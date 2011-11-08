skin link
TRUMPF risparmia con JAGGAER e accelera il procurement digitale

  • 16/01/2026
JAGGER-TRUMPF

TRUMPF attualmente gestisce circa l’80% dei propri ordini globali tramite la piattaforma JAGGAER.

 

La trasformazione digitale degli acquisti secondo TRUMPF. “La digitalizzazione degli acquisti non è una corsa veloce, ma una maratona”. Con questa metafora Michael D’Alessandro, Head of Purchasing Excellence di TRUMPF, sintetizza il percorso intrapreso dal Gruppo, leader nelle soluzioni chiavi in mano per macchine utensili e tecnologia laser.

Una trasformazione strutturata che coinvolge un’organizzazione globale con oltre 70 società affiliate, presenza in Europa, Americhe e Asia e stabilimenti produttivi distribuiti tra Europa, Stati Uniti, Messico e Cina.

Una visione costruita nel tempo

Il percorso di digitalizzazione del procurement di TRUMPF è iniziato oltre 15 anni fa con l’introduzione della piattaforma JAGGAER, con l’obiettivo di rendere più efficienti e strategici i processi di acquisto e di rafforzare la collaborazione con i fornitori. Un’esigenza concreta per un gruppo che gestisce oltre 5.000 fornitori nel mondo e circa 600.000 transazioni all’anno, generando un volume di dati rilevante, oggi sempre più valorizzato a supporto delle decisioni.

Dal vendor rating al source-to-pay integrato

In una prima fase JAGGAER è stata adottata per la valutazione dei fornitori e la gestione dei reclami, per poi estendersi progressivamente ad altre aree operative. Oggi la piattaforma copre l’intero processo order-to-pay, inclusa l’attività di sourcing per produzioni basate su disegni tecnici.

Grazie all’integrazione con SAP, i fornitori ricevono automaticamente disegni e distinte base, consentendo ai team di procurement di ampliare il parco fornitori, aumentare la competitività e ridurre i costi.

Automazione, trasparenza e affidabilità della supply chain

Attualmente circa l’80% degli ordini globali di TRUMPF è gestito tramite JAGGAER. Due terzi delle conferme d’ordine digitali vengono elaborate automaticamente end-to-end, mentre gli Advance Shipping Notices migliorano la pianificazione di logistica, magazzino e produzione, garantendo maggiore affidabilità nelle consegne. “Con il Purchase Order Management e la fatturazione JAGGAER abbiamo ottenuto trasparenza e velocità senza precedenti”, sottolinea D’Alessandro.

Risultati concreti e valore misurabile

L’adozione progressiva della piattaforma ha richiesto tempo e costanza: il coinvolgimento degli oltre 5.000 fornitori si è consolidato nell’arco di cinque-sei anni, senza imposizioni, ma attraverso un approccio collaborativo.

Il risultato è una supply chain più trasparente ed efficiente in tutte le regioni e funzioni aziendali, dagli acquisti alla logistica. Nel complesso, TRUMPF ha generato risparmi pari a 9,4 milioni di euro. Un risultato che, come evidenzia Daniele Civini, Head of Sales di JAGGAER Italia, dimostra l’uso sempre più strategico e integrato della piattaforma a livello globale.

