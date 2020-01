Torna l’appuntamento con Forum Software Industriale dedicato alla competitività digitale

Martedì 18 febbraio si rinnova l’appuntamento con Forum Software Industriale, mostra-convegno organizzata da Messe Frankfurt Italia e promossa dal Gruppo Software di ANIE Automazione, associazione di Federazione ANIE. Dopo un esordio che ha riscontrato l’interesse dei professionisti del settore, la seconda edizione dal titolo “Competitività digitale. Oltre l’Industria 4.0”, si terrà ancora una volta nella Sala Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano.

L’evento, dedicato alle tecnologie del software industriale, prenderà in considerazione due fattori significativi della transizione in corso nel manifatturiero italiano. Da un lato, la necessità di innovare i processi produttivi attraverso le tecnologie digitali per rimanere competitivi a livello globale e, dall’altro, l’esigenza di individuare soluzioni su misura per il comparto industriale italiano, caratterizzato da aziende di medio-piccole dimensioni, attraverso una collaborazione strategica tra fornitore e utilizzatore.

In questo contesto, le sessioni del palinsesto convegnistico affronteranno tre principali tematiche: Smart Manufacturing, inteso come evoluzione dei processi discreti con l’impiego di applicativi come MOM e MES; Virtual Manufacturing e Smart Product nella progettazione e nella gestione dei processi produttivi aziendali; Industrial Cyber Security come asset critico nel processo di innovazione.

Nell’area espositiva, le aziende partner presenteranno tecnologie per simulazione, modellazione 3D, progettazione CAD/CAM/CAE, IoT, sistemi di comunicazione, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, supporto di processi produttivi e di gestione della produzione, monitoraggio e controllo, Supply Chain, sistemi di Industrial Artificial Intelligence e Machine Learning, sistemi per l’utilizzo di robot sulle linee produttive, sistemi per la gestione della realtà aumentata, Additive Manufacturing, Virtual Industrialization, sicurezza informatica, Blockchain.

“L’organizzazione di forum verticali di settore, come quello del ‘software industriale’, permettono alle aziende di conoscere le esperienze derivanti da casi reali di implementazione e comprendere la proposta tecnologica in modo semplice e ottimizzato”, commenta Fabio Massimo Marchetti, Presidente Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione. “Già dalla prima edizione del 2019 è stato riscontrato un successo significativo di partecipazione al Forum, segno che la tematica è estremamente interessante e che le aziende necessitano di manifestazioni di questo genere per trovare approfondimenti utili a capire come intraprendere un percorso di digitalizzazione”.

“Nel calendario degli appuntamenti organizzati da Messe Frankfurt Italia, il Forum a fianco di ANIE Automazione Gruppo Software rappresenta un importante momento d’incontro e riflessione per fare il punto sul processo di digitalizzazione e sugli sviluppi futuri. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno che, certamente, nell’ottica di uno sviluppo continuo del manifatturiero italiano, sarà all’insegna dell’innovazione e della tecnologia”, sottolinea Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia, invitando alla partecipazione.

L’evento è gratuito, con riconoscimento di CFP. Il programma e le registrazioni sono disponibili al link www.forumsoftwareindustriale.it.