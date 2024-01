Relatech presenta con Ithea e Unical i risultati di un progetto di cybersecurity

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha presentato, in un seminario presso l’Università della Calabria di Cosenza, i risultati del progetto EMPHAsis Evolution svolto in collaborazione tra Ithea e il Dipartimento DIMES (Ingegneria informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica) dell’Università della Calabria.

EMPHAsis - Effective Malware Prevention through Honeypot Assisted Analysis - nasce in forma di prototipo sperimentale in seguito a una collaborazione svolta tra il Gruppo Relatech e il Dipartimento DIMES dell’Università della Calabria, sulla base di uno studio che teorizzava lo sviluppo di un sistema di difesa cybersecurity basato sul concetto di “honeypot”.

Si testava la possibilità di creare un ambiente apparentemente vulnerabile per attrarre gli hacker, come “un vaso di miele” attrae le api, e in seguito osservare e registrare le loro attività malevoli.

Lo studio pre-configurava, assunta l’analisi svolta sui dati raccolti, la possibilità di strutturare e implementare soluzioni più efficaci per prevenire e mitigare le minacce, rispondere agli attacchi degli hacker sui sistemi ICT. Nel 2019 Ithea, il polo di ricerca del Gruppo Relatech, ha iniziato una collaborazione virtuosa con il Dipartimento DIMES sul progetto Emphasis, rinominato oggi EMPHAsis Evolution, all’interno del Bando Ingegno della Regione Calabria.

Il servizio ReSOC

Lo scopo finale del progetto è stato di incrementare il livello di maturità tecnologica del primo prototipo di piattaforma Emphasis, estendendone l’architettura per renderla una soluzione industriale, e quindi uno strumento fruibile da parte di aziende e istituzioni che desiderino investire in soluzioni di cybersecurity innovative da affiancare ai meccanismi di sicurezza già in essere nelle loro realtà.

Le principali innovazioni apportate hanno riguardato gli ambiti di progettazione e sicurezza informatica, per migliorare la capacità di rilevamento e risposta alle minacce, grazie a nuove tecnologie e metodologie avanzate, dimostrandone l’applicabilità in contesti reali.

Il seminario è stato anche occasione per Relatech di illustrare l’offering del Gruppo e di approfondire la suite di servizi e prodotti in tema cybersecurity, con un focus particolare sul servizio ReSOC, il Security Operation Center del Gruppo Relatech.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così commentato: “Siamo molto felici e soddisfatti di aver preso parte a questo progetto tramite il nostro polo di ricerca Ithea insieme all’Università della Calabria”. “Continua così il nostro percorso di abilitatori digitali in questo nuovo anno; questi eventi sono per noi molto importanti, poiché mettono bene in evidenza la visione del Gruppo Relatech come un ecosistema funzionale a innovare sempre, andando di pari passo con la veloce digitalizzazione di oggi, e creando sinergie positive tra esperti del settore. Il progetto è testimonianza della sinergica collaborazione con i nostri partner scientifici, università e centri di ricerca, con i quali facciamo innovazione sostenibile”, spiega Lambardi.