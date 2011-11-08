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IRCA-Zoppas Industries entra nel capitale di Boggi Aeronautics

  • 28/07/2026
  • 94 volta/e

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La stretta di mano che sancisce l’accordo tra IRCA-Zoppas Industries e Boggi Aeronautics, presso lo stand Zoppas Industries al Farnborough International Airshow.

 

IRCA-Zoppas Industries, azienda di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni di riscaldamento elettrico, ha acquisito una quota di minoranza del capitale sociale di Boggi Aeronautics, società italiana specializzata in ingegneria aeronautica, equipaggiamenti speciali e riparazioni certificate.

L’accordo, con l’intenzione dichiarata di crescere ulteriormente nei prossimi anni, è stato annunciato in occasione del Farnborough International Airshow, una delle principali fiere mondiali dedicate all’industria aeronautica e aerospaziale.

Boggi Aeronautics: ingegneria aeronautica certificata da Reggio Emilia

Boggi Aeronautics, azienda di Reggio Emilia, porta in dote competenze specialistiche nell’ingegneria aeronautica, con particolare riferimento al settore elicotteristico e dell’aviazione generale.

La società opera con un team di ingegneri, tecnici e meccanici aerospaziali attivo nello sviluppo di soluzioni su misura, nella progettazione aeronautica, nell’omologazione e nella realizzazione di kit certificati, accompagnando i clienti dalle specifiche esigenze operative fino all’approvazione dei progetti da parte di EASA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea.

Thermal management e aeronautica: le sinergie tra IRCA-Zoppas e Boggi

L’operazione dà avvio a un percorso di integrazione industriale pensato per rafforzare le competenze tecnologiche, progettuali e produttive delle due realtà nei settori aeronautico, aerospaziale e delle applicazioni ad alta complessità ingegneristica.

Sul piano del business, l’integrazione tra il thermal management avanzato di IRCA-Zoppas Industries e l’ingegneria aeronautica certificata di Boggi punta a sviluppare soluzioni per mercati con elevati requisiti di qualità, affidabilità e sicurezza; su quello industriale, Boggi potrà beneficiare della solidità produttiva e dell’organizzazione internazionale del gruppo, che a sua volta rafforza il proprio presidio nel comparto aeronautico.

L’ingresso nel capitale di Boggi Aeronautics rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in settori ad alta specializzazione tecnologica”, ha commentato Federico Zoppas, Managing Director di Zoppas Industries. Per Massimo Conte, Amministratore di Boggi Aeronautics, l’operazione “consente di valorizzare ulteriormente le nostre competenze nell’ingegneria aeronautica, nella progettazione certificata e nelle soluzioni speciali”.

Per IRCA-Zoppas Industries, attiva dal 1963 e con un know-how consolidato in resistenze elettriche, elementi riscaldanti e sistemi di thermal management già applicati in ambito industriale, automotive, medicale e aerospaziale, l’operazione segna un passaggio coerente con lo sviluppo del gruppo verso applicazioni ad alto contenuto ingegneristico, con l’obiettivo condiviso di costruire una piattaforma tecnologica integrata per il settore aeronautico e aerospaziale.

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