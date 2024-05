Olimpiadi FANUC della robotica: vince l’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno

Il podio con i vincitori delle Olimpiadi della robotica 2024 di FANUC.

Si è conclusa il 14 maggio la seconda edizione delle Olimpiadi FANUC della Robotica, il concorso di robotica industriale rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e agli Istituti Tecnici Superiori. La manifestazione è stata ideata da FANUC e ha ricevuto il patrocinio da parte del Politecnico di Milano, ANIPLA, Assolombarda, Fondazione UCIMU, CNOS-FAP, SIRI e WorldSkills.

Per due giorni, giovani talenti provenienti da 14 istituti superiori di tutta Italia si sono sfidati in prove di programmazione robotica, sia teoriche che pratiche, allineate agli standard internazionali del settore.

I vincitori

1° classificato è il team composto da Lorenzo Nicoletti e Singh Rajwinder dell’IIS Marzotto-Luzzatti di Valdagno, in provincia di Vicenza.

Al 2° posto l’IISS E. Majorana di Seriate, in provincia di Bergamo, con la coppia formata da Claudio Xixa e Matteo Milani.

3° posto per l’ITS Biomedicale powered by IDEATIVA di Mirandola, in provincia di Modena, con Matteo Letizia Dionigi e Riccardo Dallevi.

Per loro un set di premi a riconoscimento dell’abilità mostrata nel risolvere le prove della gara.

Insieme alle tre squadre salite sul podio, anche i team formati da Mattia Negri e Alessio Cestini del CNOS-FAP Rebaudengo di Torino (4° classificato), Alessandro Zitelli e Aurora Patrinostro del Collegio Don Bosco di Borgomanero (5° classificato) e Samuele Barralis e Simone Zirelli dell’ITTS E. Scalfaro di Catanzaro (6° classificato) parteciperanno ai campionati WorldSkills Piemonte 2024.

Questa competizione è valida per la qualificazione ai campionati europei di robotica EuroSkills 2025, e ai campionati nazionali WorldSkills Italy, di cui FANUC è global partner e sponsor per la categoria “Robot Systems Integration” (integrazione di sistemi robotici).

Competenze, passione, voglia di fare

“È fondamentale avere le giuste competenze per entrare nel mercato del lavoro, ma è altrettanto importante mostrare passione ed entusiasmo per quello che si fa”, ha dichiarato Mirko Cazzaniga, Education Business Developer di FANUC Italia nel corso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. “Questo perché il mondo del lavoro cambia molto velocemente, le tecnologie si trasformano, e quello che si è appreso sui banchi di scuola dopo un po’ non è più sufficiente”.

“Essere curiosi, avere voglia di aggiornarsi giorno dopo giorno: sono queste le chiavi per aprire le porte del successo lavorativo, ad ogni età”, ha detto Cazzaniga. La scuola è la prima responsabile di trasferire le skills richieste dall’industria, ma per riuscire a stare al passo coi tempi anche il supporto di aziende come FANUC, che vivono questi cambiamenti in prima linea, è essenziale.

Ad aprire le Olimpiadi, il 13 maggio, i rappresentanti degli enti patrocinanti la manifestazione.

“La sfida è riuscire a mantenere la manifattura sempre al passo con i tempi, attrattiva ed efficiente, introducendo le innovazioni tecnologiche che il mercato ci presenta, come ad esempio l’intelligenza artificiale”, ha affermato Michele Ambrogio, Quality Assurance Manager di Michelin.

“Per questo le nuove generazioni sono indispensabili e utilissime. Però bisogna abbandonare completamente quelli che sono dei concetti nozionistici di know-how, ma avere piuttosto la capacità di vedere il futuro, di riconoscere quali sono i prodotti e i processi che potranno essere interessanti negli anni successivi. La cosa fondamentale è essere curiosi, e saper imparare nel corso di tutta la vita”, ha proseguito Ambrogio.

“Quando sono diventata Presidente di UCIMU, uno dei punti del mio programma era quello di costituire una Academy che facesse da ponte tra il mondo industriale e il mondo della scuola. Questo perché con la transizione digitale degli ultimi anni si è aperto un varco per l’ingresso dei giovani nelle aziende”, ha sottolineato Barbara Colombo, Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre.

“I giovani hanno la capacità di apprendere le novità molto velocemente, ma vanno accompagnati in questo percorso di crescita. L’idea della Academy UCIMU, e dei percorsi formativi interni all’azienda, serve proprio a fornire ai ragazzi le chiavi giuste per interpretare il futuro”, ha spiegato Colombo.

“L’Italia è sempre stata protagonista dell’innovazione in ambito robotico. Molti anni fa da costruttore, oggi soprattutto da utilizzatore di robot nella realizzazione di sistemi robotici anche complessi, dove a fare la differenza sono le capacità degli integratori. È importante comprendere che i robot non portano via il lavoro alle persone, ma le sollevano dal dover compiere lavori pericolosi o faticosi, che grazie ai robot non devono più fare”, ha detto Domenico Appendino, Presidente di SIRI.

“E parallelamente, i robot creano nuovi posti di lavoro, dove la skill non è più data dalla forza fisica ma dall’ingegno. In questo in Italia siamo molto bravi. Ed è in qui che i ragazzi potranno trovare il loro posto, far vedere di cosa sono capaci. La scuola ha un ruolo importante, perché insegna ai giovani ad apprendere come adeguarsi alle novità, imparando come imparare tutta la vita”, ha aggiunto Appendino.

“Il nostro obiettivo come Ingegneria Italia è fare conoscere ai giovani cosa succede e come funzionano le cose all’interno delle aziende, perché spesso i ragazzi non sanno bene cosa aspettarsi dopo la scuola”, ha dichiarato Antonino Giacobbe, Fondatore di Ingegneria Italia.

“Agli studenti consiglio di interrogarsi su quali competenze le aziende richiedono, che però nel corso del tempo cambieranno inevitabilmente. Quello che non cambierà mai è la voglia di fare, la voglia di scoprire e l’ottica propositiva volta al miglioramento, perché è questo che farà veramente la differenza nel mondo del lavoro”, ha specificato Giacobbe.

“Tutte queste iniziative che mettono in relazione il mondo accademico e del lavoro sono molto apprezzabili, perché forniscono agli studenti esempi da seguire per essere pronti per il futuro”, ha commentato Niccolò Lucci, Ricercatore in Robotica e automazione industriale presso il Politecnico di Milano.

“Tra le competenze che devono conoscere coloro che un domani lavoreranno in ambito industriale sicuramente ci sono il coding e l’intelligenza artificiale. A volte si tende a spaventarsi delle nuove tecnologie e nuove skills. Invece le innovazioni vanno studiate e comprese, per non averne paura e per imparare a utilizzarle al meglio”, ha evidenziato Lucci.

“Una delle contraddizioni della vita moderna dei giovani è che se da un lato vivono quotidianamente in un mondo completamente digitale, dall’altro quando entrano a scuola spesso si ritrovano catapultati in un mondo prettamente analogico. La scuola cerca di accorciare le distanze, rinnovandosi e mettendosi al passo con i tempi”, ha dichiarato Maurizio Todeschini, Segretario nazionale del settore della Meccanica Industriale presso CNOS-FAP Salesiani.

“Ma è fondamentale per i ragazzi capire che la vita non è fatta dal rincorrere ciecamente le mode, bensì assimilare quanto più possibile per poi imparare a usarlo per adattarsi ai tempi che cambiano. In questo senso, il ruolo della scuola e degli insegnanti come accompagnatori formativi è prezioso. Senza dimenticare che è altrettanto importante che i docenti stessi siano essi stessi portatori del messaggio della formazione continua”, ha aggiunto Todeschini.

“Da quasi 15 anni abbiamo istituito in ANIPLA gli incontri formativi tra studenti e aziende, consapevoli già allora che la chiave del futuro stava nell’instaurare una sinergia efficiente tra lavoro e scuola. Oggi, il vantaggio dato dalla pervasività della tecnologia è immenso, e offre ai ragazzi numerose opportunità di approfondimento, che vanno sfruttate perché costituiscono un bagaglio di conoscenza unico”, ha detto Carlo Marchisio, Membro del Consiglio Direttivo di ANIPLA.

“Ci occupiamo di formazione su due fronti. Da un lato la cura delle competenze dei lavoratori già inseriti in azienda, dall’altro aiutiamo le aziende a costruire un ponte con i ragazzi impegnati nel percorso formativo all’interno delle scuole. Perché in futuro il trasferimento delle competenze non potrà più avvenire solo a scuola o solo in azienda, ma in un ecosistema dove tutti gli attori coinvolti collaborano e si confrontano”, ha chiarito Davide Ballabio, Referente Area Sistema Formativo e Capitale Umano di Assolombarda.

“L’obiettivo è la multidisciplinarietà, una visione olistica della crescita personale, perché le nozioni tecniche non bastano per andare avanti, occorrono anche competenze di organizzazione, di progettazione, oltre alle cosiddette soft skills”, ha concluso Ballabio.

