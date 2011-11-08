SMART’26: aperta la Call for Abstract

UCIF, Unione Costruttori Impianti di Finitura, ha annunciato l’apertura della Call for Abstract per SMART’26, il convegno annuale dedicato all’innovazione nel mondo del trattamento delle superfici.

Il convegno UCIF dedicato a finitura e trattamento delle superfici si terrà a Milano il 20 maggio 2026. La deadline per l’invio degli abstract è il 20 dicembre 2025. UCIF, Unione Costruttori Impianti di Finitura, ha così annunciato l’apertura della Call for Abstract per SMART’26, il convegno annuale dedicato all’innovazione nel mondo del trattamento delle superfici.

In programma il 20 maggio 2026, dalle 9:30 alle 17:30, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano (business light lunch incluso), l’evento coinvolgerà associati UCIF, rappresentanti di associazioni di categoria e aziende nazionali e internazionali.

Tema guida di SMART’26

“Sostenibilità è creazione di valore: come innovazione, AI e digitalizzazione guidano il cambiamento”. Il titolo e un “prompt” che invita le aziende a portare esperienze concrete, riflessioni e proposte capaci di tradurre la trasformazione in vantaggio competitivo.

Le aree tematiche di SMART’26

Gli abstract dovranno avere contenuto tecnico, non puramente commerciale, e ricadere in almeno una delle seguenti aree:

innovazione tecnica e culturale (soluzioni su impianti, macchine, prodotti; novità costruttive o di processo; innovazioni organizzative);

sostenibilità (ambientale: riduzione consumi, CO 2 , impatti; sociale: benessere delle persone; economica: efficienza, circolarità, approcci rigenerativi);

digitalizzazione (smart factory, produttività, flessibilità, IoT, ML, Big Data, robotica, AR, cybersecurity, simulazioni, stampa 3D, virtual commissioning);

intelligenza artificiale (applicazioni in progettazione, sviluppo, costruzione e gestione: automazione, data analysis, assistenza virtuale, riconoscimento immagini e voce, traduzioni).

Linee guida per i contributi di SMART’26

Nella proposta vanno indicati categoria tematica, stato del progetto, applicazione concreta e vantaggio competitivo; presentazioni preferibilmente in italiano, durata massima 20 min, con format SMART fornito da UCIF a febbraio 2026. Sono ammessi video.

Come inviare l’abstract

Formato: file Word con titolo, autori (relatore principale), contatti, categoria tematica, stato del progetto (produzione, sviluppo, ricerca) e testo massimo di 2.000 battute (contesto, obiettivi, applicazione, vantaggio competitivo, risultati ottenuti o attesi).

Invio e tempistiche

L’invio fa fatto a ucif@anima.it entro il 20 dicembre 2025.

La valutazione del Comitato Scientifico: dal 20 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026.

La comunicazione ai relatori selezionati: entro fine gennaio 2026.

L’invio delle presentazioni definitive e materiali: entro 15 aprile 2026.

