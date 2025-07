Labotec 2025 a Parma: il laboratorio del futuro in scena

Con il sostegno di sponsor Platinum quali Giorgio Bormac, Thermo Fisher Scientific, Ghiaroni & C. e PerkinElmer Scientifica, Labotec 2025 è un appuntamento imperdibile per chi lavora nel mondo dei laboratori e analisi, offrendo partecipazione gratuita con registrazione obbligatoria.

Labotec 2025, prima fiera italiana dedicata alle tecnologie per laboratori e analisi, debutta a Parma il 28 e 29 ottobre in contemporanea con Cibus Tec Forum, la mostra-convegno dedicata all’innovazione tecnologica per il food & beverage.

Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, l’evento si propone come hub verticale e specialistico, offrendo un panorama completo sull’innovazione al servizio di ricerca, industria e sanità.

Con oltre 100 brand già confermati, professionisti dell’alimentare, chimico, farmaceutico, cosmetico e life sciences troveranno soluzioni per l’intero ciclo analitico, dalla preparazione del campione alla gestione dati, con attenzione a sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione.

Motori della ricerca

Labotec non è solo esposizione, ma piattaforma di contenuti tecnico-scientifici. Il programma, sviluppato con partner accademici e industriali, offre spazi dedicati come le LabWorld Arena dove aziende presenteranno novità tecniche e metodologiche.

La Società Italiana di Biologia Sperimentale affronterà il tema One Health e monitoraggi ambientali, mentre la Società Chimica Italiana approfondirà tecnologie analitiche e normative in ambito farmaceutico. Università di Ferrara e Bologna proporranno contributi su economia circolare, blue economy e politica ambientale europeo.

Scienza applicata e sostenibilità

Labotec darà spazio all’eccellenza regionale grazie al Clust-ER Health Emilia Romagna, che mostrerà pratiche di green labs e metodi per ridurre l’impatto ambientale nella ricerca scientifica.

Greenitaly, in collaborazione con Lineaverde, tratterà analisi fitosanitarie per l’agricoltura, mentre Hi-Tech Ambiente offrirà approfondimenti sul testing tessile e la tracciabilità industriale. METROFOOD-IT e l’Università di Parma faciliteranno il dialogo tra laboratori e imprese sul tema della sicurezza alimentare e della sostenibilità; infine, l’AFI sosterrà il filone pharma con focus su compliance e innovazione clinica.

Spazi dedicati all’innovazione

Non mancheranno aree per startup, dimostrazioni reali e virtuali di soluzioni avanzate (Area Demo), e la Talent Academy che favorirà il confronto tra giovani talenti e aziende. Con il claim “Advancing Technology, Driving Analysis”, Labotec 2025 ribadisce il suo ruolo di piattaforma nazionale di riferimento per l’innovazione in laboratorio, esaltando la ricerca italiana e le sue applicazioni.