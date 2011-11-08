Next Generation Mobility 2025 è un’occasione di confronto e collaborazione per chi contribuisce alla trasformazione della mobilità, con l’obiettivo di rendere le città più vivibili, connesse e sostenibili.

Torino capitale della nuova mobilità. Torna a Torino Next Generation Mobility, la manifestazione dedicata alle soluzioni avanzate per una mobilità sostenibile, integrata e accessibile. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, si terrà il 9 e 10 dicembre nella sede della Città Metropolitana di Torino, confermando il ruolo del capoluogo piemontese come laboratorio nazionale dell’innovazione nel settore.

Promosso con il sostegno della Fondazione Piemonte Innova, della Città di Torino e della Città Metropolitana, l’evento riunisce istituzioni, imprese, enti di ricerca e mondo accademico, con l’obiettivo di ripensare la mobilità contemporanea in chiave sostenibile, digitale e inclusiva.

Una nuova cultura per una nuova mobilità

Il tema dell’edizione 2025, “Una nuova cultura per una nuova mobilità”, enfatizza la necessità di superare una visione puramente tecnologica per sviluppare un approccio culturale che integri mobilità, qualità della vita e coesione sociale. Il dibattito affronterà questioni strategiche come rigenerazione urbana, tecnologie abilitanti, governance, digitalizzazione, MaaS, logistica e trasporto pubblico e privato, con il contributo di esperti provenienti da tutto il Paese.

Un’agenda ricca di contenuti tecnici

I lavori si apriranno il 9 dicembre nell’Auditorium della Città Metropolitana con la sessione inaugurale dedicata al tema guida dell’evento. Seguiranno approfondimenti su rigenerazione urbana e infrastrutture verdi, su come trasformare strade e marciapiedi in spazi più vivibili e resilienti.

Si continuerà con un focus sul ruolo del TPL, analizzando tecnologie, governance, sostenibilità, digitalizzazione e MaaS al servizio del cittadino. Nella tarda mattinata si discuterà della elettrificazione della mobilità collettiva e individuale, affrontando tecnologie e fattori abilitanti per l’adozione su larga scala.

Il pomeriggio sarà dedicato a MaaS 2025 Edition, con un’attenzione particolare alle aree periferiche e al concetto di mobility for all, per concludere con un confronto sugli impatti della logistica urbana e metropolitana.

Innovazione tecnologica, AI e guida autonoma

In parallelo, la Sala Stemmi ospiterà la Conferenza nazionale su Urban Air Mobility (UAM) e Advanced Air Mobility (AAM), temi cruciali per la mobilità del futuro.

A seguire, una sessione interamente dedicata all’innovazione tecnologica approfondirà digitalizzazione, guida autonoma, intelligenza artificiale e sensoristica, evidenziando come i software defined vehicles stiano diventando una realtà concreta nei trasporti.

Economia e logistica del Nord Ovest

I lavori proseguiranno il 10 dicembre con una Special Session dal titolo “Tra il mare e le montagne-Economia e logistica del Nord Ovest”, focalizzata sulle iniziative in corso nei territori di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Il confronto approfondirà gli interventi dedicati allo shift modale, all’efficienza logistica e alle ricadute economiche nel breve periodo. Spazio anche ai temi della sostenibilità delle flotte, con focus su elettrificazione e carburanti alternativi per logistica a medio e lungo raggio.

Un appuntamento chiave per la mobilità del futuro

Next Generation Mobility 2025 si conferma così un luogo privilegiato per discutere e progettare la mobilità del futuro, offrendo una piattaforma di dialogo tra innovazione, politiche urbane e sviluppo economico, in un contesto di profonda evoluzione tecnologica e culturale.

Il tema dell’edizione 2025, “Una nuova cultura per una nuova mobilità”, enfatizza la necessità di superare una visione puramente tecnologica per sviluppare un approccio culturale che integri mobilità, qualità della vita e coesione sociale.