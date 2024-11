EROWA ha annunciato l’arrivo sul mercato del Robot Compact 150, la più recente aggiunta alla gamma di automazioni EROWA. Questo nuovo sistema rivoluziona il concetto di automazione, offrendo un’ampia gamma di funzioni pensate per ottimizzare la produzione industriale in modo flessibile ed efficiente.

Automazione flessibile

Il Robot Compact 150 è la soluzione ideale per il caricamento simultaneo fino a due macchine, anche di marche e tecnologie diverse, come fresatrici o macchine per elettroerosione. Grazie al suo design compatto e innovativo, questo robot offre una densità di stoccaggio superiore con un ingombro a terra estremamente ridotto.

La struttura monoblocco ne facilita l’integrazione nelle infrastrutture esistenti, garantendo tempi di installazione estremamente rapidi.

Funzionamento sicuro

I piani magazzino estraibili opzionali facilitano il carico e scarico dei pallet portapezzi direttamente nel magazzino, rendendo l’operazione semplice e sicura. Il sistema EROWA EWIS™ con identificazione a chip e sensore di presenza offre all’operatore una panoramica chiara e immediata, aumentando l’affidabilità e l’efficienza del processo produttivo.

Ergonomia e praticità

La stazione di carico opzionale, pensata per la movimentazione di pezzi pesanti, non trascura l’ergonomia. Permette di lavorare su pallet di grandi dimensioni a un’altezza comoda per l’operatore, mentre il robot continua le operazioni. Il sistema di indicizzazione (rotazione 4 x 90°) garantisce un allestimento facile e sicuro con bloccaggio automatico del pallet.

Capacità del magazzino

La capacità del magazzino del Robot Compact 150 è modulare e può essere ampliata secondo le esigenze produttive. Con l’aggiunta di un terzo magazzino a rack o un magazzino rotante, si aprono nuove possibilità per la gestione di pezzi di diverse dimensioni, dai piccoli portaelettrodi EROWA ITS ai grandi pallet MTS 400, con altezze fino a 400 mm.

Dettagli tecnici

Con un ingombro di soli 4,7 metri quadrati e una capacità di trasferimento fino a 150 kg, il Robot Compact 150 offre un ampio raggio d’azione lungo l’asse X. La configurazione a doppio azionamento, indipendente dell’asse X, consente una movimentazione rapida ed efficiente del magazzino, con un’elevata densità e flessibilità operativa.

Inoltre, la tecnologia Gripper+ e i vassoi per il recupero dei liquidi assicurano la massima affidabilità del processo.

Il sistema di controllo EROWA JMS 4.0 garantisce una gestione completa del processo produttivo, con una reportistica dettagliata e una guida utente intuitiva. Questo garantisce trasparenza, controllo e ottimizzazione dell’efficienza in ogni fase della produzione.