Inaugurato il nuovo laboratorio idrodinamico del sito Saint-Gobain PAM di Lavis (TN), eccellenza mondiale nelle valvole per reti idriche.

Valvole per reti idriche: più test e innovazione a Lavis (TN) grazie a Saint-Gobain. Con l’inaugurazione del nuovo laboratorio idrodinamico, presso lo stabilimento Saint-Gobain PAM di Lavis, il Gruppo Saint-Gobain conferma la propria leadership nell’innovazione applicata al ciclo idrico integrato.

Il nuovo centro, all’avanguardia per dotazioni e capacità di test, è progettato per eseguire prove sperimentali e analisi sulle valvole dedicate alle reti idriche, fondamentali per il sezionamento, la regolazione e la protezione.

Un sito di riferimento internazionale

Tra i 13 stabilimenti siderurgici europei del Gruppo Saint-Gobain specializzati nella produzione di tubazioni e raccordi in ghisa sferoidale per reti idriche e fognarie, il sito di Lavis rappresenta un’eccellenza per la progettazione e produzione di valvole e accessori per il sezionamento, la regolazione e la protezione delle reti. Le soluzioni sviluppate e testate in Trentino vengono esportate in tutto il mondo e sono conformi alle più rigorose normative europee e internazionali.

Un laboratorio strategico per sicurezza e performance

Il nuovo laboratorio idrodinamico permette di simulare condizioni reali di funzionamento in ambienti controllati, con un livello di accuratezza elevatissimo. Dotato di sistemi digitali per il monitoraggio e l’analisi dei dati, consente a Saint-Gobain PAM di migliorare ulteriormente le performance dei propri dispositivi, rafforzando il posizionamento dell’azienda nei mercati delle infrastrutture idriche e fognarie.

Esperienza diretta e formazione in Control Room

A supporto del laboratorio, la nuova Control Room accoglie clienti e partner per sessioni dimostrative e attività formative. Una soluzione che unisce innovazione, trasparenza e valorizzazione delle competenze, contribuendo a rendere Lavis un hub tecnologico e industriale sempre più strategico per il Gruppo e per l’intero settore.

