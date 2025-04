I centri di lavoro a 5 assi della serie G di GROB rappresentano una soluzione capace di adattarsi perfettamente alle applicazioni nell’industria aerospaziale e medicale.

Il futuro della meccanica di precisione si costruisce sempre più sull’intreccio tra intelligenza artificiale, automazione e sinergie tra settori industriali un tempo considerati distanti. È in questo contesto che si inserisce l’incontro Tra Terra e Cielo, organizzato da GROB Italy in collaborazione con Kennametal e SolidCAM Italia, il 6 febbraio 2025 presso la sede GROB di Pianezza, in provincia di Torino.

Obiettivo dell’appuntamento era analizzare i punti di contatto tra i settori medicale e aerospaziale, per definire strategie comuni in grado di generare valore condiviso. Una necessità particolarmente sentita da GROB Italy, che ha recentemente aderito al Distretto Aerospaziale del Piemonte (DAP), con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo tecnologico della filiera regionale.

Obiettivi condivisi

Come sottolinea Andrea Gennuso, responsabile della divisione Machine Tools di GROB Italy, la trasformazione in atto nella meccanica richiede una visione trasversale. Se un tempo aeronautica e medicale sembravano mondi lontani, oggi condividono esigenze produttive, materiali complessi e processi ad alta precisione.

Entrambi i settori fanno largo uso di leghe di titanio, compositi e acciai inossidabili notoriamente difficili da lavorare. Nell’aerospazio trovano applicazione in motori e strutture, mentre nel medicale sono impiegati per protesi ortopediche e strumenti chirurgici. Ad accomunare i due ambiti è anche la necessità di operare con tolleranze minime, massima affidabilità e controllo di ogni fase del processo.

Al servizio della versatilità

In questo scenario, i centri di lavoro a 5 assi della serie G di GROB rappresentano una soluzione capace di adattarsi perfettamente a entrambe le realtà. Grazie alla loro cinematica orizzontale, all’estrema accessibilità operativa e alla possibilità di effettuare lavorazioni complesse anche in sottosquadro, queste macchine offrono una flessibilità senza compromessi.

Le lavorazioni risultano stabili anche su materiali duri e geometrie articolate, mentre la scalabilità del sistema consente alle aziende di iniziare da un singolo impianto per poi evolvere verso linee produttive complete. Inoltre, la struttura è pensata per mantenere efficienza e precisione costanti, anche al variare dei volumi produttivi.

SolidCAM e Kennametal

A rendere il sistema ancora più efficace è la sinergia con i partner tecnologici. Kennametal contribuisce con utensili innovativi, progettati per garantire resistenza, durata e conformità alle normative internazionali, fondamentali sia nel medicale che nell’aerospaziale. Al tempo stesso, SolidCAM Italia potenzia le prestazioni con il software iMachining, una soluzione che anticipa l’impiego dell’intelligenza artificiale nella meccanica.

L’AI che ottimizza il CNC

Lanciato nel 2006 e protetto da tre brevetti, iMachining ha rivoluzionato la gestione delle lavorazioni CNC. Utilizzando un particolare movimento trocoidale, consente di ottimizzare l’asportazione di materiale, riducendo il tempo ciclo e prolungando la vita degli utensili.

La funzione di spiral morphing adatta dinamicamente le operazioni alla geometria del pezzo, mentre il taglio intermittente riduce l’attrito e il calore, migliorando la qualità del pezzo finito. Il risultato è una maggiore efficienza, minori costi operativi e lavorazioni più sostenibili.

Digitalizzazione 4.0

La trasformazione digitale è completata da GROB-NET4Industry, un insieme di applicazioni web modulari che consente di monitorare, gestire e ottimizzare ogni fase del processo produttivo. Questo sistema, perfettamente allineato ai principi di Industria 4.0, offre trasparenza totale, capacità di individuare rapidamente eventuali inefficienze e strumenti per il miglioramento continuo.

Meccanica di precisione

In definitiva, la collaborazione tra GROB, Kennametal e SolidCAM Italia dimostra come l’unione di competenze e tecnologie possa rompere i confini tradizionali tra i settori industriali, aprendo la strada a una nuova era di produzione flessibile, sostenibile e ad altissime prestazioni.

Il dialogo tra medicale e aerospazio è appena iniziato, ma ha già posto le basi per un futuro integrato, dove l’innovazione meccanica è il collante tra esigenze diverse, ma complementari.

La sede di GROB Italy a Pianezza, in provincia di Torino.