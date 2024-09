Rafforzata la presenza in Veneto di Comoli Ferrari con V.I.M.E.

Comoli Ferrari entra a far parte della compagine societaria di V.I.M.E. s.r.l. “Si aprono così le porte a nuove opportunità di crescita e di consolidamento della presenza sul mercato”, dichiara Paolo Ferrari, amministratore delegato di Comoli Ferrari.

Comoli Ferrari entra a far parte della compagine societaria di V.I.M.E. s.r.l., una realtà ben consolidata nel territorio veneto, con oltre 35 anni di esperienza e tre punti vendita, a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, a Cittadella, in provincia di Padova, e ad Albignasego, sempre in provincia di Padova.

“Questa scelta rappresenta per il Gruppo un fondamentale punto di passaggio, con l’obiettivo di aprire le porte a nuove opportunità di crescita e di consolidamento della presenza sul mercato”, dichiara Paolo Ferrari, amministratore delegato di Comoli Ferrari.

“Il Veneto diventa una nuova regione strategica per il nostro business e questa azione ci offre la possibilità di raggiungere nuovi traguardi e di valorizzare la nostra offerta di prodotti, servizi e soluzioni”, sottolinea Ferrari.

I titolari di V.I.M.E. s.r.l., Francesca e Michele Binato, continueranno a guidare l’azienda, garantendo così la continuità e la valorizzazione del know-how acquisito in tutti questi anni.

“La loro profonda conoscenza del territorio sarà un prezioso asset per un convinto percorso comune di sviluppo del nostro Gruppo nel produttivo veneto”, conclude Ferrari.

Il Gruppo novarese dà il benvenuto a tutti i collaboratori di V.I.M.E s.r.l, vero patrimonio di ogni azienda, nella famiglia Comoli Ferrari.

