Odda, Talent Hub abruzzese, punta a chiudere il 2025 raddoppiando il fatturato

  • 21/11/2025
  • 82 volta/e

Odda è una realtà pescarese che si occupa di consulenza IT full-remote. Classificatasi tra Stelle del Sud 2025, Odda sta raggiungendo risultati consistenti: mira a chiudere il quarto e ultimo trimestre del 2025 raddoppiando il fatturato dello scorso anno.

Odda, l’azienda nata per valorizzare le competenze locali e connettere professionisti IT ed imprese del digitale, continua a crescere. Nel terzo trimestre del 2025, l’azienda ha registrato un incremento del +113% rispetto allo stesso periodo del 2024, raddoppiando così le performance. Traguardo di fine anno: raddoppiare il fatturato del 2024 puntando a superare i 2 milioni di euro.

Come in tutte le cose, la professionalità e la serietà alla lunga ripagano. I risultati che stiamo ottenendo ne sono la prova concreta: il 2025 ci ha dato grandi soddisfazioni, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia”, afferma Biagio Manocchio, Co-founder & CSO di Odda.

Dobbiamo restare concentrati per affrontare al meglio l’ultimo trimestre, raggiungere gli obiettivi prefissati e porre basi ancora più solide per un 2026 che, come da nostra natura, si preannuncia ambizioso”, queste le parole di Manocchio.

Un risultato che consolida il ruolo di Odda come punto di riferimento per i talenti IT del Centro-Sud Italia e che proietta l’azienda verso un traguardo di crescita sempre più solido.

Abruzzo: territorio fertile per l’innovazione digitale

Fondata da sei soci, Odda conta oggi 25 dipendenti e una rete di oltre 300 freelance che collaborano stabilmente con l’hub. Nel corso del 2025, l’azienda ha gestito oltre 1.800 richieste di competenze, per un valore complessivo superiore ai 40 milioni di euro, con un portfolio clienti in crescita del 127% su base annua, sia a livello nazionale che internazionale.

A trainare la domanda sono state le principali tecnologie enterprise: Java, React e .NET, accanto a una crescita esponenziale delle competenze in ambito intelligenza artificiale, sempre più richieste dai partner.

Un risultato che dimostra come sia possibile costruire un ecosistema del talento anche fuori dai grandi poli tecnologici. L’Abruzzo si conferma un territorio fertile per l’innovazione digitale e la nascita di nuove professionalità competitive su scala globale.

Prospettive 2026: nuova sede e obiettivo 5 milioni di euro di fatturato

Dopo il riconoscimento “Stelle del Sud 2025”, la nuova candidatura all’edizione 2026 e alla prestigiosa FT1000 di Statista e Il Sole 24 Ore, Odda guarda al futuro con obiettivi ambiziosi.

L’azienda è impegnata nella realizzazione del nuovo Headquarter, pensato per accogliere i migliori talenti d’Abruzzo e favorire l’apertura di nuove sedi sul territorio nazionale. L’obiettivo è costruire un percorso di crescita fondato su organizzazione, cultura e valori condivisi, continuando a investire nelle persone e nella qualità del lavoro.

Sul fronte economico, Odda punta a raddoppiare nuovamente il fatturato nel 2026, superando i 5 milioni di euro, con un portfolio clienti sempre più internazionale e richieste in aumento del 60%.

Con una visione chiara e un forte legame con il territorio, Odda continua a dimostrare che l’innovazione può nascere ovunque ci siano persone capaci di immaginare il futuro. Il 2026 si preannuncia un anno di consolidamento e nuove sfide, con l’obiettivo di portare sempre più lontano il talento made in Abruzzo.

