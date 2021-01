StartCup Abruzzo 2020: salgono sul podio ADAL e ASTERIA

Il team che ha sviluppato ADAL Farm4Trade, primo sistema basato sull’intelligenza artificiale che valuta e classifica in automatico le malattie respiratorie nei suini macellati.

Nella lunga maratona in diretta sulle piattaforme social di www.StartupItalia.eu, che ha superato la soglia di 1.000 utenti collegati in contemporanea, si è svolta, lo scorso fine d’anno, la finale della 2° edizione di StartCup Abruzzo, competizione tra startup e spinoff provenienti dal mondo universitario e della ricerca, che ha l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese nella Regione, selezionando e accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico.

Organizzata da Camera di Commercio di Chieti Pescara, con la sua Agenzia di Sviluppo, Regione Abruzzo, PoliHub-Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano e Associazione Innovalley, l’iniziativa ha coinvolto tutti gli Atenei Abruzzesi.

Le 12 finaliste hanno esposto le loro idee e i loro progetti a una giuria di esperti che hanno decretato la vittoria di ADAL-Automatic Detection of Abattoir Lesions, che si è aggiudicata i 20.000 euro messi in palio dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, e da ASTERIA Healthcare O.S.T. Test, che ha ricevuto il premio della Regione Abruzzo, sempre del valore di 20.000 euro.

ADAL è un sistema basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in grado di classificare e valutare automaticamente le malattie respiratorie nei suini macellati. ASTERIA è invece un test rapido di soglia olfattiva che, in meno di 2 min, permette di capire se un soggetto percepisce gli odori, rivelatosi molto utile nella fase di emergenza legata al Covid-19, visto che la perdita di olfatto è tra i principali sintomi del virus. Nel corso dell’evento sono stati attribuiti anche i naming prize da parte degli sponsor.

“La politica per le startup è un pezzo cruciale della politica industriale e per tale ragione siamo al lavoro con misure per le nuove imprese, per sostenere incubatori e acceleratori e diffondere la cultura delle startup nelle Università”, ha dichiarato Gian Paolo Manzella, Sottosegretario allo Sviluppo Economico con Delega al trasferimento tecnologico e ai Competence Center.

“È necessario promuovere l’integrazione tra il mondo della ricerca, le imprese, gli investitori e i soggetti che garantiscono finanziamenti pubblici”, gli ha fatto eco Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara.

“La Regione Abruzzo ha creduto in questa iniziativa che ha gli obiettivi di liberare talenti, creatività, tecnologia nel sistema universitario abruzzese e di dare l’opportunità di svolgere servizi e prodotti con la creazione di nuove imprese. In questo momento, abbiamo più che mai bisogno di speranza, idee e talenti da mettere al servizio del Paese”, ha affermato Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

“Oltre che un dovere, è stato un onore partecipare alla StartCup Abruzzo 2020, manifestazione che, nonostante l’attuale situazione emergenziale, ha confermato, con professionalità e caparbietà, la capacità di coinvolgere molte iniziative imprenditoriali interessanti e con un grado di sviluppo elevato”, ha sottolineato Massimo Calzoni, Professional Master e Coordinatore del Sistema Invitalia Startup.

“Come PoliHub siamo felici di avere supportato questa edizione di StartCup Abruzzo”, ha dichiarato Enrico Deluchi, General Manager di PoliHub. “Le Università hanno un ruolo importante nel costruire e diffondere la cultura dell’innovazione e del fare impresa. Sostenere imprenditori impegnati a creare aziende e a costruire un futuro migliore e sostenibile rappresenta una responsabilità che siamo lieti di accogliere”.

“L’evento finale di StartCup Abruzzo ha dimostrato che c’è un ecosistema dell’innovazione regionale capace di mettere insieme istituzioni, industrie, associazioni di categoria, Università, centri di ricerca e startup”, ha evidenziato Federico Fioriti, Managing Director di Innovalley.

L’iniziativa ha dimostrato che “non c’è crisi che regga di fronte alla capacità dell’uomo di innovare”, ha concluso Enrico Marramiero, componente di giunta della Camera di Commercio di Chieti Pescara, che ha chiesto di “raggruppare tutte quelle iniziative che in Abruzzo si occupano di startup e tecnologie in un’unica settimana dedicata ai giovani talenti e all’innovazione”.

Il team che ha presentato ASTERIA O.S.T., test rapido di soglia olfattiva che, in meno di 2 min, permette di capire se un soggetto percepisce gli odori.