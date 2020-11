Alumotion distribuisce Cobot Lift, per portare il payload del robot fino a 45 kg

L’offerta di soluzioni cobotiche Alumotion accoglie un’importante novità: è Cobot Lift, un’azienda innovativa con vocazione globale e origine danese che, già dal nome, ha scelto di identificarsi con il suo prodotto di punta.

Cobot Lift è infatti un sistema di compensazione del peso, ossia un dispositivo ingegnerizzato e realizzato internamente che, applicato ai bracci robotici UR10 e UR10e di Universal Robots – di cui Alumotion è Preferred Distributor –, consente di incrementarne notevolmente la capacità di carico (payload) con un moltiplicatore di 4,5x, portandola fino a 45 kg!

Grazie a Cobot Lift diventa possibile immaginare anche movimentazioni di oggetti pesanti; questa caratteristica apre la strada all’impiego dei bracci robotici per le attività di fine linea, in particolare la sbancalatura. Ma Cobot Lift è comunque una soluzione versatile, adatta anche per il pick & place o per automatizzare la pallettizzazione.

Il dispositivo è costituito da una colonna di acciaio che all’estremità superiore monta un’asta orizzontale: per visualizzarlo basta immaginare qualcosa di molto simile a una piccola gru. Lungo l’asta orizzontale si aggancia e può scorrere il sistema di compensazione del peso Cobot Lift, che, per funzionare, deve poi essere agganciato al polso del braccio robotico con l’altra estremità.

In questo modo, il cobot guadagna un ausilio che contribuisce allo sforzo di sollevare oggetti e garantire l’applicazione della stessa forza per tutto il percorso di movimentazione, fino all’arrivo nella postazione di rilascio dell’oggetto da spostare.

Cobot Lift è disponibile in due versioni: fissa (Stationary Cobot Lift) e mobile (Mobile Cobot Lift). La prima versione dev’essere fissata al pavimento con una base di facile installazione (si monta in pochi minuti) e di dimensioni molto contenute, solo 40 x 40 cm: grazie a questa caratteristica, il layout della produzione non risulta condizionato e, in genere, non deve essere modificato.

Lungo la colonna verticale di Stationary Cobot Lift è montata una piccola asta orizzontale, regolabile in altezza tra 70 e 140 cm dal piano, su cui può essere agganciato un cobot: fatta questa operazione, con la sua particolare struttura Stationary Cobot Lift diventa come un esoscheletro del cobot stesso, moltiplicando la capacità di carico complessiva della cella robotica collaborativa.

Il “pacchetto” di Stationary Cobot Lift comprende anche il software di controllo URCap, con cui è perfettamente integrabile, e una pompa per la presa a vuoto. Cobot Lift può comunque montare terminali di altro tipo – meccanici, elettrici, magnetici – garantendo la massima interoperabilità. Stationary Cobot Lift trova il suo impiego ideale nelle pallettizzazioni doppie.

Nella seconda versione, Cobot Lift si configura come una cella robotica collaborativa completa, che comprende – oltre alla struttura a gru, alla pompa per la presa a vuoto e al software di controllo URCap – anche un controller, un teach pendant per la guida della movimentazione e una base (con dimensioni 80 x 100 cm) trasportabile da una postazione a un’altra con un comune transpallet.

Mobile Cobot Lift è una soluzione subito pronta all’uso, veloce da installare e facile da configurare. L’impiego di un braccio robotico collaborativo permette di occupare uno spazio molto più contenuto rispetto a quello richiesto da soluzioni analoghe, con un risparmio che può arrivare fino al 50% nel paragone con le celle robotiche che integrano robot industriali.

Anche in questo caso, in genere non sono richieste gabbie perimetrali, barriere di sicurezza o altre protezioni, e il braccio robotico può lavorare in maniera collaborativa con gli operatori, snellendo e agevolando la loro attività. Come per la versione Stationary, anche Mobile Cobot Lift può montare terminali di altro tipo – meccanici, elettrici, magnetici – e di tutte le marche al posto della pompa per la presa a vuoto che viene fornita di serie.

Le soluzioni Cobot Lift permettono di automatizzare completamente i processi di sollevamento dei carichi, senza la necessità di interventi umani a supporto. Cobot Lift è in grado di sollevare scatole, secchi e sacchi anche pesanti, fino a 45 kg con UR10 e UR10e. Il sollevamento può arrivare fino a un massimo di 1,60 m di altezza. Per tutte queste caratteristiche, Cobot Lift trova impiego in diversi ambiti della produzione industriale.