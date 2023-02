L’intelligenza artificiale applicata all’industria leit motiv di A&T

Lo STARTUP VILLAGE ha ospitato oltre 25 startup innovative, provenienti da tutta Italia, legate alle filiere aerospace, meccatronica, automotive, biomedicale, agrifood e packaging; nell’immagine una tuta spaziale intraveicolare. Nella foto di anteprima: A&T ha rappresentato un plus per i visitatori, che hanno avuto l’opportunità di scoprire progetti d’innovazione e valutare opportunità di business e partnership.

Fare sistema tra tutti gli stakeholder di territorio e considerare la fiera A&T un reale e concreto strumento di marketing territoriale per attrarre in Piemonte imprese e stakeholder da tutta Italia e dall’estero. Questo è il messaggio che nei tre giorni di manifestazione è stato maggiormente evocato e rimarcato dalle Istituzioni locali e nazionali.

400 aziende espositrici, 17.000 visitatori giunti all’Oval Lingotto per conoscere le ultime novità tecnologiche dedicate alle aziende manifatturiere - in particolare per le filiere automotive, aerospace e meccatronica -, 4.000 tecnologie esposte, oltre 80 appuntamenti programmati tra grandi eventi, convegni, tavole rotonde e workshop, hanno reso A&T sempre di più fiera di riferimento nazionale sull’intelligenza artificiale applicata all’industria.

Premiata l’“intellgenza”

Un messaggio, quello di fare sistema e di puntare su innovazioni sostenibili applicate all’AI, che ha anche contraddistinto il progetto selezionato dal Comitato Scientifico Industriale di A&T che si è aggiudicato il Premio Innovazione 4.0 per l’edizione 2023.

Parliamo di OmniAGV 4.0, un veicolo intelligente, a movimentazione autonoma e omnidirezionale, in grado di trasportare oggetti e materiali molto pesanti in ambienti critici e ristretti, garantendo adattabilità e navigazione autonoma, grazie a tecnologie di mobilità e di sostituzione automatica della batteria.

OmniAGV 4.0 è stato sviluppato grazie a un partenariato pubblico-privato di eccellenze tecnico scientifiche del territorio pugliese, tra cui Code Architects Automation, Bosch Tecnologie Diesel, Politecnico di Bari, Università del Salento, CNR, Prospettive Hi-Tech e Cetma (in qualita? di consulenti) che, lavorando in stretta sinergia intra-territoriale, si sono aggiudicate un bando di ricerca, Innonetwork, cofinanziato dalla Regione Puglia.

“Siamo venuti a conoscenza di una esigenza di logistica molto specifica e stringente dello stabilimento Bosch Tecnologie Diesel di Bari: le consegne on demand di carrelli gravemente caricati e dalle ridotte dimensioni dovevano conciliarsi con la logistica già in uso. Abbiamo pertanto cercato di rispondere a questa necessità facendo sistema e realizzando in poco tempo, insieme a diversi partner, un prodotto dalle elevate prestazioni tecnologiche, sicuro e sostenibile”, spiega Christian Giuseppe Sette, progettista di Code Architects Automation.

“Così è nato OmniAGV 4.0. Siamo molto contenti di essere stati scelti come progetto vincitore del Premio Innovazione 4.0 di A&T, è un riconoscimento che va condiviso con tutti coloro che hanno collaborato in modo veloce e fattivo nel rispondere a una reale esigenza industriale di cui il mercato ancora non era riuscita a dare risposta”, aggiunge il progettista dell’azienda di Matera che sviluppa prodotti e servizi per l’automazione industriale avanzata.

Il Comitato Scientifico e Industriale di A&T, nell’ambito del comparto affidabilità, ha voluto assegnare una menzione speciale al progetto Moliere: MultipurpOse fLexible hIgh rEsolution stRain sEnsor, presentato dall’azienda Bonfiglioli, soluzione che prevede un sensore industriale per la diagnostica predittiva, capace di misurare la vita residua dei componenti e dei sistemi nelle reali condizioni di lavoro della macchina.

Oltre i numeri

Al di là dei numeri - sopra menzionati - dell’edizione 2023 di A&T Torino, la manifestazione ha registrato un consenso nelle sue iniziative collaterali. Molto apprezzata, per esempio, la novità del 2023: lo STARTUP VILLAGE, che ha ospitato oltre 25 startup innovative, provenienti da tutta Italia, legate alle filiere aerospace, meccatronica, automotive, biomedicale, agrifood e packaging.

Il progetto è il frutto di una collaborazione tra A&T, InnovUp, gli incubatori C.NEXT e I3P e gli acceleratori Intesa Sanpaolo Innovation Center, Takeoff Accelerator e Moto Valley Accelerator, con il supporto dell’Unione Industriali di Torino.

Il vero valore aggiunto della manifestazione è la capacità intrinseca di essere un perfetto connettore tra i distretti industriali e i territori, aprendo alla contaminazione e alla condivisione di buone pratiche tecnologiche, unite all’esperienza e alla tradizione del saper fare. Un modello di integrazione che ha compattato tutti gli stakeholder piemontesi pronti a collaborare insieme alle Istituzioni locali per offrire al Piemonte, attraverso la fiera, una grande opportunità: essere un riferimento nazionale rispetto all’innovazione, alle competenze, alla digitalizzazione e all’affidabilità 4.0.

Gli obiettivi sono aprirsi e fare sistema: in questa direzione A&T ha scelto di raddoppiare la propria offerta fieristica aprendosi al Nord-Est. Dal 25 al 27 ottobre, infatti, si terrà, nel Polo Fieristico di Vicenza, A&T Vicenza, con il coinvolgimento delle tante eccellenze industriali appartenenti alle filiere dell’automazione, della meccatronica, dell’elettronica, dell’elettromeccanica e dell’occhialeria.

“L’edizione che sta terminando ha evidenziato in modo netto il desiderio delle PMI italiane di essere protagoniste della quinta rivoluzione industriale. I dati presentati il primo giorno, le tante tecnologie esposte, apprezzate e premiate, la volontà di agire come sistema, la volontà di crescere e di sperimentare sotto il segno della digitalizzazione, rappresentano un segnale molto positivo per il nostro Paese”, dichiara il CEO di A&T, Luciano Malgaroli.

“Ora serve accelerare, lavorando compatti e cercando di aiutare, ciascuno nel proprio ruolo, il mondo impresa a collocarsi in una posizione di primissimo piano sui mercati globali, puntando su trasformazione tecnologica, sostenibilità e intelligenza artificiale applicata ai processi industriali. Come A&T raccogliamo questi importanti stimoli e senza perdere tempo inizieremo a definire le prossime edizioni”, conclude Malgaroli.

Ai vincitori del Premio Innovazione 4.0 per l’edizione 2023 di A&T è stato consegnato, come riconoscimento, un voucher del valore di 5.000 euro da utilizzare per esporre in una delle prossime edizioni della fiera A&T.