Poggi Trasmissioni Meccaniche in gara nel Warwick Submarine Challenge

Poggi Trasmissioni Meccaniche, specializzata nella produzione di pulegge, rinvii angolari e altre soluzioni nel ramo degli organi di trasmissione come cinghie dentate e trapezoidali, produce anche elementi di fissaggio, giunti, pignoni e slitte per motori elettrici.

Una sfida tutta subacquea per Poggi Trasmissioni Meccaniche, quest’anno sponsor tecnico di Warwick Submarine Challenge, scelta dall’equipaggio inglese come partner nella costruzione di un sottomarino che si contenderà la vittoria nelle gare internazionali di sottomarini del 2023 che si terranno nel Maryland, negli Stati Uniti.

Non è certo la prima volta che l’azienda bolognese, conosciuta in tutto il mondo per rinvii angolari, pulegge e altre soluzioni specializzate nel ramo degli organi di trasmissione, come cinghie dentate e trapezoidali, si presta a progetti originali e molto particolari, caratterizzati da una componente tecnologica innovativa e ad alte prestazioni.

Dai cieli, con la costruzione di un modellino di elicottero classe 600 interamente ideato e assemblato dal progettista elettromeccanico Gianluca Sacco, alla partnership con Didier Bovard aiutando l’avventuriero ad affrontare una traversata a bordo di un battello completamente autonomo con lo scopo di studiare l’Atlantico e lottare contro i cambiamenti climatici, questa volta la sfida è tutta subacquea.

Nell’anno del suo sessantacinquesimo compleanno, Poggi Trasmissioni Meccaniche fornirà alcuni elementi e tutta l’esperienza acquisita nel corso del tempo per la creazione di un sottomarino a propulsione umana della prestigiosa università britannica Warwick, che andrà poi a competere con altre università alla International Submarine Races, in programma nel giugno 2023 nel Maryland, USA.

Il team Warwick Submarine partecipa a due competizioni internazionali che si alternano ogni anno: l’ISR-International Submarine Races e l’eISR-European International Submarine Races. Le due competizioni prevedono la progettazione e la costruzione di un sottomarino a propulsione umana per una gara di resistenza sottomarina, in competizione con altre squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Per l’anno 2022/23, il progetto si concentra sulla competizione ISR 17.

L’International Submarine Races è ospitata dal Naval Surface Warfare Center (NSWC) degli Stati Uniti, Divisione Carderock, e sponsorizzata dalla Foundation for Underwater Research & Education (FURE).

In corso da oltre 30 anni, la competizione si svolge ogni due anni nel Maryland, negli Stati Uniti. Lo scopo del concorso è quello di fornire esperienze preziose agli studenti STEM di tutto il mondo, soddisfacendo così le esigenze dell’industria e del paese per quanto riguarda le aree di ricerca legate all’ingegneria marina.

La European International Submarine Races è organizzata da QinetiQ e dall'Institute for Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST). Si svolge ogni due anni a Gosport, nel Regno Unito, presso il campo di slalom Ocean Basin di QinetiQ. L’obiettivo della competizione è fornire una gara sportiva emozionante e unica, migliorando, al contempo, le competenze tecniche degli studenti universitari che affrontano una sfida ingegneristica.

“Siamo contenti di partecipare a questa sfida, perché crediamo molto nello sport e nei suoi valori. Una competizione di questo tipo è avvincente non soltanto per il contenuto sportivo, ma anche per quello tecnologico”, commenta Andrea Poggi, presidente di Poggi Trasmissioni Meccaniche.

“Crediamo nella collaborazione tra Università e imprese, programmi di ricerca e progetti che coinvolgano sia i centri universitari per dar vita a soluzioni innovative poi applicabili anche nel mondo produttivo”, aggiunge Poggi.

Ne è un esempio il banco prova per misurare le prestazioni dei propri rinvii angolari, sia in termini di efficienza meccanica che di affidabilità?, ideato da Poggi Trasmissioni Meccaniche, in collaborazione con l’Università? di Bologna.

Grazie al lavoro sinergico tra l’ufficio tecnico di Poggi Trasmissioni Meccaniche e il ricercatore ing. Luca Paiardini, affiancato dal prof. De Agostinis del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna è stato possibile arrivare a un risultato importante, quale il testare la propria tecnologia e acquisire dati utili, per inserire possibili migliorie ed elevare il livello di performance dei rinvii angolari.

Negli ultimi anni, Poggi Trasmissioni Meccaniche si e? resa sempre più? consapevole della necessita? di creare un ponte tra mondo universitario e d’impresa, sia per sviluppare la ricerca che per perseguire l’obiettivo di formare sul campo nuove generazioni di professionisti e ovviare a quella mancanza di competenze tecniche e specialistiche che caratterizza il mercato e che rappresenta storicamente un fattore di disallineamento tra la domanda dei giovani e l’offerta di lavoro da parte delle aziende.

