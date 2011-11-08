Partnership strategica tra Oversonic Robotics e NantWorks

La partnership tecnologica tra Oversonic Robotics e NantWorks accelererà l’R&D nei settori medicale e aerospaziale, per sviluppare soluzioni di robotica cognitiva innovative e affidabili.

Oversonic Robotics, specializzata in robotica umanoide cognitiva, annuncia una partnership strategica negli Stati Uniti con NantWorks e l’apertura di un nuovo ufficio a Los Angeles. L’annuncio è stato dato in occasione dell’Inaugural U.S.-Saudi Biotech Alliance Summit, svoltosi in concomitanza con la 44ª edizione della J.P. Morgan Healthcare Conference a San Francisco.

L’accordo rappresenta un passaggio chiave nel percorso di espansione internazionale dell’azienda. La collaborazione unisce l’eccellenza tecnologica di Oversonic con il know-how distintivo di NantWorks nei settori medicale e aerospaziale, rafforzando la capacità dell’azienda di sviluppare soluzioni avanzate di robotica cognitiva per applicazioni industriali e sanitarie.

Attività di ricerca congiunte in ambito medicale e aerospaziale

La partnership con NantWorks consentirà a Oversonic di accelerare le attività di ricerca e sviluppo nei settori medicale e aerospaziale, consolidando l’integrazione tra robotica cognitiva, intelligenza artificiale e automazione in contesti reali. In ambito sanitario, la collaborazione è focalizzata sullo sviluppo di piattaforme robotiche sicure e affidabili per ospedali e strutture sanitarie.

Grazie all’accordo, nei prossimi mesi i primi robot umanoidi cognitivi di Oversonic saranno introdotti nelle cliniche statunitensi per l’avvio di trial clinici e per testare le macchine nell’interazione diretta con i pazienti.

Nel settore aerospaziale, l’obiettivo è applicare le piattaforme tecnologiche di Oversonic agli ambienti spaziali, abilitando soluzioni robotiche avanzate per l’esplorazione e il supporto delle infrastrutture, con un focus primario sulle missioni lunari.

I primi ambiti di intervento riguarderanno progetti legati all’esplorazione della Luna e allo sviluppo di infrastrutture, in particolare a supporto delle future attività nell’area del Polo Sud lunare e del Lunar Gateway, la nuova stazione spaziale orbitante.

Nuovo ufficio Oversonic a Los Angeles

L’accordo rafforza inoltre la presenza di Oversonic nel mercato statunitense attraverso l’apertura di un nuovo ufficio a Los Angeles di circa 500 m2, in Mariposa Avenue a El Segundo, in California. La struttura fungerà da hub per lo sviluppo tecnologico delle macchine medicali e per il coordinamento dell’espansione sul territorio USA, secondo un approccio strategico basato su alleanze tecnologiche e coalizioni industriali.

Trasformare la robotica cognitiva in soluzioni concrete e innovative

“Questa partnership rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita internazionale e conferma la nostra visione di trasformare la robotica cognitiva in soluzioni concrete e innovative, in grado di generare valore reale nei settori industriale e medicale”, commenta Fabio Puglia, Presidente di Oversonic.

“L’alleanza tecnologica con NantWorks e il Dr. Patrick Soon-Shiong si fonda anche sullo sviluppo congiunto e sull’utilizzo condiviso di proprietà intellettuale proprietaria altamente avanzata. Combinando le piattaforme di Oversonic con IP dirompenti già sviluppati e messi a disposizione attraverso questa collaborazione, accelereremo l’innovazione e porteremo sul mercato nuove capacità tecnologiche già nei prossimi mesi”, spiega Puglia.

“La partecipazione di Oversonic all’Inaugural U.S.-Saudi Biotech Alliance Summit rappresenta, dall’inizio dell’anno, il secondo traguardo chiave del nostro percorso di crescita negli Stati Uniti dopo il CES di Las Vegas”, dichiara Paolo Denti, CEO di Oversonic.

“Essere presenti in forum internazionali di alto livello come questo rafforza il nostro posizionamento globale e dimostra il nostro impegno nel contribuire a plasmare il futuro della robotica e dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario”, evidenzia Denti.

“Questa partnership apre nuove opportunità nel mercato americano, anche grazie al nuovo ufficio di Los Angeles. Entro pochi mesi potremo portare i primi umanoidi nelle cliniche statunitensi, dove avvieremo i trial clinici e testeremo le macchine direttamente nell’interazione con i pazienti”, conclude Denti.

