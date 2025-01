Klimahouse 2025: costruire bene, vivere bene

Il 29 gennaio ha preso il via la ventesima edizione di Klimahouse. La fiera internazionale di riferimento per l’efficientamento energetico e l’edilizia responsabile per quattro giorni, dal 29 gennaio al 1° febbraio 2025, trasformerà Fiera Bolzano nel cuore pulsante dell’innovazione sostenibile, accogliendo professionisti, aziende e appassionati provenienti da tutto il mondo.

La cerimonia ufficiale di apertura dell’edizione 2025, moderata da Vera Pöhl, head of sales di Fiera Bolzano, si è tenuta la mattina di apertura, presso lo stand dell’Agenzia CasaClima, con interventi da parte delle istituzioni locali e presentazioni di progetti innovativi. A fare gli onori di casa Greti Ladurner e Thomas Mur, rispettivamente presidente e direttore di Fiera Bolzano S.p.A.

“Oggi, non solo inauguriamo l’edizione 2025 di Klimahouse, ma celebriamo anche i 20 anni di un marchio che ha saputo crescere insieme alla nostra regione”, ha esordito Greti Ladurner. “Klimahouse e il marchio Alto Adige condividono radici profonde, fondate su valori comuni come sostenibilità, innovazione e qualità della vita”.

“Inoltre, è importante sottolineare come in questi venti anni, Klimahouse abbia contribuito significativamente all’economia locale, continuando a essere un punto di riferimento, non solo per il suo valore economico, ma anche per l’attenzione e l’interesse che suscita a livello mediatico”, ha proseguito Ladurner.

“Klimahouse è un luogo dove i numeri diventano esperienze. Con oltre 650.000 visitatori e 7.100 espositori registrati fino a quest’edizione, la fiera rappresenta un punto di incontro fondamentale. Ma la vera forza di questo evento sta nelle connessioni che si creano”, ha annunciato Thomas Mur. “Ogni singola stretta di mano, ogni scambio di idee è il cuore pulsante di questi 20 anni. Se consideriamo che ogni visitatore ha avuto almeno 10 contatti durante la fiera, parliamo di ben 6,5 milioni di interazioni”.

“Queste connessioni sono il vero valore aggiunto di Klimahouse: ogni scambio di know-how arricchisce l’esperienza di tutti. E questo è il motore che ci spinge. È questa la vera forza di Klimahouse, un ecosistema che non si limita a essere un evento fisico, ma che raggiunge e coinvolge una community sempre più vasta, estendendosi oltre i confini dell’evento”, ha aggiunto Mur.

Subito dopo, l’intervento di Ulrich Santa, direttore generale Agenzia CasaClima, ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano fondato per eseguire la certificazione energetica obbligatoria degli edifici in Alto Adige, seguito sul palco da Fabrizio Cappacioli, presidente di Green Building Council. I due esponenti hanno poi firmato una lettera d’intenti che sancisce una nuova importante partnership tra i due enti.

L’Agenzia CasaClima e GBC Italia hanno rafforzato, infatti, la loro collaborazione per promuovere la diffusione della cultura dell’edilizia sostenibile, favorendo pratiche costruttive a basso impatto ambientale e ad alta efficienza energetica. Insieme, si impegnano a sviluppare strumenti, politiche e iniziative per sensibilizzare cittadini, imprese e istituzioni, contribuendo alla transizione ecologica del settore edilizio.

Il futuro dell’edilizia, il riuso architettonico e l’importanza dell’artigianato nella costruzione etica, così come il ruolo delle istituzioni nel promuovere politiche ambientali ambiziose, ma necessarie, sono solo alcune delle tematiche emerse durante la cerimonia di apertura.

A seguire, Maria Chiara Virgili, architetto, editorialista e autrice delle serie podcast Dannati Architetti e di UrbanisMi, ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta proprio del riuso architettonico come strumento per valorizzare il patrimonio storico e costruire un futuro più sostenibile.

Un ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo dell’artigianato, con gli interventi di Martin Haller, presidente lvh.apa, e Claudio Corrarati, presidente CNA Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese.

All’evento, a sottolineare la grande importanza di Klimahouse per il territorio locale, sono intervenuti anche Renzo Caramaschi, sindaco della Città di Bolzano, e Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Per scoprire tutti gli appuntamenti di Klimahouse e conoscere tutte le novità del settore, è possibile visitare il sito https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/tutti-gli-eventi.