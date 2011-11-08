skin link
Le Village Awards a Milano: startup e imprese premiate da Crédit Agricole

  • 12/02/2026
Crédit Agricole Italia-Le Village Awards

Cerimonia di premiazione della 1ª edizione dei Le Village Awards, evento esclusivo nato per celebrare e premiare le eccellenze dell’ecosistema Le Village by CA Milano. Tra le aziende finaliste, Crédit Agricole Italia e Agos.

 

Le Village by CA Milano celebra l’innovazione collaborativa. Si è svolta il 29 gennaio 2026, presso Le Village by CA, a Milano, in Corso di Porta Romana 51, la cerimonia di premiazione della prima edizione dei Le Village Awards, l’evento ideato da Crédit Agricole Italia per valorizzare i migliori casi di successo nati dalla collaborazione tra startup e aziende corporate dell’ecosistema Le Village.

Il ruolo strategico del Programma VLAB

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo del Programma VLAB, progetto nazionale di Crédit Agricole Italia dedicato ai partner che guidano l’evoluzione tecnologica e l’innovazione sui territori.

I Le Village Awards hanno evidenziato l’impatto concreto del modello Le Village by CA sul tessuto imprenditoriale italiano, dimostrando come l’incontro tra agilità delle startup e solidità delle imprese possa generare soluzioni industriali applicabili.

Una giuria di alto profilo

A valutare i progetti, una giuria composta da Chiara Frigerio, Professoressa Ordinaria di Organizzazione Aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Marco Stevanato, Amministratore Delegato di SFEM Italia, Donato Vadruccio, Founder & CEO di PayDo, e Gian Paolo Scala, Responsabile Area Territoriale Lombardia Centro Sud di Crédit Agricole Italia.

I PoC: innovazione tecnologica e sostenibilità

Durante la cerimonia sono stati presentati cinque Proof of Concept (PoC) sviluppati congiuntamente da corporate e startup. I progetti hanno spaziato dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione documentale, all’economia circolare, fino a soluzioni IoT e satellitari per l’agribusiness, servizi di sicurezza e compliance Web3 e nuovi materiali naturali per l’edilizia, confermando l’ampiezza dei settori coinvolti.

HydroEYE miglior PoC dell’anno

Il Premio di miglior PoC dell’anno è stato assegnato a HydroEYE (Le Village by CA Catania), sviluppato da Irritec e Archimede, per la maturità tecnologica e la dimensione internazionale della soluzione. Il riconoscimento garantirà la partecipazione a VivaTech 2026, in programma a Parigi dal 17 al 20 giugno. Menzione Speciale a The new Materialist x Gipsos, premiato per il forte impegno sulla sostenibilità e la collaborazione internazionale.

