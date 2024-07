Rivogas, affiliata di Air Liquide specializzata in gas e materiali di saldatura con una presenza capillare in Piemonte, ha finalizzato l’acquisizione del ramo d’azienda Gas Industriali della torinese GAS&PLUS. Questa operazione consolida la posizione di Rivogas nell’area torinese, ampliando la rete di distribuzione nella regione e rafforzandone la leadership nell’area Nord Ovest d’Italia.

Nata a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, nel 1963, Rivogas è entrata a far parte del network di affiliate di Air Liquide nel 2020 e ha festeggiato lo scorso anno i 60 anni di attività.

Una storia di successo, che ha accompagnato lo sviluppo dell’economia regionale in tutte le sue fasi e ha visto l’azienda espandersi - con l’apertura delle sedi di Moncalieri, in provincia di Torino, e Mondovì, in provincia di Cuneo - e ampliare costantemente la capacità di distribuzione e la prossimità ai clienti sul territorio piemontese.

“Siamo contenti per questa nuova integrazione che ci consente di accrescere ulteriormente la nostra competitività nell’offerta di gas, materiali e servizi per il settore della saldatura (metal fab e cutting & welding) in Piemonte”, dichiara Paolo Secco, amministratore delegato e direttore generale di Rivogas.

“Tutto ciò all'alba della nuova rinascita industriale della Regione che vedrà nel prossimo futuro protagonisti settori come l’automotive di nuova generazione, l’aerospazio e le tecnologie avanzate come la produzione di semiconduttori. Ringrazio il Gruppo Air Liquide per averci creduto e ancora una volta supportato nel nostro percorso di crescita”, conclude Secco.