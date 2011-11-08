skin link
IVS potenzia il legame tra scuole e industria: un nuovo progetto formativo

  • 16/02/2026
IVS Industrial Valve Summit

Industrial Vave Summit: presentato il nuovo progetto formativo con IISS Majorana e Starline.

 

IVS investe sui giovani e sul territorio bergamasco. Avvicinare gli studenti a un comparto strategico come quello delle valvole industriali, che vede nella provincia di Bergamo un baricentro nazionale, e creare un ponte strutturato tra scuola e industria.

Con questo obiettivo nasce il nuovo progetto formativo promosso da IVS-Industrial Valve Summit, evento internazionale di riferimento per le tecnologie delle valvole e le soluzioni di controllo del flusso.

L’iniziativa, alla prima edizione, è stata presentata nell’aula magna dell’IISS Ettore Majorana di Seriate, in provincia di Bergamo, e coinvolge 45 studenti dell’indirizzo Tecnico Tecnologico, in collaborazione con Starline, azienda di Costa di Mezzate, sempre in provincia di Bergamo, specializzata nella progettazione e produzione di valvole a sfera per applicazioni industriali.

Un percorso di sette mesi tra elettronica e logistica

Gli studenti delle classi 3AEI (elettronica) e 4ELO (logistica) saranno impegnati per sette mesi in un percorso che alterna formazione in aula e immersione nel contesto produttivo. Il progetto prevede lo sviluppo di una scheda elettronica per il controllo e la diagnostica di una valvola industriale destinata al settore Oil & Gas, integrando competenze elettroniche e logistiche in un’unica visione di sistema.

Il cuore tecnico dell’attività è la progettazione di un controller basato su piattaforma Arduino, capace di gestire i principali segnali di comando e di ritorno della valvola, garantendo affidabilità operativa e sicurezza. Gli studenti seguiranno tutte le fasi di sviluppo: definizione dell’architettura elettronica, programmazione del software di controllo, realizzazione del prototipo e test in ambiente simulato.

Dalla progettazione al ciclo di vita del prodotto

Il progetto non si limita alla dimensione tecnica. Accanto allo sviluppo del dispositivo, è prevista l’analisi e la simulazione del processo logistico di consegna al cliente finale. L’obiettivo è validare una soluzione integrata che riproduca in modo realistico sia le logiche di controllo e diagnostica tipiche dell’ambiente industriale, sia le dinamiche operative che accompagnano l’immissione sul mercato.

Il percorso culminerà con la presentazione pubblica dei risultati durante il convegno inaugurale della sesta edizione di IVS-Industrial Valve Summit, in programma dal 19 al 21 maggio 2026 alla Fiera di Bergamo, evento organizzato da Confindustria Bergamo e Promoberg.

Formazione tecnica e attrattività del settore

Come sottolineato da Luca Pandolfi, Project Manager di IVS, l’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’intera filiera e di risposta a un’esigenza concreta: la carenza di manodopera qualificata. In assenza di percorsi di studio specifici dedicati alle valvole industriali, il comparto fatica a essere percepito come attrattivo dal mondo scolastico.

Il progetto rappresenta quindi un tassello nel percorso di avvicinamento tra istruzione secondaria e industria manifatturiera avanzata, offrendo agli studenti un contatto diretto con tecnologie, applicazioni e prospettive professionali.

Anche l’Istituto Majorana evidenzia il valore strategico dell’iniziativa, che integra il percorso curricolare con esperienze concrete, rafforzando competenze tecniche e soft skill. Per Starline, infine, si tratta di un investimento sul capitale umano e di uno scambio bidirezionale di competenze e visioni, capace di rendere il settore più competitivo e attrattivo.

Con questa iniziativa, IVS-Industrial Valve Summit consolida il proprio ruolo non solo come piattaforma fieristica, ma come motore di sviluppo territoriale e culturale, ponendo le basi per una filiera delle valvole industriali sempre più solida, innovativa e orientata al futuro.

 

IVS Industrial Valve Summit

Il nuovo progetto formativo guidato da IISS Majorana e Starline rafforza il legame che IVS ha saputo instaurare con le scuole e il territorio.

il fatto
Lectra: i trend del settore fashion
Lectra: i trend del settore fashion

Dall’Agentic Shopping alla tracciabilità, dal Second Hand a un nuovo rapporto prezzo/valore: l’innovazione digitale alla base dei modelli di business nella moda...

Banner ID 3925
Banner ID 3925
osservatorio
Adare e RS Italia: una trasformazione operativa e culturale
Adare e RS Italia: una trasformazione operativa e culturale

RS Italia trasforma gli acquisti MRO di Adare Pharma Solutions generando un risparmio fino al 30% e la razionalizzazione dei fornitori.

Toshiba: evoluzione dello storage
Toshiba: evoluzione dello storage

Toshiba anticipa il futuro dello storage e traccia le tendenze e le previsioni 2026 per affrontare la crescita dei dati. L’evoluzione degli HDD-Hard Disc Drive....

Getac, una risposta alle sfide dell’IT industriale
Getac, una risposta alle sfide dell’IT industriale

I dispositivi rugged di Getac rappresentano una risposta strategica alle sfide dell’Industrial IoT, assicurando alle industrie un hardware potente, affidabile e...

test
Infinidat, il domani delle imprese
Infinidat, il domani delle imprese

Eric Herzog, CMO di Infinidat, individua i quattro trend chiave destinati a guidare la trasformazione digitale nel nuovo anno.

top trend
Axiante, come “sfruttare” i dati acquisiti
Axiante, come “sfruttare” i dati acquisiti

L’Amministratore Delegato di Axiante ci guida alla coperta di come il Machine Learning possa valorizzare le miniere d’informazioni inesplorate.

