Sungrow e EP Produzione lanciano un ESS da 220 MWh per la Sicilia

  • 24/09/2025
  • 76 volta/e

Accordo di fornitura tra Sungrow ed EP Produzione per un progetto di accumulo energetico da 220 MWh in Sicilia.

Un accordo strategico per l’energia rinnovabile. Sungrow, leader mondiale nelle soluzioni di conversione di potenza e sistemi di accumulo energetico (ESS), ha siglato un accordo di fornitura con EP Produzione per un progetto industriale da 100 MW / 220 MWh a Trapani, Sicilia.

L’iniziativa rappresenta il primo progetto italiano con PowerTitan 2.0 di Sungrow e rafforza il ruolo dell’azienda nel sostenere la transizione energetica.

Siamo orgogliosi di accompagnare EP Produzione in questo progetto strategico per la Sicilia”, ha dichiarato Massimo Bracchi, Country Manager Italia. “Con PowerTitan 2.0 offriamo una piattaforma ESS di ultima generazione, progettata per garantire affidabilità della rete e massiccia integrazione delle energie rinnovabili”.

Stabilità della rete e flessibilità energetica

Il sistema di accumulo con batterie (BESS) da 2 ore contribuirà a migliorare la stabilità della rete e a facilitare l’integrazione delle energie rinnovabili in una regione densamente popolata. Consentirà inoltre regolazione della frequenza, peak shaving e bilanciamento, fondamentali per un’area cruciale per lo sviluppo del fotovoltaico in Italia e in Europa.

L’accordo con Sungrow segna un passo importante verso un sistema energetico più flessibile e sostenibile. Trapani è il nostro terzo progetto di stoccaggio elettrochimico in Italia”, spiega Luca Alippi, AD di EP Produzione. “I sistemi di accumulo sono essenziali nel mix tecnologico necessario alla transizione energetica, e puntiamo a rafforzare la nostra pipeline di progetti”.

PowerTitan 2.0: prestazioni, sicurezza e integrazione

Il progetto prevede 44 unità PowerTitan 2.0, progettate per massimizzare efficienza, affidabilità e sicurezza. La soluzione offre un’architettura altamente integrata (PCS, BMS ed EMS interoperabili) per una messa in servizio rapida e gestione centralizzata.

Il raffreddamento a liquido e l’elevata densità energetica assicurano migliori prestazioni e maggiore ciclo di vita, mentre le funzioni di controllo avanzate permettono una gestione intelligente dei cicli di carica e scarica e dei servizi di rete.

La sicurezza è garantita da un test di combustione BESS condotto da Sungrow per PowerTitan 2.0, assicurando livelli eccellenti di protezione per gli impianti. Il design all-in-one in c.a-c.c., con moduli batteria e PCS preassemblati, riduce tempi di installazione e costi sia di investimento (CAPEX) sia operativi (OPEX).

Presenza consolidata in Italia e in Europa

L’Italia rappresenta un mercato strategico per Sungrow, con obiettivi ambiziosi di transizione energetica e crescente domanda di flessibilità della rete. L’azienda opera con una struttura locale dedicata, supportata da una rete europea consolidata di vendita, assistenza tecnica e servizi post-vendita.

Con oltre 750 dipendenti, più di 25 uffici locali e due team di R&D in Europa, Sungrow garantisce supporto tecnico e commerciale completo per progetti di qualsiasi dimensione. Tra le iniziative recenti in Italia figurano l’apertura di un nuovo ufficio a Milano, l’organizzazione di un proprio evento ESS e la partecipazione a manifestazioni di settore come KEY Energy.

Verso la transizione energetica industriale

Il progetto da 220 MWh a Trapani rappresenta un esempio concreto di come le soluzioni ESS avanzate possano contribuire a rendere le reti più flessibili, sicure e sostenibili, promuovendo la crescita delle energie rinnovabili in Italia e in Europa.

Grazie a PowerTitan 2.0, Sungrow conferma il proprio ruolo di partner tecnologico affidabile per la transizione energetica e lo sviluppo di infrastrutture energetiche moderne e resilienti.

