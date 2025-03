L’ecosistema italiano dell’innovazione protagonista a SMAU

“Ogni anno cresce l’interesse per la partecipazione alle tappe internazionali, confermando il nostro modello quale acceleratore strategico per la crescita delle startup italiane, ma anche per la connessione delle grandi aziende italiane con i principali hub internazionali dell’innovazione”, sottolinea Pierantonio Macola, presidente di SMAU.

SMAU, riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiano e aggregatore di opportunità a livello internazionale, torna nel 2025 con il roadshow internazionale. Oltre alle confermate tappe di Londra e Parigi, sbarca per la prima volta a Stoccolma, in Svezia, paese leader in Europa per l’ecosistema startup e l’innovazione tecnologica.

L’introduzione della tappa di Stoccolma rappresenta un passo strategico per SMAU, che punta a rafforzare i legami con l’ecosistema nordico, tra i più avanzati in Europa. La Svezia, e in particolare Stoccolma, è un vero e proprio polo di innovazione: ambiente ideale per le startup internazionali che mirano a crescere in un mercato globale, che nel tempo ha saputo attrarre investimenti significativi in tecnologie emergenti e soluzioni sostenibili.

Con un’infrastruttura favorevole per le nuove imprese, il paese si distingue per la sua capacità di coniugare crescita economica e sostenibilità, grazie a politiche orientate all’innovazione e a un ecosistema di venture capital molto attivo.

“Ogni anno cresce l’interesse per la partecipazione alle tappe internazionali, confermando il nostro modello quale acceleratore strategico per la crescita delle startup italiane, ma anche per la connessione delle grandi aziende italiane con i principali hub internazionali dell’innovazione”, sottolinea Pierantonio Macola, Presidente di SMAU.

“La nuova tappa di Stoccolma segna un passo importante nell’esplorazione di nuovi orizzonti e nell’evoluzione del roadshow, consolidando il nostro ruolo di punto di riferimento per l’innovazione italiana a livello globale. L’ecosistema svedese è un modello di eccellenza; offrirà alla delegazione italiana un’opportunità unica di connessione con un mercato altamente avanzato”, dice Macola.

“Anche in questa nuova edizione di SMAU, le startup selezionate non solo presentano soluzioni testate, ma portano con sé una visione aperta a scenari internazionali, dove il confronto tra modelli di innovazione favorisce una crescita condivisa”, aggiunge Macola.

Tre appuntamenti internazionali

I tre appuntamenti internazionali, organizzati in collaborazione con ITA-Italian Trade Agency, si svolgono nell’ordine a Londra (19-21 marzo), Parigi (9-11 aprile) e Stoccolma (19-21 maggio) e vedono in ogni tappa la partecipazione di una delegazione italiana composta da oltre 150 persone.

Oltre ai referenti delle startup selezionate, sono coinvolti manager di aziende italiane quali Edison, Iren, Italgas, Terna e Siram Veolia in ambito energy e multiutility, Amplifon nel settore salute, FNM e Trenord per trasporti e mobilità, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Banca Mediolanum e Unipol Assicurazioni nel settore finanziario e assicurativo, Italtel e Open Fiber in ambito tecnologico, Lactalis Italia nel comparto agroalimentare.

A questi, si uniscono anche rappresentanti di alcune Regioni italiane, ciascuna con una propria selezione di startup, tra cui Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Trentino.

Primo appuntamento Londra

Si svolge, dunque, a Londra la prima tappa del roadshow internazionale. La serata inaugurale presso l’Ambasciata d’Italia a Londra si tiene il 19 marzo, mentre il giorno successivo il Protein Studios Shoreditch diventa teatro di un programma che prevede l’alternanza di panel tematici, incontri B2B e momenti di networking con alcuni dei principali attori dell’ecosistema britannico e italiano.

Tra le tematiche cruciali che vengono esplorate figurano il futuro delle imprese e della società, con un focus su come ecosistemi innovativi, digitalizzazione e nuove tecnologie possano accelerare la crescita e promuovere la sostenibilità. Si parla inoltre della costruzione di reti per favorire la collaborazione tra imprese, del ruolo della digitalizzazione come motore di competitività e di soluzioni per un mondo più sostenibile e smart.

L’appuntamento londinese, inoltre, vede la realizzazione di un panel dedicato al Venture Capital, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy-MIMIT, con la partecipazione di CDP Venture Capital e di alcuni investitori basati nel Regno Unito.

“Torniamo a Londra con sempre rinnovato entusiasmo, convinti che rappresenti un hub strategico per startup e aziende italiane, anche grazie alla sua posizione di rilievo nel panorama dell’innovazione globale, seconda solo alla Silicon Valley”, commenta Valentina Sorgato, Amministratore Delegato di SMAU.

“A ogni edizione puntiamo a creare un ponte tra l’ecosistema italiano e quello britannico, offrendo un’occasione unica per sviluppare sinergie di valore, partnership strategiche e raccogliere idee per far crescere il proprio business. Quest’anno accompagn 45 startup italiane, mettendole in contatto con istituzioni, aziende, investitori e innovatori britannici, favorendo collaborazioni basate sull’open innovation”, spiega Sorgato.

Anche quest’anno, alcune tra le realtà più influenti dell’ecosistema britannico sono protagoniste della due giorni, non solo con interventi e panel mirati, ma anche attraverso incontri con la delegazione italiana di aziende e startup. Oltre a momenti di networking e meeting B2B, quest’ultima ha l’opportunità di accedere ai luoghi simbolo dell’innovazione londinese, entrando in contatto diretto con istituzioni, acceleratori e investitori di primo piano.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito: https://www.smau.it/london/.

Uno dei momenti di networking e meeting B2B svoltosi nelle tappe del roadshow SMAU dello scorso anno.