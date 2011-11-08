Il mondo delle tecnologie per polveri, granuli e solidi sfusi tornerà a riunirsi per la prossima edizione di SOLIDS Parma, che si terrà l’11 e il 12 febbraio 2026 nel quartiere fieristico di Parma.

Una nuova edizione già oltre i risultati del 2024. SOLIDS Parma 2026 si prepara a tornare l’11 e 12 febbraio nel quartiere fieristico di Fiere di Parma, confermandosi l’appuntamento di riferimento per tecnologie, processi e innovazione nel mondo di polveri, granuli e materiali solidi sfusi.

L’interesse del mercato è evidente: il numero degli espositori previsti ha già superato quello dell’edizione 2024, che aveva registrato 143 aziende, pari a un +17% rispetto al 2023. Un segnale chiaro della vitalità di un comparto in rapida evoluzione e sempre più orientato a soluzioni avanzate per la gestione dei materiali.

Una manifestazione che amplia perimetro e contenuti

La crescita di SOLIDS Parma non riguarda solo il numero degli espositori, ma anche la varietà dell’offerta, confermando la natura trasversale della fiera. Accanto ai comparti tradizionali di movimentazione, stoccaggio e trattamento dei materiali, la manifestazione aprirà le porte a mercati in forte espansione.

Spazio dunque al riciclo plastico e tessile, temi centrali nella transizione industriale, ma anche a nuovi settori quali gas industriali, umidificazione e software per la manutenzione, che arricchiscono l’ecosistema della manifestazione.

La fotografia del mercato conferma inoltre l’alimentare come comparto trainante con una quota del 78,4%, seguito dal chimico (65%) e dal farmaceutico, oggi in forte accelerazione e ormai nella top 3 con un significativo 56%.

Convegni e formazione per un aggiornamento tecnico di alto livello

Il programma congressuale sarà uno dei pilastri dell’edizione 2026, con workshop e tavole rotonde dedicati ai temi più attuali per l’industria di processo. Si parlerà di riciclo plastico e tessile, intelligenza artificiale e robotica, oltre alle normative M.O.C.A. (Materiali a Contatto con Alimenti) e alle nuove regolamentazioni europee.

Grande attenzione sarà rivolta anche alle metodologie avanzate di caratterizzazione dei materiali granulari, tra cui test sulla “flow function”, con dimostrazioni pratiche e casi applicativi provenienti da diversi settori industriali.

Start-up, arte e innovazione: tutte le novità del 2026

Tra le principali novità, SOLIDS Parma introdurrà per la prima volta un’Area Start-up destinata alle realtà emergenti che stanno sviluppando soluzioni disruptive per il settore. L’iniziativa faciliterà il dialogo tra giovani imprese innovative e i principali player della filiera, creando nuove opportunità di collaborazione.

La manifestazione ospiterà inoltre la galleria d’arte contemporanea Plastic Rebirth, un’esperienza culturale che celebra il valore del riciclo attraverso opere realizzate con materiali plastici rigenerati, in linea con i temi della sostenibilità e dell’economia circolare.

L’Innovation Gallery e il premio dei visitatori

Tornerà anche l’Innovation Gallery, con una selezione delle tecnologie più avanzate presentate in fiera. La giuria, presieduta da Franco Canna, direttore di Innovation Post, individuerà le cinque soluzioni finaliste, che saranno poi votate dai visitatori per l’assegnazione del Visitor Innovation Award, riconoscimento sempre più ambito dagli espositori.

Un evento verticale per decision-maker e tecnici

SOLIDS Parma si conferma un evento verticale rivolto a CEO, direttori tecnici, responsabili di produzione, buyer e ingegneri appartenenti a settori quali chimica, farmaceutica, alimentare, plastica, vetro, metalli e riciclo. Una piattaforma privilegiata per incontrare decision-maker, scoprire tecnologie di frontiera e contribuire al futuro dell’industria dei materiali solidi sfusi.