L’uliveto in Puglia in cui Mapei ha messo a dimora 1.500 ulivi resistenti alla Xylella fastidiosa in collaborazione con OlivaMi, associazione no-profit del Salento.

Un’azienda chimica per l’edilizia con 98 consociate in 59 Paesi e oltre 550 Dichiarazioni Ambientali di Prodotto: Mapei è entrata nella lista “Leader della Sostenibilità 2026”, le 240 aziende più sostenibili d’Italia selezionate da Statista in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Tra i dati che hanno contribuito al riconoscimento figurano la compensazione di 430.000 t di CO2 a livello globale per il 2025 e la donazione di 1.500 ulivi resistenti alla Xylella fastidiosa nelle campagne del Salento.

Mapei “Leader della Sostenibilità 2026”: il metodo di selezione

La lista “Leader della Sostenibilità 2026” è elaborata da Statista analizzando i rapporti di sostenibilità e i bilanci finanziari pubblicati dalle aziende italiane.

Per Mapei, fondata a Milano nel 1937 e oggi tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia – con 106 stabilimenti produttivi in 42 nazioni e oltre 13.200 dipendenti -, il riconoscimento si inserisce in una strategia che integra durabilità delle opere, riduzione delle emissioni, tutela della salute degli operatori e attenzione alle comunità locali. Il fatturato consolidato del Gruppo nel 2024 è stato di 4,4 miliardi di euro.

Mapei misura e certifica le prestazioni ambientali dei prodotti chimici

I prodotti Mapei vengono sviluppati con materie prime innovative e ultraleggere, materiali riciclati, tecnologie per la riduzione dei consumi energetici e formulazioni a bassissime emissioni di VOC. Le prestazioni ambientali sono valutate tramite Life Cycle Assessment (LCA) e comunicate attraverso Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD), strumento che analizza l’intero ciclo di vita del prodotto secondo standard verificabili da terzi.

Mapei dispone attualmente di oltre 550 EPD, che coprono circa l’80% del portafoglio. Le emissioni residue di CO2, misurate lungo tutto il ciclo di vita, sono compensate al 100% tramite crediti certificati a supporto di progetti di tutela forestale: per il 2025 il totale compensato ha raggiunto 430.000 t a livello globale.

Il progetto OlivaMi in Puglia: 1.500 ulivi resistenti alla Xylella fastidiosa

Sul fronte territoriale, Mapei ha avviato una collaborazione con OlivaMi, associazione no-profit del Salento impegnata a contrastare gli effetti del disseccamento degli ulivi causato dalla Xylella fastidiosa. Con la donazione di 1.500 ulivi resistenti al batterio, l’azienda contribuisce alla riforestazione delle campagne salentine colpite, al rilancio della produzione olivicola e al sostegno dell’economia locale.

Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager di Mapei, ha descritto l’iniziativa come pienamente coerente con la visione del Gruppo: generare “valore condiviso e impatti positivi duraturi” nei contesti in cui opera, valorizzando filiere agricole simbolo del territorio.