnico a livello internazionale.

TÜV Italia, fondato nel 1987, ha fatto suo il DNA del Gruppo a cui appartiene e negli anni si è impegnato a sviluppare nel nostro Paese le attività di testing, dotandosi di competenze e di adeguate strutture di prova.

Nel 1998, l’apertura dei laboratori TÜV Italia, a seguito dell’acquisizione da Olivetti della sua struttura di testing, a cui è seguita, nel 2012, quella di Bytest, laboratorio impegnato nei test sui materiali utilizzati nella produzione di manufatti industriali, hanno permesso al Gruppo TÜV Italia di diventare punto di riferimento a livello nazionale, e non solo per le attività di prova.

Nel solco di questa tradizione il Gruppo TÜV Italia, nel 2020, ha fatto un ulteriore passo avanti con l’apertura a Volpiano di un tecnologico laboratorio prove che ospita, in un unico polo, i laboratori TÜV Italia e quelli Bytest, precedentemente dislocati sempre in Piemonte, ma in sedi diverse.

La decisione di sviluppare questo progetto è stata il frutto di un’approfondita valutazione del trend del TIC market (Testing, Inspecton, Certification) all’interno del quale il Gruppo TÜV Italia è collocato.

Il progetto, iniziato nell’estate del 2019 e terminato a tempo record nonostante il rallentamento dovuto al lockdown, ha visto un intervento radicale su una struttura già esistente, trasformandola in quello che è oggi uno dei laboratori di prova indipendenti più grandi d’Europa, di riferimento per aziende di tutti i settori industriali, anche di quelli più sofisticati e all’avanguardia.

Complessivamente il laboratorio ha una superficie di 8.000 metri quadrati, suddivisi tra una palazzina destinata agli uffici di 2.000 metri quadrati e un capannone di 6.000 metri quadrati, che accoglie le numerose strutture di prova, e tra queste due veri “fiori all’occhiello”: una grande e moderna camera semianecoica, dove vengono eseguiti test di compatibilità elettromagnetica, e un bunker per le prove non distruttive radiografiche.

Il laboratorio di prove del Gruppo TÜV Italia ha richiesto un investimento iniziale di circa 15 milioni di euro e i piani di sviluppo per i successivi cinque anni prevedono un investimento medio annuale di circa il 7-8% del fatturato generato.

In questo scenario, il polo è stato recentemente ampliato realizzando un laboratorio specifico per il Sorting Automotive e una sala metrologica. Per il Sorting Automotive il laboratorio riceve componenti automotive per eseguire controlli prima che questi vengano installati, facendo così risparmiare ai clienti tempo prezioso, evitando poi eventuali richiami di parti già montate.

La nuova sala metrologica è dotata di moderni strumenti e software di ultima generazione per effettuare rilevamenti e controlli dimensionali per le più svariate componentistiche e forme geometriche.

Il laboratorio è suddiviso in due aree, una che accoglie i laboratori dove si eseguono i test su un’ampia gamma di prodotti, l’altra dove sono collocate le strutture per i controlli non distruttivi e per le varie prove e analisi in ambito industriale.

Il progetto di riunire in un’unica struttura laboratori in precedenza collocati in sedi diverse s’inserisce nella strategia del Gruppo TÜV Italia di razionalizzazione delle attività e di sviluppo di nuove sinergie, a beneficio dell’azienda, ma soprattutto dei suoi clienti.

Questo polo dei Laboratori di TÜV Italia è la sintesi perfetta di questa politica, in particolare se si guarda all’aerospace, all’automotive e all’oil & gas, dove le aziende che operano in questi settori trovano all’interno di un’unica struttura le facilities dove poter eseguire un ampio range di prove che soddisfano le loro specifiche necessità, oltre alla competenza dei tecnici che le eseguono.

La grande e moderna camera semianecoica, dove vengono eseguiti test di compatibilità elettromagnetica.