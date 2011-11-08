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Robotica e scuola: premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

  • 20/05/2026
  • 97 volta/e

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Premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy sui temi della robotica e dell’automazione industriale.

 

Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l’ottava edizione di ABB RobotStudio Cup 2026, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robotica, automazione e competenze STEM.

Dalle scuole superiori alle università, passando per ITS e scuole medie: sono stati premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy che mette alla prova studenti e studentesse sui temi della robotica e dell’automazione industriale.

La fase finale dell’ottava edizione si è svolta il 12 e 13 maggio e ha coinvolto circa 300 tra studenti e docenti provenienti da oltre 70 istituti italiani e internazionali. Nel complesso, nelle diverse fasi del progetto, hanno partecipato circa 900 studenti.

I vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

Tra le scuole secondarie di secondo grado, il Girone di Merito è stato vinto dall’I.I.S. G. B. Pentasuglia di Matera, mentre il Girone di Eccellenza è andato al Liceo L. Mascheroni di Bergamo. Nella categoria ITS si è classificato al primo posto ITS Meccatronica Lombardia-Team 2 di Sesto San Giovanni, mentre nella categoria Università ha conquistato la vittoria l’Università degli Studi dell’Aquila, che si è aggiudicata anche il titolo Global come miglior realtà internazionale dell’edizione 2026.

Per il secondo anno consecutivo si è svolta anche la RobotStudio Cup Junior, dedicata alle scuole secondarie di primo grado: il primo posto è stato conquistato dall’Istituto Agnelli di Torino.

Breve storia dell’ABB RobotStudio Cup

ABB RobotStudio Cup, evoluzione della storica ABB RoboCup e riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline STEM attraverso esperienze pratiche legate alla programmazione robotica e all’automazione industriale. Le attività e le prove di gara vengono sviluppate utilizzando RobotStudio, il software ABB per la simulazione e la programmazione offline dei robot industriali.

La competizione si è svolta in diverse sedi di Bergamo, tra cui Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso e Fondazione Dalmine, coinvolgendo anche istituti internazionali provenienti da Repubblica Ceca, Cina e Spagna.

ABB RobotStudio Cup 2026, evoluzione della storica ABB RoboCup, cresce di anno in anno per numero di partecipanti in termini di istituti scolastici e studenti”, afferma con soddisfazione Leonardo Leani, Country Manager per l’Italia di ABB Robotics. “È la testimonianza concreta che il seme gettato otto anni or sono ha saputo nel tempo germogliare e produrre buoni frutti.

Ma, al tempo stesso, è il segno tangibile del contributo che ABB Robotics ha saputo offrire alla diffusione delle materie STEM nel nostro Paese, costruendo un ponte virtuoso tra industria e mondo della scuola”, continua Leani.

Un ponte che si alimenta di continuo grazie all’innovazione di cui siamo portatori nell’ambito della robotica, come dimostra RobotStudio, il software ABB per la simulazione e la programmazione offline dei robot industriali, che in questa edizione ha trovato una propria valorizzazione”, evidenzia Leani.

Lepori: “Un edizione di grandissimo valore, anche qualitativo

La cerimonia conclusiva e le premiazioni si sono svolte presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo alla presenza dei partecipanti, dei docenti e del team di ABB Robotics Italy coinvolto nel progetto.

Particolare successo di pubblico ha ottenuto la cerimonia conclusiva, svoltasi presso il Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. Alla presenza e del team ABB Robotics che ha preso parte al progetto si sono svolte le premiazioni.

È stata una edizione di grandissimo valore, anche qualitativo”, afferma Maurizio Lepori, Educational Manager di ABB Robotics Italy. “I giovani in campo, accompagnati dai loro docenti, hanno veramente dato il massimo, dimostrando anche una crescita complessiva della cultura della robotica e dell’automazione nel mondo della scuola.

Abbiamo respirato per due giorni l’emozione, la passione e l’impegno dei giovani partecipanti, ma anche ascoltato il desiderio di potersi affacciare al mercato del lavoro con solide competenze tecniche. E questo è certamente uno dei grandi valori che sta alla base di ABB RobotStudio Cup”, conclude Lepori.

ABB RobotStudio Cup si è svolta con il patrocinio e la collaborazione di: BAIT, BergamoScienza, Brembo, Confindustria Bergamo, Istituto Ettore Majorana, Exsensia, Fondazione Dalmine, Fondazione UCIMU, IIT-Istituto Italiano di Tecnologia, Consorzio Intellimech, JOiiNT Lab, Kilometro Rosso, Solema, Siri, Università degli Studi di Bergamo.

E con il supporto di numerosi ABB Authorized Value Provider, come: ADS Automation, Alfa Robotica, Automazioni Industriali, Buffoli, Elettrocablaggi, Neocodex e SIR.

 

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Per il secondo anno consecutivo si è svolta anche la RobotStudio Cup Junior, dedicata alle scuole secondarie di primo grado: il primo posto è stato conquistato dall’Istituto Agnelli di Torino.

 

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Il team di ABB Robotics Italy che ha contribuito alla realizzazione e al successo dell’ottava edizione di ABB RobotStudio Cup 2026.

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