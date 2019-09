La magia del riciclo: uno show sui RAEE che ha incantato grandi e piccini

Grandi consensi per il progetto “La magia del riciclo” di Remedia, Consorzio nazionale no-profit per la gestione eco-sostenibile di tutti i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), pile e accumulatori esausti, che, in collaborazione con Aires e Unieuro, a partire da marzo, ha portato in tutta Italia lo show itinerante per mostrare ai cittadini i vantaggi e le opportunità della raccolta e del riciclo dei RAEE.

Il progetto, che ha vinto il “Bando SNSVS1, Capitan Sostenibile e piccoli RAEE numero NP 16” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è coerente con l’impegno pluriennale di Remedia nella sensibilizzazione dei bambini e delle loro famiglie in merito alla raccolta e al riciclo dei rifiuti tecnologici, soprattutto dei piccoli RAEE.

Molti cittadini, infatti, non sono ancora a conoscenza delle differenti modalità gratuite a loro disposizione per il conferimento dei RAEE. Lo dimostrano i dati Eurostat, secondo i quali l’Italia risulta tra i Paesi europei con minor raccolta di RAEE (circa 4,5 kg/ab contro Paesi come Germania, Francia e Regno Unito al di sopra della media europea, nel 2016 pari a 7,6 kg/ab).

Svolgere lo spettacolo all’interno dei punti vendita Unieuro ha permesso in particolare di spiegare il servizio di ritiro uno contro zero e illustrare come sia semplice riciclare grazie ai contenitori disponibili negli store per la raccolta gratuita e senza obbligo di acquisto dei piccolissimi RAEE (con dimensioni inferiori ai 25 cm), ovvero piccoli elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo a fine vita, come, ad esempio, smartphone, tablet, phon e tante altre piccole apparecchiature, il cui tasso di raccolta oggi è ancora inferiore al 20%.

La scelta di Remedia di creare uno spettacolo di magia sul tema del riciclo è nata dalla necessità di coinvolgere in modo divertente, soprattutto i più giovani, coloro che rappresentano il futuro del mondo e la possibilità concreta di promuovere e farsi portavoce della salvaguardia ambientale.

Maestro di cerimonia di tutto lo show è stato il prestigiatore Alex Rivetti che ha intrattenuto bambini e famiglie facendo loro scoprire, attraverso giochi magici e carte dai poteri straordinari, l’importanza del riciclo e dei piccoli gesti capaci di aiutare l’ambiente. Al suo fianco, anche la mascotte Capitan Sostenibile, paladino storico di Remedia per un mondo più green.

L’iniziativa, pensata per incontrare i consumatori in tutta la nazione, ha toccato numerose regioni dal Nord al Sud Italia, nell’ordine: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Liguria, Abruzzo, Toscana, Umbria, Veneto. Ovunque le persone hanno dimostrato interessamento per lo spettacolo e il tema, interrompendo i propri giri di shopping per soffermarsi divertiti e curiosi ad ammirare le “prodezze” del Mago Alex sui temi del riciclo dei RAEE.

Roma, San Giuliano Milanese, Udine e Parma le tappe che hanno saputo distinguersi per partecipazione e impegno dei consumatori che hanno colto l’occasione per mettere in pratica gli insegnamenti del mago Alex, usufruendo subito del servizio Uno contro Zero e consegnando così il proprio piccolo RAEE presso i punti vendita Unieuro.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro positivo ricevuto da questo progetto, in tutte le sue tappe”, ha commentato Danilo Bonato, Direttore Generale Remedia. “Siamo sempre più convinti che per promuovere e incentivare comportamenti virtuosi nei consumatori sia indispensabile l’impegno della grande distribuzione. La collaborazione con AIRES e Unieuro è stata fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa e ha confermato la volontà del mondo retail di contribuire al raggiungimento degli ambiziosi target di raccolta europei”.