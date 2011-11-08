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Regione Lombardia sostiene le startup innovative ad alto contenuto tecnologico

  • 02/09/2026
  • 58 volta/e

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La misura “Misura per lo sviluppo tecnologico delle startup innovative” di Regione Lombardia mette a disposizione 15.637.408,95 euro per favorire l’avanzamento del grado di maturità tecnologica dei progetti di startup innovative.

 

Regione Lombardia sostiene le startup innovative ad alto contenuto tecnologico con una misura dedicata allo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi nella fase iniziale di crescita.

La misura, tecnicamente denominata “Misura per lo sviluppo tecnologico delle startup innovative”, mette a disposizione 15.637.408,95 euro per favorire l’avanzamento del grado di maturità tecnologica dei progetti, anche attraverso attività di ricerca, sviluppo, prototipazione, test e validazione tecnica.

Una quota pari a 7 milioni di euro è riservata ai progetti energetici, cioè soluzioni innovative rivolte in modo diretto e prevalente alla resilienza, all’efficienza o all’autosufficienza energetica.

Obiettivo della misura

L’obiettivo è accompagnare le startup innovative nel passaggio da una fase di proof of concept o prototipo iniziale verso una validazione più avanzata, utile a dimostrare efficacia, scalabilità e potenziale applicabilità della tecnologia in contesti reali.

La misura è pensata per ridurre il rischio tecnologico e facilitare l’accesso al mercato, sostenendo progetti che abbiano un contenuto innovativo rilevante e un percorso credibile di crescita.

A chi si rivolge

Possono presentare domanda le startup innovative che, alla data di presentazione della domanda, siano micro o piccole imprese. Tra i principali requisiti richiesti rientrano:

iscrizione e attività al Registro delle Imprese da non più di 36 mesi;
possibilità di partecipazione anche per imprese costituite da oltre 36 mesi e fino a 60 mesi, purché il livello di maturità tecnologica della soluzione sia pari o inferiore a TRL 6;
iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative;
sede operativa in Lombardia, oppure impegno ad aprirla entro la prima richiesta di erogazione;
assenza di quotazione su mercati regolamentati;
assenza di distribuzione di utili.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda.

Progetti finanziabili

Sono finanziabili progetti finalizzati allo sviluppo tecnologico della soluzione proposta. In particolare, la misura sostiene attività di:

progettazione iniziale dell’idea;
sviluppo del primo prototipo o MVP;
studi di fattibilità tecnico-scientifica;
sperimentazione e test pre-lancio;
test tecnici, prove di laboratorio e collaudi;
beta testing con utenti pilota;
validazione sul campo;
ingegnerizzazione e ottimizzazione tecnica del prodotto o servizio;
completamento di certificazioni necessarie;
piccola produzione pilota o beta release.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una sede operativa ubicata in Lombardia e devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 150.000 euro. Il limite massimo di spesa è pari a 1.250.000 euro, elevabile a 1.875.000 euro per progetti realizzati in specifiche zone assistite.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda. Tra le principali voci finanziabili rientrano:

macchinari, strumentazione e hardware funzionali ad attività di ricerca, sviluppo, prototipazione e test;
software, licenze d’uso, servizi cloud e SaaS;
brevetti;
materiali, componenti, semilavorati e materiali di consumo specifici;
consulenze tecnico-scientifiche e specialistiche;
attività di testing, sperimentazione, collaudo, convalida e certificazione di soluzioni innovative;
utilizzo di laboratori scientifici e strumentazione per ricerca e test;
servizi per la prototipazione;
protezione della proprietà intellettuale;
consulenze legali, tecniche ed economico-finanziarie direttamente imputabili al progetto, entro i limiti previsti;
spese di personale dedicate al progetto, calcolate forfettariamente;
costi indiretti forfettari.

I progetti ammessi devono essere realizzati e rendicontati entro 15 mesi dalla notifica del decreto di concessione, con possibilità di proroga fino a un massimo di 6 mesi.

Quanto finanzia il contributo

L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili. Il contributo massimo è pari a:

1.000.000 euro per le startup innovative;
1.500.000 euro per le startup innovative con sede operativa del progetto in specifiche zone assistite.

La misura è quindi particolarmente rilevante per startup con progetti tecnologici strutturati, con fabbisogni importanti in termini di sviluppo, test, validazione, prototipazione e avvicinamento al mercato.

Quando presentare domanda

Le domande devono essere presentate:
dalle ore 10:00 del 28 settembre 2026;
fino alle ore 15:00 del 25 novembre 2026.

La selezione avviene tramite procedura valutativa a graduatoria.

Per ulteriori informazioni scrivere a Capp&Servicefinanziamenti@cappservice.it.

 

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Le domande per accedere ai finanziamenti devono essere inoltrate dalle ore 10:00 del 28 settembre 2026, fino alle ore 15:00 del 25 novembre 2026. La selezione avviene tramite procedura valutativa a graduatoria.

 

 

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