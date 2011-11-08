skin link
Logicor riqualifica San Giorgio di Piano con un magazzino all’avanguardia

  • 28/10/2025
  • 51 volta/e

Logicor ha riqualificato l’area a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, con un nuovo magazzino per Number1. Completato nel gennaio 2024, il progetto si è concretizzato in un edificio moderno e sostenibile: impianto fotovoltaico, recupero acque piovane e illuminazione a LED.

Riqualificazione strategica a San Giorgio di Piano. Logicor, tra i principali sviluppatori e gestori di immobili logistici in Europa, ha completato un progetto di riqualificazione di oltre 28.000 m² a San Giorgio di Piano, consolidando la propria presenza nel territorio di Bologna.

L’area, un tempo occupata dall’ex showroom Mercatone Uno e da anni in stato di abbandono, è stata trasformata in un hub logistico moderno e sostenibile, sviluppato per il cliente Number1 Logistics Group, specializzato nel settore grocery.

Posizione e accessibilità ottimali

Il nuovo immobile si colloca in una zona strategica, a 20 km dal centro di Bologna, nelle immediate vicinanze dell’Interporto e collegata alle principali arterie autostradali italiane, tra cui A1, A13, A14 e A22. La scelta del sito valorizza l’area per le attività di distribuzione, garantendo efficienza nei flussi logistici e tempi di consegna ridotti.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

Il magazzino di 16.500 m² con uffici di 400 m² è certificato BREEAM Very Good e integra soluzioni eco-compatibili. Tra queste un impianto fotovoltaico da 1,3 MW, sistemi di recupero delle acque meteoriche per l’irrigazione delle aree verdi, involucro a bassa trasmittanza, postazioni di ricarica per veicoli elettrici e ventilazione naturale collegata al cortile adiacente.

Un avanzato BMS gestisce riscaldamento, illuminazione a LED con controllo domotico e temporizzatori con sonde per la pioggia, ottimizzando consumi ed emissioni.

Collaborazione e project management

Il progetto ha visto la collaborazione di Ingeco come General Contractor, The Blossom Avenue Partners come Project and Construction Manager e LXSA Legal & Tax per la consulenza legale, assicurando un coordinamento completo e la qualità esecutiva in tutte le fasi del cantiere.

L’approccio integrato ha permesso di completare il lavoro in tempi record, rispettando standard tecnici elevati e obiettivi di sostenibilità.

Benefici per il territorio e la comunità

Oltre alla valorizzazione dell’area, il progetto ha generato impatti positivi sul territorio di San Giorgio di Piano, con interventi sulla viabilità comunale, ammodernamento di impianti sportivi e scuole, e forniture per parchi gioco.

La rigenerazione urbana si traduce così in un beneficio concreto per la comunità locale, confermando l’approccio di Logicor orientato alla responsabilità sociale e alla qualità urbana.

Strategia di crescita di Logicor in Italia

Graeme Hepburn, Country Manager Italia di Logicor, sottolinea come questo progetto rappresenti un esempio tangibile di collaborazione tra aziende e istituzioni, con ricadute positive sia per il cliente sia per il territorio.

Con oltre 2,6 milioni di m² di immobili gestiti o di proprietà in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, Logicor continua a espandere la propria rete di poli logistici strategici, puntando su sviluppo sostenibile e valorizzazione territoriale.

