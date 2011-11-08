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Oversonic Robotics rafforza il management team con tre nuovi ingressi

  • 24/07/2026
  • 90 volta/e

Oversonic_Lenti-Maddalena-Schloemp

I tre nuovi manager di Oversonic Robotics; da sinistra, Edoardo Lenti, Gabriele Maddalena, Sebastian Schloemp, davanti alla sede dell’azienda in Brianza, con il robot umanoide RoBee visibile sullo sfondo.

 

Oversonic Robotics, la società brianzola di RoBee – il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica – ha ampliato il proprio management team con tre nomine che riguardano le aree commerciale, finanziaria e di prodotto.

Sebastian Schloemp entra come Chief Commercial Officer, Edoardo Lenti come Chief Financial Officer e Gabriele Maddalena come Strategic Product Manager: tre figure chiamate ad accompagnare una fase di crescita, strutturazione e sviluppo internazionale della società, in un momento di crescente complessità operativa e nuove opportunità di mercato per il settore della robotica cognitiva.

Commerciale, finanza e prodotto: chi sono i tre nuovi manager di Oversonic

Schloemp porta un’esperienza internazionale maturata tra automazione, robotica, intelligenza artificiale e sviluppo commerciale, con un percorso costruito sulla definizione di strategie go-to-market per aziende deep-tech; in Oversonic si occuperà di trasformare il potenziale di mercato delle soluzioni sviluppate in opportunità di business concrete.

Lenti arriva da Rolex Italia, dove ha ricoperto ruoli manageriali in ambito finance, budgeting e reporting, dopo un’esperienza in Ernst & Young su progetti di audit e due diligence per gruppi italiani e internazionali; guiderà il rafforzamento della struttura finanziaria e dei processi di controllo di gestione.

Maddalena proviene da YAPE, società del gruppo e-Novia attiva nelle tecnologie per autonomous delivery e veicoli autonomi, dove ha seguito lo sviluppo di piattaforme per la navigazione autonoma; in Oversonic coordinerà lo sviluppo prodotto e la roadmap industriale.

RoBee e l’espansione internazionale: la strategia di Oversonic Robotics

L’ingresso di Sebastian, Edoardo e Gabriele segna un passaggio importante nel percorso di crescita di Oversonic”, dichiarano Paolo Denti, CEO, e Fabio Puglia, Presidente della società. “Stiamo costruendo una struttura manageriale sempre più solida, capace di sostenere l’evoluzione della società in una fase in cui execution, scalabilità e visione internazionale diventano elementi decisivi”.

Fondata nel 2020 in Brianza, Oversonic conta oggi su un team di circa 70 persone tra ingegneri e specialisti di informatica, meccanica, elettronica e intelligenza artificiale. RoBee, il robot umanoide sviluppato dalla società per affiancare gli operatori in ambienti di lavoro complessi, è già operativo in Italia e all’estero ed è coinvolto in sperimentazioni in ambito sanitario, dove se ne valuta il contributo a supporto di pazienti e strutture di cura.

Accanto alle sedi italiane, Oversonic ha avviato presidi a Cincinnati e Los Angeles per lo sviluppo commerciale, industriale e finanziario negli Stati Uniti, dopo essere stata inserita da CB Insights tra i 13 principali player mondiali nella robotica umanoide e aver presentato al CES di Las Vegas 2026 le versioni medicale e industriale dei propri umanoidi.

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