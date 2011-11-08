skin link
HOMENewsAttualità

SOLIDS Parma 2026: cresce l’evento leader per l’innovazione nei solidi sfusi

  • 04/12/2025
  • 56 volta/e

SOLIDS Parma 2026-Solidi sfusi

Il mondo delle tecnologie per polveri, granuli e solidi sfusi tornerà a riunirsi per la prossima edizione di SOLIDS Parma, che si terrà l’11 e il 12 febbraio 2026 nel quartiere fieristico di Parma.

 

Una nuova edizione già oltre i risultati del 2024. SOLIDS Parma 2026 si prepara a tornare l’11 e 12 febbraio nel quartiere fieristico di Fiere di Parma, confermandosi l’appuntamento di riferimento per tecnologie, processi e innovazione nel mondo di polveri, granuli e materiali solidi sfusi.

L’interesse del mercato è evidente: il numero degli espositori previsti ha già superato quello dell’edizione 2024, che aveva registrato 143 aziende, pari a un +17% rispetto al 2023. Un segnale chiaro della vitalità di un comparto in rapida evoluzione e sempre più orientato a soluzioni avanzate per la gestione dei materiali.

Una manifestazione che amplia perimetro e contenuti

La crescita di SOLIDS Parma non riguarda solo il numero degli espositori, ma anche la varietà dell’offerta, confermando la natura trasversale della fiera. Accanto ai comparti tradizionali di movimentazione, stoccaggio e trattamento dei materiali, la manifestazione aprirà le porte a mercati in forte espansione.

Spazio dunque al riciclo plastico e tessile, temi centrali nella transizione industriale, ma anche a nuovi settori quali gas industriali, umidificazione e software per la manutenzione, che arricchiscono l’ecosistema della manifestazione.

La fotografia del mercato conferma inoltre l’alimentare come comparto trainante con una quota del 78,4%, seguito dal chimico (65%) e dal farmaceutico, oggi in forte accelerazione e ormai nella top 3 con un significativo 56%.

Convegni e formazione per un aggiornamento tecnico di alto livello

Il programma congressuale sarà uno dei pilastri dell’edizione 2026, con workshop e tavole rotonde dedicati ai temi più attuali per l’industria di processo. Si parlerà di riciclo plastico e tessile, intelligenza artificiale e robotica, oltre alle normative M.O.C.A. (Materiali a Contatto con Alimenti) e alle nuove regolamentazioni europee.

Grande attenzione sarà rivolta anche alle metodologie avanzate di caratterizzazione dei materiali granulari, tra cui test sulla “flow function”, con dimostrazioni pratiche e casi applicativi provenienti da diversi settori industriali.

Start-up, arte e innovazione: tutte le novità del 2026

Tra le principali novità, SOLIDS Parma introdurrà per la prima volta un’Area Start-up destinata alle realtà emergenti che stanno sviluppando soluzioni disruptive per il settore. L’iniziativa faciliterà il dialogo tra giovani imprese innovative e i principali player della filiera, creando nuove opportunità di collaborazione.

La manifestazione ospiterà inoltre la galleria d’arte contemporanea Plastic Rebirth, un’esperienza culturale che celebra il valore del riciclo attraverso opere realizzate con materiali plastici rigenerati, in linea con i temi della sostenibilità e dell’economia circolare.

L’Innovation Gallery e il premio dei visitatori

Tornerà anche l’Innovation Gallery, con una selezione delle tecnologie più avanzate presentate in fiera. La giuria, presieduta da Franco Canna, direttore di Innovation Post, individuerà le cinque soluzioni finaliste, che saranno poi votate dai visitatori per l’assegnazione del Visitor Innovation Award, riconoscimento sempre più ambito dagli espositori.

Un evento verticale per decision-maker e tecnici

SOLIDS Parma si conferma un evento verticale rivolto a CEO, direttori tecnici, responsabili di produzione, buyer e ingegneri appartenenti a settori quali chimica, farmaceutica, alimentare, plastica, vetro, metalli e riciclo. Una piattaforma privilegiata per incontrare decision-maker, scoprire tecnologie di frontiera e contribuire al futuro dell’industria dei materiali solidi sfusi.

Se vuoi rimanere aggiornato su
Manifestazioni
iscriviti alla newsletter di tecnelab.it

Notizie correlate
MCE 2026, focus su efficienza, digitalizzazione e nuovi mercati
MCE 2026, focus su efficienza, digitalizzazione e nuovi mercati
  • 04/12/2025
AISEM rinnova con INTRALOGISTICA ITALIA: alleanza fino al 2028
AISEM rinnova con INTRALOGISTICA ITALIA: alleanza fino al 2028
  • 04/12/2025
SPS 2025 conquista Norimberga: boom di visitatori e innovazione
SPS 2025 conquista Norimberga: boom di visitatori e innovazione
  • 03/12/2025
KEY 2026: a Rimini il summit che ridisegna il futuro dell’energia
KEY 2026: a Rimini il summit che ridisegna il futuro dell’energia
  • 03/12/2025
IVS Valve Industry Think Tank: la filiera delle valvole industriali
IVS Valve Industry Think Tank: la filiera delle valvole industriali
  • 01/12/2025
La prossima BI-MU riparte da robot e utensili
La prossima BI-MU riparte da robot e utensili
  • 01/12/2025
Parker Hannifin aggiorna il Manuale O-Ring con consigli di progettazione
Parker Hannifin aggiorna il Manuale O-Ring con consigli di progettazione
  • 25/11/2025
GNL per il riciclo della carta: Papiro Sarda e Liquigas insieme per il green
GNL per il riciclo della carta: Papiro Sarda e Liquigas insieme per il green
  • 24/11/2025
Federacciai: acciaio in positivo per il quarto mese consecutivo
Federacciai: acciaio in positivo per il quarto mese consecutivo
  • 21/11/2025
il fatto
Consergest-Tech, la circolarità in officina
Consergest-Tech, la circolarità in officina

Unendo innovazione tecnologica, digitalizzazione e attenzione ambientale, Consergest-Tech porta l’economia circolare al cuore dei processi produttivi.

Banner ID 3888
Banner ID 3888
osservatorio
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro
B&R e CT Pack: insieme per il packaging del futuro

B&R e CT Pack hanno unito competenze e tecnologie per creare una soluzione rivoluzionaria nel confezionamento alimentare: il Magnetic Carrier System.

Relatech, per la digitalizzazione dell’industria
Relatech, per la digitalizzazione dell’industria

Relatech, sta effettuando un’evoluzione organizzativa per proporsi come unico riferimento lungo tutte le tappe del percorso di digitalizzazione verso l’industri...

La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota
La tecnologia a idrogeno di Fives ITAS entra in Toyota

Nell’ambito del progetto europeo HYINHEAT, Toyota Motor Europe ha installato in un suo impianto produttivo polacco un bruciatore dual fuel sviluppato da Fives I...

test
Sungrow, energia pulita per tutti
Sungrow, energia pulita per tutti

Sangrow ha presentato il sistema d’accumulo di energia PowerStack 200CS per ambiti C&I e il sistema PV con inverter ibrido SH125CX per accoppiamento in c.c.

top trend
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale
Natale 2025: regali smart, per sorprendere con qualcosa di davvero speciale

Il Natale è il momento perfetto per sorprendere chi ami con un regalo utile, innovativo e capace di semplificare la vita quotidiana

Articoli più letti
Tecnologie TME: attuatori pneumatici del costruttore polacco Pneumat
Tecnologie Quattro buoni motivi per scegliere i passaggi multicavo Roxtec
Attualità ECO e Innova Finance: fotovoltaico, motore di competitività per le imprese italiane
Attualità La via della perfezione dei cobot FANUC tra innovazione e collaborazione
Attualità La precisione CNC di Weerg al servizio di Oversonic Robotics
Video
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Endress+Hauser, al servizio dell’automazione sostenibile
Voci da Ipack-Ima 2025
Voci da Ipack-Ima 2025
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Novità e tendenze dall’edizione 2025 di SPS Italia
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Mitsubishi Electric - Per un futuro sostenibile
Festo - 100 anni di innovazione
Festo - 100 anni di innovazione
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
PolyWorks Europa - Ottimizzare le ispezioni di misurazione 3D
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
Protagonisti di KEY – The Energy Transition Expo 2025
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
MMC Italia e la collaborazione con Mafalda Industries
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
Tecnologie e trend all’Italian Machine Vision Forum 2024
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può
MEWA - Sempre curati e perfetti. Anche al lavoro si può