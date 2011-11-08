Il visual della terza tappa di SPS Italia On Tour all’Amazon Operations Innovation Lab di Vercelli, 28 aprile 2026.

La terza tappa di SPS Italia On Tour si svolge il 28 aprile 2026 all’Amazon Operations Innovation Lab di Vercelli, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. La scelta della location non è casuale: il Lab è uno degli impianti più avanzati della rete operativa di Amazon in Europa, e il tour guidato pomeridiano è sold out.

La giornata è organizzata da Messe Frankfurt Italia, con il patrocinio di ANIE Automazione e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, che assegnerà 2 CFP ai partecipanti iscritti all’albo.

SPS Italia On Tour è la rassegna itinerante che porta i temi dell’automazione e del digitale all’interno dei distretti produttivi italiani. Prima di Vercelli, il tour ha toccato Bologna e Bari. Si concluderà a SPS Italia, la fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile, dal 26 al 28 maggio 2026 a Fiere Parma.

Operations 5.0: IA, robotica e gestione energetica nella fabbrica del futuro

Il tema centrale della tappa è il passaggio verso le Operations 5.0, un modello in cui produttività, sostenibilità e centralità delle persone diventano obiettivi integrati. Robotica e automazione ibridate con le tecnologie della Physical AI rendono i processi più flessibili e garantiscono la continuità operativa, con impatto diretto sulla sicurezza in fabbrica.

L’intelligenza artificiale industriale porta il paradigma data-driven a supportare i processi decisionali in tempo reale. I sistemi per la gestione intelligente dell’energia – monitoraggio dei consumi, ottimizzazione delle risorse, integrazione con l’automazione – assumono una valenza strategica crescente per competitività e sostenibilità.

Il programma si articola in due panel. Il primo, “AI, lavoro e sicurezza”, coinvolge Stefano La Rovere, Direttore Globale Meccatronica & Packaging sostenibile di Amazon, Riccardo Mangiaracina, Full Professor del Politecnico di Milano, Paolo Lonati di Bosch Rexroth, Marco Pelizzaro di Pilz Italia, e Lodovico Menozzi di Siemens.

Il secondo, “Operations 5.0 in pratica: robotica, dati ed energia”, vede intervenire Gianpiero Negri, Global Head of Robotics Safety di Amazon, Luca Conti di Beckhoff Automation, Alfonso Tutino di Festo, Giorgio Lagona di SEW-EURODRIVE Italia, e Giovanni Berselli dell’Università degli Studi di Genova e IIT.

Come cambia il ruolo dell’ingegnere con IA e automazione avanzata

Accanto ai temi tecnologici, la giornata affronta l’evoluzione delle competenze nelle Operations: emergono nuove professionalità a tutti i livelli gerarchici, dall’operatore d’impianto al top management, capaci di governare sistemi complessi e interpretare i dati mantenendo al centro il benessere delle persone.

Il tema è affrontato direttamente nell’intervento di apertura: “Ingegnere 5.0: l’alba di una nuova professione?”. I lavori sono moderati da Claudia La Via, contributor de Il Sole24Ore, con apertura istituzionale affidata a Donald Wich, AD di Messe Frankfurt Italia, Claudia Porchietto, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte, e Simone Bassani, Consigliere di ANIE Automazione.