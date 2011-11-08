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Sony Cinema Line alla Sagrada Familia per la diretta HDR di Papa Leone XIV

  • 19/06/2026
  • 44 volta/e

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Operatori del team di produzione 3Cat con una telecamera Sony durante le riprese davanti alla Sagrada Familia il 10 giugno 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV e dell’inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.

 

La luce di uno spettacolo notturno proiettata su una cattedrale in costruzione da 144 anni, davanti a un Papa in visita, in diretta internazionale in HDR: difficile immaginare un contesto tecnico più complesso per una produzione cinematografica live.

Il 10 giugno 2026, la Basilica della Sagrada Familia a Barcellona ha ospitato la visita di Papa Leone XIV – prima visita papale in città dal 2010 – e l’inaugurazione ufficiale della Torre di Gesù Cristo: con i suoi 172,5 m, rende la Sagrada Familia la chiesa più alta del mondo. La data coincideva con il centenario della morte di Antoni Gaudí. La produzione televisiva in diretta è stata affidata a 3Cat (TV3), l’emittente nazionale catalana, con circa venti telecamere Sony Cinema Line.

Sony Cinema Line alla Sagrada Familia: le telecamere e la produzione 3Cat

La copertura dell’evento ha impiegato dieci Sony VENICE 2, sette Sony ILME-FR7 e tre Sony ILME-FX6, con ottiche Fujinon Duvo e obiettivi Sony con attacco E. L’unità mobile utilizzata era l’OB3 di PhotoCine, integrata con il mixer Sony XVS e i monitor di riferimento Sony PVM-X e BVM-HX. La direzione tecnica è stata affidata a Hector Sole-Bradshaw Beltran, consulente specializzato in trasmissioni televisive, con il team IDT di 3Cat.

La regia creativa era di Paulí Subirà Claramunt, direttore della fotografia di 3Cat, con la direzione creativa dello spettacolo affidata a Igor Cortadellas di Igor Studios. L’obiettivo dichiarato era fondere linguaggio cinematografico e diretta televisiva, stabilendo un nuovo standard per la Broadcast Cinematography live.

Sony VENICE 2, scelta tecnica per le riprese notturne in diretta HDR

L’architettura della Sagrada Familia ha posto sfide fuori dall’ordinario: illuminazione naturale variabile, spazi di difficile accesso e proporzioni colossali del sito. La VENICE 2 è stata selezionata per le riprese principali per la sua risposta in condizioni di scarsa illuminazione – sensore con sensibilità ISO 4000 nativa –, critica in uno spettacolo notturno dove la luce è la protagonista del racconto, non una sorgente di supporto alla ripresa.

Le ILME-FR7, telecamere PTZ telecomandate, hanno coperto le angolazioni impossibili senza interferire con lo svolgimento dell’evento. Le ILME-FX6 hanno garantito la mobilità per le riprese più dinamiche. La coerenza cromatica tra i tre modelli – tutti basati sulla stessa scienza del colore Sony – ha semplificato il flusso di lavoro della produzione in diretta e garantito uniformità nell’output UHD-HDR HLG internazionale.

Prima diretta live HDR con Cinema Line

Questa produzione rappresenta un punto di riferimento tecnico: è la prima volta che la Sony Cinema Line viene impiegata per una trasmissione live HDR internazionale di questa portata. Il monitor di masterizzazione BVM-HX3110 – 4000 cd/m² con supporto HLG1000ETX e HLG2000EXT – ha garantito il controllo qualità del segnale UHD-HDR distribuito in tutto il mondo.

L’evento ha consolidato la posizione di Sony come fornitore di riferimento per la Broadcast Cinematography: il punto di convergenza tra linguaggio del cinema e requisiti tecnici della diretta televisiva.

 

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La regia mobile della produzione 3Cat con i monitor Sony durante la diretta HDR internazionale dalla Sagrada Familia: lo spettacolo notturno è stato ripreso con dieci VENICE 2, sette FR7 e tre FX6.

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