L’impegno di EPLAN nel supportare la formazione tecnica superiore

A oggi EPLAN collabora con circa 30 tra ITS e scuole superiori, a cui fornisce non solo licenze gratuite dei propri software di progettazione, ma anche aggiornamenti sui contenuti tecnici e sulle nuove normative, oltre che docenze da parte di tecnici esperti nelle varie discipline (elettrica e fluidica in primis).

Benché vi fossero in essere anche collaborazioni precedenti, è con la nascita degli ITS - e in particolare dell’ITS Lombardia Meccatronica di Sesto San Giovanni, di cui l’azienda è socio partecipante fin dalle origini - che il tema formazione giovanile è diventato davvero rilevante per EPLAN in Italia. Da allora sono nate diverse collaborazioni con altri ITS ma anche con istituti secondari particolarmente avanzati presenti in alcuni distretti industriali, uno su tutti quello di Lucca.

Collaborazione con gli ITS

“Il valore aggiunto di queste realtà è il loro costante aggiornamento tecnologico, il profondo legame con il territorio e la capacità di creare progetti attorno cui far cortocircuitare aziende, scuole e professionisti. Ne nasce un circolo virtuoso che origina competenze aggiornate, trasversali e funzionali alle esigenze distrettuali” spiega Stefano Casazza, Country Manager di Eplan, portando ad esempio il caso del polo ITS di Lecco.

Qui, il progetto “Digitalmente” ha permesso ad aziende e istituti di formazione, anche con indirizzi molto diversi tra loro (elettrico, elettronico, informatico e chimico), di unirsi dando vita a un vero laboratorio multisettoriale.

“Collaborando con istituti ed enti possiamo dare il nostro contributo nel formare persone capaci di operare con le più attuali tecnologie, ottenendo così un duplice risultato: qualificare meglio le competenze dei futuri professionisti e dare l’opportunità ai nostri clienti di trovare le risorse di cui hanno bisogno per crescere sui mercati”, conclude Casazza, illustrando le motivazioni che spingono l’azienda a intensificare le attività sul tema.

Automation Farm

Un impegno testimoniato anche dalla più recente adesione ad Automation Farm, il format nato nel territorio di Parma per avvicinare le aziende impegnate nel settore dell’automazione al mondo dell’istruzione tecnica, che offre l’opportunità a scuole/enti di ricevere una specifica formazione nel campo dell’automazione industriale attraverso le conoscenze di tecnici ed esperti.

Team per la formazione

Ma il commitment non è solo locale: in EPLAN è attivo già da 3 anni anche un team internazionale per la formazione, grazie al quale sono stati messi a punto diversi strumenti preziosi. Primo tra tutti il programma di licenze gratuite - disponibili sia in versione school sia in versione student, per le esercitazioni domestiche - a cui si aggiungono i booklet utili per guidare studenti e ai docenti nel modo più efficace all’apprendimento e/o all’insegnamento dei software. Senza tralasciare un programma completo di e-learning in italiano accessibile via cloud.

Il piano di lezioni, esercitazioni ed esami EPLAN Education viene oggi utilizzato in più di mille istituti in tutto il mondo come strumento di formazione e offre la possibilità di seguire un percorso standardizzato per ottenere competenze spendibili anche in contesti territoriali diversi da quello di origine.