Oversonic Robotics al MIMO 2025 con RoBee

Oversonic Robotics è un’azienda italiana che progetta e realizza robot umanoidi cognitivi come RoBee.

Oversonic Robotics, azienda italiana di robotica umanoide cognitiva creatrice del robot RoBee, partecipa al MIMO-Milano Monza Motor Show 2025. L’evento è in programma dal 27 al 29 giugno all’Autodromo Nazionale Monza: Oversonic è presente con il suo robot RoBee, primo umanoide cognitivo certificato per lavorare nelle fabbriche e già attivo in diverse imprese manifatturiere italiane.

RoBee è presente all’infopoint ufficiale del MIMO per accogliere e assistere il pubblico, offrendo informazioni sul programma e sulle attività in corso. Un compito che sottolinea l’evoluzione della relazione tra uomo e tecnologia e che posiziona RoBee come esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere integrata nella quotidianità, anche in contesti ad alto contenuto spettacolare e tecnologico come quello del MIMO.

Il più grande festival dedicato alla passione automobilistica

MIMO celebra la sua quarta edizione come il più grande festival gratuito dedicato alla passione automobilistica. Vanno in scena le parate delle supercar, hypercar e one-off firmate dai principali brand internazionali. Il Supercar Paddock ospita i modelli sportivi, mentre l’Electric Performance Area è dedicata alle vetture elettriche ad alte prestazioni, tra cui quelle di Tesla e di altri costruttori.

Inoltre, in pista corrono le auto di Formula 1 a guida autonoma, una dimostrazione concreta delle potenzialità delle nuove tecnologie AI-based, capaci di controllare veicoli ad altissime prestazioni in totale autonomia, con standard elevati di affidabilità e sicurezza.

Una rivoluzione che accomuna la mobilità avanzata e la robotica cognitiva: così come l’intelligenza artificiale consente alle monoposto più sofisticate di muoversi in modo indipendente e preciso anche in contesti estremi, allo stesso modo abilita RoBee a operare in ambienti industriali e sanitari complessi con un’autonomia certificata, sicura e perfettamente integrata nei flussi operativi dell’uomo.

In questo scenario, RoBee rappresenta un interprete del dialogo uomo-macchina, progettato per operare in ambienti complessi e supportare l’uomo in attività cognitive e operative.

“Portare RoBee al MIMO significa avvicinare le persone al futuro dell’intelligenza artificiale in modo tangibile, accessibile, umano. In un evento che celebra la potenza, la velocità e l’innovazione della mobilità, la presenza di un robot cognitivo come RoBee evidenzia il ruolo strategico che l’AI può assumere anche nel mondo dell’automotive”, dichiarano Paolo Denti, CEO, e Fabio Puglia, Presidente di Oversonic.