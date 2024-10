La nuova sede nel Trentino Alto Adige di Linde Material Handling.

Linde Material Handling, uno dei principali produttori mondiali di carrelli elevatori e attrezzature per il magazzino, ha annunciato l’apertura di due nuove filiali in Trentino-Alto Adige e nell’area Adriatica, consolidando ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale.

Le nuove aperture permettono a Linde MH, che in Italia può ora contare su una rete composta da 6 filiali, 2 concessionari consolidati, 21 tra concessionari e partner e oltre 800 tecnici specializzati nell’assistenza, di rispondere in modo ancora più tempestivo ed efficace alle esigenze dei clienti.

“Il piano di aperture”, spiega Luca Esposto, vice president sales & service di Linde MH Italia, “si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la nostra presenza sul territorio. Da Nord a Sud, le nostre filiali, insieme a concessionari e partner di fiducia, unite a una rete commerciale e a un servizio di assistenza d’eccellenza, garantiscono gli stessi elevati standard di qualità. Questo ci consente di offrire ai clienti soluzioni studiate e realizzate secondo i nostri principi guida: produttività, tecnologia e sicurezza”.

Grazie alla nuova filiale di Bolzano, che coprirà le province di Trento e Bolzano, Linde MH espanderà la sua presenza in una regione strategica, caratterizzata da un solido tessuto imprenditoriale. La nuova filiale Adriatica, situata in provincia di Chieti e posizionata in un importante crocevia, consentirà a Linde MH di rispondere alle esigenze dei numerosi clienti presenti nell’ampia area compresa tra Marche, Abruzzo e Molise.

Soluzioni per la logistica

Per affrontare le nuove sfide della logistica - dall’automazione all’intelligenza artificiale, passando per la riduzione degli spazi nei magazzini e la sicurezza - Linde Material Handling offre soluzioni e servizi personalizzati, uniti a una qualità e flessibilità che solo un network ufficiale può garantire.

Per i propri clienti, Linde MH sviluppa infatti soluzioni ad alte prestazioni per la logistica, basate su carrelli elevatori elettrici e termici, macchine da magazzino, software per la gestione della flotta, soluzioni di automazione, scaffalature industriali, sistemi di guida assistita, offerte di finanziamento, oltre a servizi a 360 gradi sui carrelli elevatori e formazione per gli operatori.

“Un altro elemento centrale che i nostri clienti troveranno nelle nuove filiali di Bolzano e Adriatica - come nelle altre filiali presenti in tutta Italia - è l’attenzione al tema della sicurezza”, aggiunge Esposto. “La sicurezza delle persone, dei mezzi, delle merci e delle infrastrutture è alla base della nostra ‘Vision 0’, con un obiettivo ben preciso: ridurre a zero il numero di incidenti sul lavoro legati al material handling”

“I carrelli elevatori devono infatti movimentare carichi sempre più eterogenei, coprire altezze di sollevamento maggiori e lavorare in modo più produttivo. Con l’aumento delle esigenze, aumenta anche il rischio di potenziali incidenti. Ed è per questo che il team Linde lavora ogni giorno per offrire soluzioni avanzate che garantiscano la sicurezza durante tutte le fasi della movimentazione”, conclude Esposto.

La nuova sede Adriatica di Linde Material Handling.

