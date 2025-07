“L’Italia è un mercato chiave per noi”, afferma Massimo Bracchi, Country Manager di Sungrow Italy.

Sungrow, fornitore leader di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia (ESS), ribadisce il suo forte impegno nel mercato italiano rafforzando la sua presenza locale con un nuovo ufficio a Milano. L’apertura dell’ufficio è stata accompagnata da un Press Day dedicato, che ha illustrato l’impegno sul mercato con un team locale più numeroso, maggiori investimenti e una presenza più forte sul territorio.

Sungrow ha inoltre recentemente ampliato la propria rete di distribuzione e ora collabora con Sonepar, VP Solar, Comet, Coenergia, PM Service e Sacchi per una forte copertura del mercato. Il portafoglio completo di Sungrow comprende inverter fotovoltaici, ESS e soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

“L’Italia è un mercato chiave per noi. Vediamo una crescente domanda di soluzioni efficienti e servizi di alta qualità: è proprio qui che Sungrow può fare la differenza”, afferma Massimo Bracchi, Country Manager di Sungrow Italy. “In Italia, stiamo già collaborando con aziende forti della regione ed espanderemo ulteriormente la nostra impronta”.

Da oltre 18 anni, Sungrow ha costruito una forte presenza in tutta Europa, fornendo vendite locali, assistenza tecnica e servizi post-vendita. Oggi l’azienda opera con oltre 750 dipendenti, più di 25 uffici locali e due team di ricerca e sviluppo in Europa.

Soluzioni fotovoltaiche ed ESS modulari

Riconoscendo le esigenze del mercato italiano, Sungrow ha creato un team locale dedicato, composto da professionisti esperti che offrono un supporto tecnico e commerciale completo. Dai progetti residenziali e commerciali a quelli su larga scala, Sungrow fornisce soluzioni con prestazioni elevate, conformità agli standard locali e forte affidabilità in ambienti, anche estremi, che coprono tutte le fasce di temperatura del Paese.

Tra i progetti recenti ricordiamo:

un progetto Utility ESS da 220 MWh in Sicilia con 22 unità PowerTitan 2.0 di Sungrow destinato alla partecipazione al capacity market;

un progetto fotovoltaico da 160 MWp in Sicilia con l’innovativo inverter modulare 1+x e altri inverter forniti da Sungrow;

un impianto C&I da 2,3 MWh con 10 unità della soluzione ESS PowerStack raffreddata a liquido in Toscana;

Sungrow ha, inoltre, recentemente firmato un accordo di distribuzione strategica con PM Service per la fornitura di 100 unità ESS PowerStack C&I.

Il ritmo dell’assistenza ai clienti

L’azienda ha creato una solida struttura di assistenza per garantire i migliori livelli di supporto ai clienti. Ciò include una hotline di assistenza dedicata e una documentazione completa, una solida rete di distribuzione e un team dedicato di esperti, tra cui i Partner Success Manager che supportano distributori, installatori e partner locali.

Per aumentare ulteriormente l’efficienza e la sicurezza delle operazioni per gli installatori che utilizzano i prodotti Sungrow, l’azienda organizza regolarmente incontri e programmi di formazione sia online che di persona. Questi sono gratuiti, adattati al mercato italiano e pensati per aggiornare tecnici, installatori e altri attori chiave del settore fotovoltaico.

Sungrow partecipa regolarmente ai principali eventi del settore, come Key Energy a Rimini, presentando un’ampia gamma di soluzioni energetiche residenziali, commerciali e industriali.

L’anno scorso, Sungrow ha anche ospitato un evento ESS a Milano, fornendo una piattaforma eccellente per dimostrare le sue tecnologie innovative e confrontarsi con i principali stakeholder del settore energetico italiano.

Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito web di Sungrow oppure a inviare una richiesta all’indirizzo email n.montalto@sungrow-emea.com.

In una recente conferenza stampa, Sungrow, fornitore leader di inverter fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia, ha ribadito il suo forte impegno nel mercato italiano rafforzando la sua presenza locale con un nuovo ufficio a Milano.