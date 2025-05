Positiva la 23° edizione di LAMIERA

Si è chiusa positivamente la 23° edizione di LAMIERA, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per il taglio, la deformazione e lavorazione di lamiera, tubi e profilati, che è andata in scena da martedì 6 a venerdì 9 maggio, a fieramilano Rho.

Unico appuntamento espositivo in Italia dedicato esclusivamente al comparto, LAMIERA è divenuta negli anni una delle fiere più rilevanti nel panorama internazionale delle manifestazioni di settore. Protagoniste dell’esposizione, che ha occupato una superficie totale di 40.000 metri quadrati, sono state oltre 400 imprese, il 31% estere, in rappresentanza di 23 paesi.

Un evento certificato sostenibile

Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizzata da CEU-Centro Esposizioni UCIMU, LAMIERA ha messo in mostra oltre 500 macchine in funzione.

In particolare: macchinari per taglio e deformazione lamiera; per la lavorazione barre, profilati e tubi; presse; impianti per saldatura; robotica; software; trattamenti e finiture di superficie e, per la prima volta, una proposta di tecnologie Revamping & Retrofitting.

D’altra parte, l’edizione 2025 di LAMIERA ha ottenuto la certificazione ICIM ISO 20121:2024 di evento sostenibile, gestito e organizzato secondo i principi della sostenibilità, ambientale, economica e sociale.

18.000 visitatori + 6.000 da Made in Steel

Gli ingressi degli operatori professionali registrati nei 4 giorni di fiera sono risultati oltre 18.000. Nel conteggio totale vanno aggiunti gli oltre 6.000 operatori provenienti da Made in Steel che, in fase di registrazione avevano espresso l’interesse a visitare anche LAMIERA.

L’accordo siglato con Made in Steel – che si è svolta in parziale concomitanza nei padiglioni frontali – e che prevedeva il passaggio libero da una manifestazione all’altra, ha sortito dunque, ancora una volta, risultati molto interessanti.

Rispetto al totale visitatori, l’8,8% è risultato di provenienza estera in rappresentanza di 72 nazioni. Le delegazioni più numerose sono giunte da: Germania, Svizzera, Cina, Turchia, Croazia, Francia, Romania, Olanda, Spagna, Polonia, Serbia, Slovenia, India, Finlandia, Albania, Portogallo, Regno Unito, Belgio, Austria, Argentina, Repubblica di San Marino, Israele, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan, Malta, Moldavia, Repubblica Ceca, Ucraina.

Tra questi vi sono anche gli operatori provenienti da Arabia Saudita, Brasile, Cina, India, Messico, Serbia, Turchia, Ungheria, Vietnam, invitati nell’ambito della tradizionale iniziativa di incoming organizzata da UCIMU in collaborazione con MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE-Agenzia.

Una manifestazione ormai internazionale

“Questi dati confermano LAMIERA tra le più importanti manifestazioni al mondo dedicate al comparto, comparto nel quale l’Italia eccelle, occupando i vertici delle graduatorie mondiali di settore dove è risultata, anche nel 2024, seconda per produzione ed export e terza per consumo”, ha affermato Riccardo Rosa, presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre.

“I numerosi visitatori hanno potuto osservare da vicino le macchine in funzione, core della mostra, ma anche vedere una vasta gamma di soluzioni di saldatura e trattamenti di finitura, automazione e robotica; oltre che discutere con le aziende quali siano le prospettive del comparto alla luce delle evoluzioni digitali e dell’ingresso dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore di UCIMU-Sistemi per Produrre.

“La sensazione generale emersa è quella di un settore che guarda alle innovazioni, anche quelle più disruptive, molto più come un’opportunità che non come un rischio. E questo ci fa capire, ancora una volta, quanto le nostre imprese siano sempre pronte a conquistare nuovi spazi produttivi”, ha proseguito Mariotti.

“Passato il primo giorno che non è stato brillante in termini di affluenza, anche in ragione degli scioperi, la manifestazione ha accolto gli operatori che ci attendevamo sia per numero che per qualità. Questo conferma la validità dell’offerta e su questa strada lavoreremo per sintonizzare sempre di più la proposta fieristica sulle esigenze delle aziende e del mercato”, ha aggiunto Mariotti.

30 incontri di formazione e informazione

Ad arricchire l’evento è stato il cartellone di circa 30 incontri, proposto da LAMIALAMIERA, l’arena promossa da Fondazione UCIMU con il contributo di Regione Lombardia, la sponsorizzazione di BPER Banca e il patrocinio di TecnoLamiera.

Il programma di eventi si è aperto con la Cerimonia inaugurale che, presenziata da Riccardo Rosa presidente UCIMU-Sistemi per Produrre, ha visto gli interventi di: Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia e Carlo Bonomi, Presidente Fiera Milano.

L’incontro ha poi ospitato la presentazione dello studio, realizzato da CEU in collaborazione con PwC, “Il settore delle macchine a deformazione: trend, sfide e opportunità”, i cui risultati sono stati illustrati da Sandro Bicocchi, PwC Partner, Ufficio Studi e Relazioni Istituzionali, e Ivan Lavatelli, PwC Partner, Core Operation Leader.

A seguire la tavola rotonda “Il punto di vista dei settori clienti”, con Andrea Bianchi, Strategy and Rotorcraft Business Evolution-Head of Products and Services Policy Leonardo, Fabio Giuliani, Chief Operating Officer Mermec, Riccardo Moretto, Business Development Manager Moretto Group, che ha messo in evidenza lo stato dell’arte e i progetti di medio periodo per alcuni player dei settori di sbocco più rilevanti per il mondo della deformazione, dall’aerospace alla difesa, dal ferroviario all’automotive.

Sono 520 gli operatori che hanno partecipato in presenza agli speech a cui si aggiungono i 4.100 utenti che si sono collegati da remoto nei quattro giorni di fiera grazie alla diretta streaming attivata per tutto il periodo.

Numeri di un successo

La manifestazione ha registrato la presenza di circa 760 di studenti che, invitati nell’ambito dell’iniziativa UCIMU Academy, hanno partecipato, accompagnati dai loro professori, a visite libere (circa 520 ragazzi) e guidate (circa 240) da tutor impegnati nell’illustrare agli stand le tecnologie di ultima generazione che rappresentano la produzione internazionale di settore.

L’interesse del mondo manifatturiero per la manifestazione è misurato anche dalla vivace attività sui canali digitali (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube). La comunità social di LAMIERA conta oggi 9.244 follower registrati; quasi 2.000 in più rispetto alla precedente edizione.

Tra tutti i profili della manifestazione – Facebook, X, Instagram, LinkedIn e YouTube – è LinkedIn a registrare l’attività più vivace segnando un incremento di quasi un terzo dei follower totali nell’ultimo anno.

Nel periodo 12 aprile 2025-12 maggio 2025, le visualizzazioni complessive dei post pubblicati dalla pagina sono risultate oltre 114.000, provenienti da 3.523 contatti unici; ben oltre il numero di follower totali della pagina, grazie anche alla campagna di digital advertising attivata per la manifestazione.

Il sito di LAMIERA ha registrato, nel periodo gennaio-maggio 2025, 98.000 visite da parte di 68.000 utenti unici (in crescita rispetto ai dati 2023). Italia, Turchia, India, Stati Uniti e Germania sono, nell’ordine, i paesi di provenienza con il maggior numero di visite online.

La prossima edizione di LAMIERA è in programma dall’11 al 14 maggio 2027 sempre a fieramilano Rho.