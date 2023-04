Hannover Messe, focus su produzione smart e sostenibile

Hannover Messe presenterà proposte di soluzioni per ognuna delle sfide globali del nostro tempo”, afferma Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe AG. Nella foto di apertura: Hannover Messe, la fiera leader mondiale delle tecnologie per l’industria, si terrà nel quartiere fieristico di Hannover dal 17 al 21 aprile 2023.

Trasformazione industriale e sostenibilità sono i temi caldi dell’edizione 2023 di Hannover Messe, che torna in presenza dal 17 al 21 aprile. In mostra 4.000 espositori dell’industria meccanica, elettronica ed elettrotecnica, digitale ed energetica.

di Francesca Ferrari

Le grandi sfide che il mondo deve affrontare oggi, quali il cambiamento climatico, le carenze energetiche e le interruzioni delle catene di approvvigionamento, hanno tutte una caratteristica comune: richiedono innovative soluzioni high-tech.

Non è un caso che il tema conduttore scelto per l’edizione 2023 di Hannover Messe 2023 sia “Industrial Transformation – Making the Difference”: intento della kermesse è proprio quello di dimostrare come le aziende espositrici possono fare la differenza, quali cambiamenti possono introdurre e quali innovazioni stanno sviluppando nell’ottica di un’industria a impatto ambientale zero.

“È una call to action per gruppi aziendali, PMI e startup, ma anche per il mondo della scienza e della politica. Dobbiamo lavorare tutti insieme per garantire prosperità e futuro alla nostra produzione industriale e per proteggere il nostro ambiente”, dice Hubertus von Monschaw, Global Director di Hannover Messe presso Deutsche Messe AG.

Gli espositori presenti alla fiera, evento leader nel mondo per le tecnologie per l’industria, che si terrà nel quartiere fieristico di Hannover dal 17 al 21 aprile 2023, avranno quindi il difficile compito di dimostrare come la digitalizzazione e la gestione energetica possano dare un importante contributo al risparmio delle risorse e alla riduzione delle emissioni di carbonio.

TENDENZE 4.0

Sette i settori espositivi previsti ad Hannover Messe 2023: Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Engineered Parts & Solutions, Future Hub, Compressed Air & Vacuum, Global Business & Markets.

L’obiettivo sarà quello di illustrare le più importanti tendenze industriali del momento: Industria 4.0, produzione a emissioni zero, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, gestione energetica, celle a combustibile e idrogeno.

Aziende globali quali Autodesk, Bosch, Dassault Systèmes, Microsoft, NOKIA, Salzgitter, ServiceNow, Schneider Electric e Siemens si affiancheranno ad altre, come Beckhoff Automation, GP Joule, Festo, Harting, ifm, Kaeser Compressors, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rittal, SEW e Ziehl-Abegg. Famosi istituti di ricerca come il Fraunhofer e il Karlsruhe Institute for Technology (KIT) tracceranno soluzioni industriali per il futuro, mentre più di 300 start-up di vari ambiti tecnologici presenteranno innovazioni dal potenziale dirompente.

Gli espositori presenti ad Hannover Messe offriranno un quadro completo delle possibilità che la tecnologia offre all’industria di oggi e di domani, spaziando dalla digitalizzazione di articolati processi di produzione all’utilizzo dell’idrogeno per l’azionamento di interi impianti produttivi, all’impiego di software per la rilevazione e la riduzione dell’impronta di carbonio.

L’Italia sarà protagonista ad Hannover Messe con 10.000 m2 di stand e 300 aziende presenti, circa il 10% degli espositori totali della fiera.

SCIENZA, BUSINESS E POLITICA

Il programma delle conferenze di Hannover Messe prevede la presenza di importanti relatori che si confronteranno su palchi diversi con le attuali sfide e opportunità dell’industria globale.

L’Industrial Transformation Stage metterà a fuoco lo scambio intra-tecnologico e intra-industriale per una produzione intelligente e sostenibile.

L’Energy 4.0 Stage sarà dedicato a soluzioni per un futuro attento a un consumo energetico intelligente, rispettoso dell’ambiente e sostenibile.

L’Industrie 4.0 Stage tratterà tematiche quali rappresentazione digitale degli asset (AAS), protocollo aperto di comunicazione per l’automazione industriale (OPC UA), apprendimento automatico, cloud-computing ed edge-computing, spazi di dati comuni.

Il Tech Transfer Stage si rivolgerà al mondo della scienza, del business e della politica con gli ultimi progetti di ricerca industriale applicata.

L’Industrial Wireless & 5G Stage farà luce sulla capacità delle attuali tecnologie di comunicazione di rendere linee di produzione e intralogistica ancora più flessibili, autonome ed efficienti.

L’Industrial Startup Stage ospiterà interventi, presentazioni e discussioni con start-up, con imprenditori e networker, con incubatori e acceleratori.

Il Trade & Invest Stage rivolgerà la sua attenzione alle attuali sfide e opportunità di investimento del commercio internazionale, non tralasciando la politica energetica ed economica.

INDONESIA, PAESE PARTNER

Paese Partner di Hannover Messe 2023 è l’Indonesia, la maggiore potenza economica del Sud-Est asiatico, che si presenta all’insegna dello slogan "Making Indonesia 4.0”. Il Paese aspira ad essere, entro il 2030, una delle dieci maggiori economie mondiali.

Ci si aspetta che entro allora la percentuale delle rinnovabili sulla produzione totale di energia elettrica sia pari al 51,6%. Il Paese emergente si propone ad Hannover Messe come partner affidabile per le aziende di tutto il mondo.

INDUSTRIA 4.0 E MANUFACTURING X

Per valorizzare il pieno potenziale di Industria 4.0 c’è bisogno di dati. Di molti dati, ai quali possano accedere tutte le aziende coinvolte nella catena del valore. Al riguardo dovrebbe fornire aiuto un nuovo ecosistema dati interconnesso: il Manufacturing X.

Questa visione di una piattaforma dati sovrana e sicura è promossa tra l’altro dall’Associazione federale dell’industria tedesca (BDI), dall’Associazione tedesca dell’industria meccanica e impiantistica (VDMA) e dall’Associazione tedesca dell’industria elettronica ed elettrotecnica (ZVEI). Ad Hannover Messe si faranno i primi passi per l’implementazione di Manufacturing X in stretta collaborazione con il Ministero federale dell’Economia e della Protezione climatica (BMWK).

Il commento di Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe AG: "L’obiettivo è mantenere l’indipendenza delle aziende, che non devono perdere l’accesso all’interfaccia utente ma hanno anche bisogno di sfruttare il potenziale dell’economia delle piattaforme”. © ÈUREKA

Attese ad Hannover oltre 300 start-up. Più di 8.000 i prodotti e le soluzioni in mostra.